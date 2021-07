La reine renforce ses défenses contre les pirates informatiques après avoir appris que la famille royale est une cible à haut risque

LA Reine a renforcé ses défenses contre les pirates informatiques après avoir appris que la famille royale est une cible à haut risque.

Sa Majesté, 95 ans, a apprécié les engagements via un appel vidéo en lock-out et des discussions avec son petit-fils Harry et sa femme Meghan aux États-Unis.

La reine a ordonné le renforcement de la cybersécurité de la famille royale Crédit : Getty

Ses experts en cybersécurité affirment dans un rapport qu’il existe désormais un risque élevé plutôt que moyen d’accès non autorisé aux données de la famille royale.

L’avertissement, écrit par Sir Michael Stevens, gardien de la bourse privée, ferait référence à des escrocs en Chine et en Russie.

Il avertit que l’effet du piratage serait : « Atteinte à la réputation, pénalités et/ou action en justice contre le foyer ou les membres du personnel ».

En mars, la reine a nommé Elliot Atkins comme son premier responsable de la sécurité de l’information pour prévenir les attaques en ligne.

Un mois plus tôt, l’ex-chef du MI5, Andrew Parker, avait été nommé chef de sa maison royale.

Les craintes sont vives après que Colonial Pipeline, basé aux États-Unis, a payé une rançon de 3 millions de livres sterling pour un piratage en mai.

Des sources royales insistent sur le fait que la formation du personnel et des niveaux élevés de cybersécurité ont toujours été en place.

Les défenses ont été renforcées en réponse aux conseils externes spécialisés plutôt qu’à un incident spécifique. Buckingham Palace n’a pas souhaité faire de commentaire.

La reine a adoré faire des engagements virtuels pendant le verrouillage Crédit : PA