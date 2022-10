La reine salue le siècle de culte norvégien de l’église du Minnesota

MINNEAPOLIS (AP) – Avant d’assister au service bondé du dimanche matin, la reine Sonja de Norvège a félicité la congrégation de Mindekirken pour avoir maintenu le culte en norvégien pendant les 100 années d’existence de l’église à Minneapolis.

“C’est extraordinaire de réaliser que, cent ans après, Mindekirken remplit toujours cet objectif” de construire une communauté et de préserver la culture et la langue, a-t-elle déclaré aux quelque 500 personnes présentes. Ils avaient fait la queue pendant plus d’une heure dans ce quartier modeste par un temps d’automne vif dans les années 40 – un seul chiffre en degrés Celsius, tout comme à Oslo – pour participer au service.

La reine Sonja a reçu un accueil spécial d’Eline Gro Knatterud, 4 ans, qui a présenté à la reine un bouquet de roses rouges presque aussi gros qu’elle. La reine Sonja s’est mise au niveau des yeux avec la jeune fille émerveillée et lui a dit, en anglais, qu’elle avait une robe bunad traditionnelle rouge identique à la maison, avant d’entrer dans la grande église en pierre.

La congrégation a été fondée en 1922, à la fin d’une migration de plusieurs décennies de centaines de milliers de Norvégiens vers le Minnesota qui a fait des villes jumelles la «capitale non officielle» de la diaspora norvégienne, a déclaré Amy Boxrud, directrice de la Norwegian- Association historique américaine.

Les églises luthériennes étaient au cœur de la vie de ces immigrants, bien que certaines soient restées avec l’Église de Norvège et d’autres aient établi différents synodes luthériens.

Den Norske Lutherske Mindekirke – l’Église commémorative luthérienne norvégienne – s’est engagée à continuer à célébrer les services en norvégien alors même que de nombreuses autres églises européennes passaient à l’anglais, car les attaques contre les locuteurs de langues étrangères se sont répandues à travers les États-Unis à l’époque de la Première Guerre mondiale.

« Le groupe a dit : ‘Nous parlerons l’anglais américain tous les jours, mais nous avons besoin de la langue de notre cœur lorsque nous louons Dieu’, a déclaré le révérend Gunnar Kristiansen, l’actuel pasteur d’un troupeau d’environ 200 familles.

En quelques années, Mindekirken était la seule des cinq douzaines d’églises du Minnesota à adorer encore en norvégien, a-t-il ajouté.

Cela a fait toute la différence pour Kirsti Grodahl, qui avait 11 ans lorsqu’elle a émigré à Minneapolis en 1962 du village de Frei au bord du fjord en Norvège avec ses parents et ses frères et sœurs. Elle a commencé à aller à l’église de Mindekirken une semaine plus tard, parfois à pied.

“C’était tellement confortable”, a-t-elle déclaré. Elle s’y est fait sa première amie, arrivée deux ans plus tôt, et elle a élevé ses deux enfants pour qu’ils parlent aussi le norvégien.

Grodahl assiste toujours régulièrement aux offices du dimanche à Mindekirken et apprécie particulièrement l’heure du café qui suit les deux offices, l’un en anglais et l’autre en norvégien.

“Papa a fait beaucoup de bløtkake pour cette église”, se souvient-elle, faisant référence au gâteau moelleux traditionnel que son père avait perfectionné en tant que boulanger en Norvège. “C’est un endroit où vous vous sentez toujours chez vous.”

Faisant la queue dimanche matin avec ses deux filles et des dizaines d’autres fidèles avant le début du service, Karen Liv Mjlølhus Cardwell a déclaré que son père avait commencé à adorer ici en 1929, lorsqu’il avait émigré au Minnesota.

“C’est comme rentrer à la maison en famille”, a déclaré Mjlølhus Cardwell.

Et le fait que cette continuité de la culture et du culte soit célébrée aujourd’hui par la reine Sonja et l’évêque président de l’Église de Norvège, le très révérend Olav Fykse Tveit, a fait monter les larmes aux yeux de la présidente du conseil de Mindekirken, Jeannette Henrikssen, dont les parents ont émigré à la fin années 1960.

“C’est très émouvant que nous tenions toujours le service en norvégien”, a-t-elle déclaré. “C’est un témoignage de la détermination et de l’entêtement de ces Norvégiens, ainsi que de l’amour et de la connexion qu’ils voulaient maintenir.”

