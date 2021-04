LA REINE retournera au travail quatre jours seulement après les funérailles du prince Philip – le lendemain de son 95e anniversaire.

Elle est actuellement dans une période de deuil de huit jours pour son mari de 73 ans qui doit se terminer le lendemain de ses 95 ans.

La reine retournera au travail quatre jours seulement après les funérailles du prince Philip Crédits: Rex

Elle est actuellement en deuil de huit jours pour son mari Crédits: DAVID HARTLEY

Le duc de fer – qui était marié à la reine depuis 73 ans et décrit comme sa «force et son séjour» constants – est décédé paisiblement vendredi matin à l’âge de 99 ans.

Ses funérailles auront lieu samedi à la chapelle St George – le même endroit où Meghan Markle et le prince Harry se sont mariés.

Il est maintenant entendu que Sa Majesté reprendra ses fonctions quatre jours plus tard, le 22 avril, selon l’Evening Standard.

Et elle est déterminée à s’acquitter de «autant de devoirs royaux que possible» afin de combler «l’immense vide» laissé par la mort du prince Philip.

Bien qu’elle ait organisé de nombreux événements en solo au fil des ans, en particulier depuis la retraite du duc en 2017, il y a maintenant un effort majeur parmi les membres de la famille royale pour s’assurer qu’elle a un soutien dans les mois à venir, a rapporté le Mail.

Le prince de Galles, la duchesse de Cornouailles, le duc et la duchesse de Cambridge, le comte et la comtesse de Wessex et la princesse Anne figurent parmi ceux qui devraient être vus à ses côtés alors qu’elle prépare son journal.

Il est entendu que Sa Majesté reprendra ses fonctions le 22 avril Crédit: Alamy

Philip a été marié à la reine pendant 73 ans et décrit comme sa « force et son séjour » constants Crédits: Eyevine

On ne sait pas encore comment ou si la reine célébrera son anniversaire le 21 avril.

L’année dernière, la reine a rayonné en profitant d’une cérémonie dépouillée et socialement distante de Trooping the Colour en l’honneur de son anniversaire.

Pour la première fois en 125 ans, la cérémonie a eu lieu au château de Windsor où elle protégeait avec le prince Philip.

Plus de 1700 soldats et 400 musiciens se produisent traditionnellement au Horse Guards Parade de Londres devant des foules immenses.

Mais l’année dernière, moins de 100 gardes gallois ont participé à un défilé privé.

Hier, Harry et Meghan ont publié des messages séparés se souvenant de leur grand-père après son décès vendredi à l’âge de 99 ans.

William et Harry ne se sont pas vus depuis un an Crédit: Getty – Piscine

William a juré de se concentrer sur son devoir et de continuer à soutenir la reine – ce qui a amené certains à spéculer s’il avait un pop à Harry après avoir quitté la famille royale pour une vie aux États-Unis avec Meghan Markle.

William et Harry ne se sont pas vus depuis un an – ce dernier affirmant récemment que son frère aîné était « piégé » dans la famille royale lors de sa conversation avec Oprah Winfrey.

Harry est actuellement en quarantaine à Frogmore Cottage – la maison conjugale qu’il partageait avec Meghan à Windsor – avant les funérailles de samedi.

Meghan, enceinte, est restée aux États-Unis car elle « ne voulait pas être le centre de l’attention ».

Elle a également choisi de rester en Californie avec son fils Archie après avoir été avisée de ne pas voyager en raison de sa grossesse.

L’arrivée de Harry au Royaume-Uni est survenue un jour avant qu’il ne publie un message poignant se souvenant de son grand-père comme « le maître du barbecue et la légende des plaisanteries ».

Il a dit que Philip était « effronté jusqu’à la fin » et « authentiquement lui-même » tout au long de ses plus de 70 ans au service de la nation.

Et il a remercié le royal dévoué d’être un «rock» pour sa grand-mère la reine.

Alors que le prince William a salué Philip « extraordinaire » – en disant que son arrière-grand-père « espiègle » va manquer à ses enfants.

Il a ajouté: « Je sais qu’il voudrait que nous continuions notre travail. »