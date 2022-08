La reine russe du saut en hauteur explique pourquoi le patron olympique est “à deux visages”

Mariya Lasitskene a de nouveau frappé le président du CIO, Thomas Bach

La triple championne du monde de saut en hauteur, Mariya Lasitskene, a lancé un nouvel assaut contre le chef du Comité international olympique (CIO) Thomas Bach, qui, selon elle, est hypocrite.

Le médaillé d’or de Tokyo 2020, Lasitskene, a fait la une des journaux plus tôt cet été en écrivant une lettre ouverte à Bach, dont l’organisation a recommandé que les athlètes russes soient bannis des événements mondiaux en réponse à l’opération militaire en Ukraine.

Bach a affirmé que les interdictions imposées aux athlètes russes et biélorusses étaient en partie en place pour les protéger de l’hostilité supposée à laquelle ils seraient confrontés en dehors des frontières de leurs pays respectifs.

A la veille des championnats du monde d’athlétisme, qui ont eu lieu à Eugene, Oregon en juillet, Lasitskene doutait que Bach ait la “courage” pour lever l’interdiction et lui permettre de défendre sa couronne aux États-Unis, qui a finalement été prise par l’Australienne Eleanor Patterson.

S’adressant à RIA Novosti cette semaine dans son pays natal, la jeune femme de 29 ans a affirmé que Bach était hypocrite et l’a une fois de plus critiqué pour son traitement des Russes.

“La duplicité de Bach, c’est qu’il dit que c’est dangereux pour les athlètes russes et biélorusses de concourir, mais on voit que les joueurs de tennis voyagent à travers le monde et que tout est calme partout”, a-t-il ajouté. Lasitskene a souligné, à l’exception de Wimbledon où ils ont été interdits par le All England Lawn Tennis Club (AELTC).

“Alors laissez-le simplement dire aux athlètes – vous êtes des Russes, vous êtes tous responsables de ce qui se passe. Et vous êtes punis pour cela”, a-t-il ajouté. demanda-t-elle.

“Mais ne dites pas aux athlètes qu’ils sont suspendus pour leur sécurité. Pourquoi s’agiter?” demanda Lasitskene.

“Tout le monde comprend déjà que tout cela est dû au fait que je viens de Russie. Et c’est le message principal de ma lettre. Dites-le comme il est. Il n’est pas nécessaire de faire semblant de se soucier de nous. Dites simplement que nous sommes tout à blâmer” on a insisté.

Dans le cadre de la même interview, Lasitskene a également précisé qu’elle n’avait jamais envisagé de changer de citoyenneté pour participer à des événements internationaux.

“Non, et maintenant ça n’a aucun sens,” elle a répondu catégoriquement, tout en expliquant qu’il y a un sentiment que les Russes seront “privé” de participer aux Jeux olympiques d’été de Paris 2024.

“Mais même alors, il était irréaliste de changer de nationalité”, dit-elle d’une période de “désespoir” en essayant de trouver un moyen de participer aux Championnats du monde.

“J’aurais raté trois ans à cause de la ‘quarantaine’ et je n’aurais rien obtenu.

“Mais la première raison pour laquelle je ne veux pas changer de nationalité était, est et sera que je suis russe. J’ai une patrie, je suis né ici et je veux concourir pour la Russie”, a-t-il ajouté. a conclu Lasitskene.