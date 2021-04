LA REINE a reçu un message de condoléances du premier ministre canadien Justin Trudeau avant les funérailles du prince Philip demain.

La manifestation de soutien a eu lieu lors du troisième engagement royal de la reine depuis la mort de Philip vendredi dernier.

La reine se prépare à enterrer son mari demain Crédit: AP

Le premier ministre canadien Justin Trudeau a adressé à la reine un message de condoléances aujourd’hui Crédit: Reuters

Le bureau de M. Trudeau a déclaré à propos de l’appel: «Le premier ministre a noté la relation spéciale que le duc d’Édimbourg a entretenue avec le Canada au fil des ans, y compris à travers plus de 60 visites et des liens étroits avec les forces armées canadiennes, et a fait part à Sa Majesté que les des Canadiens sont avec elle et tous les membres de la famille royale en cette période de deuil. «

La reine stoïque a jusqu’à présent effectué trois engagements officiels depuis la mort de Philip vendredi dernier à l’âge de 99 ans.

Mercredi, elle a organisé une cérémonie au château de Windsor pour accueillir son nouveau Lord Chamberlain à son poste.

Le baron Parker supervisera les funérailles du duc d’Édimbourg dans le cadre de son rôle de plus haut fonctionnaire de la maison royale.

Et mardi, elle a marqué le départ à la retraite de l’ancien Lord Chamberlain après sa démission officielle.

La reine travailleuse n’a jamais hésité à jouer son rôle – avec son retour si tôt après son deuil typique de son sens du devoir.

Le prince Andrew a déclaré que sa mère supportait stoïquement et que la famille s’était mobilisée pour la soutenir.

Pendant ce temps, le prince William s’est engagé à respecter les vœux de Philip et à continuer à soutenir sa grand-mère et à «faire son travail».

Il a été annoncé ce week-end que la monarchie et leurs ménages observeraient deux semaines de deuil royal, les membres de la famille « continuant à entreprendre des engagements appropriés aux circonstances », a déclaré un responsable royal.

La reine se prépare maintenant à enterrer son mari bien-aimé depuis 73 ans lors d’un enterrement sécurisé par Covid à la chapelle St George de Windsor demain.

Le plan de salle officiel sera publié samedi, il n’est donc pas encore sûr que quelqu’un de son HMS Bubble la réconforte.

Le palais a confirmé que Sa Majesté sera rejointe par une dame d’honneur alors qu’elle est conduite au service dans une Bentley.

Mais il est entendu qu’elle s’assiéra seule dans la chapelle – avec l’aide non incluse sur la liste des invités.

Ceci malgré le fait que les dames d’honneur de la reine fassent toutes partie du HMS Bubble pendant le verrouillage alors qu’elle se protégeait au château de Windsor.

Le palais de Buckingham a confirmé hier que les 30 personnes en deuil – y compris la reine – devront porter un masque facial à leur entrée au service.

Ceux qui marchent dans le cortège – y compris le prince William, le prince Harry et les quatre enfants de Philip – n’auront pas à porter de masque à l’extérieur.

Une fois à l’intérieur de la chapelle pour le service de 50 minutes, tous les membres de la famille royale seront assis à deux mètres l’un de l’autre.

Tous ceux qui se sont rendus aux funérailles ont suivi les règles de voyage, les 30 personnes en deuil « respectant les directives », a déclaré le palais.

Et une chorale réduite de seulement quatre chanteurs figurera pendant le service – les invités n’étant pas autorisés à chanter selon les règles funéraires de Covid.

Sa Majesté sera probablement assise seule à l’enterrement