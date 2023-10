La reine réutilise une robe confectionnée à Talavera pour la prestation de serment du drapeau de Leonor | The USA Print – Actualités mondiales, divertissement, technologie, santé et bien-être des célébrités, marché mondial

La prestation de serment du drapeau de la princesse Leonor, Samedi matin, à Saragosse, a eu lieu le premier événement d’un mois de célébrations qui culminera avec la prestation de serment de la Constitution, le 31 octobre, jour de ses 18 ans. Leonor de Borbón, qui a commencé sa formation militaire de trois ans en août dernier, a a prêté serment sous le drapeau dans la cour de l’Académie Générale Militaire de la capitale Aragon avec le reste des 560 cadets de sa classe qui partagent avec elle ce premier cours. Dans la même place d’armes où son père a prêté serment en 1985, l’héritière de la Couronne a ratifié son engagement à remplir ses obligations dans la défense de l’Espagne, dans un acte présidé par le roi Felipe et la reine Letizia. Ils sont venus avec une double mission : présider le serment, mais aussi en tant que parents du cadet Borbón.

Pour l’occasion, la reine Letizia a décidé de rester en retrait, en enfilant une robe qu’elle portait déjà lors du défilé des Forces armées en mai 2022 à Huesca. Consciente que son rôle institutionnel ne lui permet pas de se positionner dans ses discours, mais que sa garde-robe a un impact inimaginable, elle a opté cette fois pour un design de & Me Unlimited, une marque qui produit tous ses vêtements à Talavera de la Reina. et qui concentre sa proposition est d’offrir des pièces qui réduisent son effet nocif sur l’environnement. Lorsqu’elle l’a créé l’année dernière, « l’impact a été gigantesque », a-t-elle expliqué à Mode S femme d’affaires Leire Manzanares, propriétaire de l’entreprise. Cette étape importante a été un tsunami pour la marque : « Ce modèle appartenait à la collection 20/21 et était épuisé, mais nous avons généré une Pré-commander et nous l’avons relancé sur le site Internet », a ensuite ajouté Manzanares.

C’est une robe bleu clair à pois imprimés, sans manches et serrée à la taille. La reine l’a combiné cette fois avec des chaussures à talons bas et à bride arrière de Massimo Dutti et avec le sac à main Carolina Herrera Dogma Insignia Satchel, également en cuir noir, un autre de ses favoris de garde-robe. Contrairement à 2022, elle a choisi de porter ses cheveux détachés et non attachés ainsi que de longues boucles d’oreilles.

L’entreprise & Me Unlimited est née en 2020, créée par Manzanares, fille des propriétaires de l’entreprise textile Grupo Merletti. « Nous fabriquons en Espagne parce que nos racines sont une partie essentielle de notre identité. Produire ici nous permet d’avoir un contrôle plus exhaustif de la qualité de notre produit, réduisant ainsi les émissions de CO2 et l’empreinte carbone », a reconnu la femme d’affaires. Justement, l’approche durable est l’une des clés du label vendu entre autres à El Corte Inglés. Elle propose des propositions à un prix relativement abordable : les robes de sa collection automne-hiver oscillent entre 85 et 135 euros. Des chiffres non loin de ceux des grandes chaînes de fast fashion qui produisent systématiquement en Asie du Sud-Est. « On peut faire des choses en Espagne sans avoir à aller à l’autre bout de la planète, en 20 ans d’expérience dans le secteur j’ai vu beaucoup d’industries disparaître sur la côte méditerranéenne, principalement en Catalogne », a ajouté Manzanares, qui fabrique les vêtements de sa marque dans les ateliers de Talavera de la Reina.

Ce n’est pas la première fois que la reine choisit une marque Made in Spain pour la doter de « l’effet Letizia ». Depuis quelques années, elle opte régulièrement pour des petites marques, des jeunes femmes, des prix moyens et une production locale, auxquelles elle donne une visibilité inimaginable en les choisissant. Car pour le meilleur ou pour le pire, ses choix stylistiques génèrent des millions de clics et de ventes. Sur Atlas, Lola Li, Macarena Shoes ou encore Dear Prudence sont d’autres marques qu’elle a portées ces derniers temps lors de ses apparitions.