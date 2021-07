La reine rayonne à son arrivée au Royal Windsor Horse Show

LA Reine rayonnait en arrivant au Royal Windsor Horse Show ce matin.

La monarque a souri d’une oreille à l’autre en traversant le parc du château de Windsor dans une jupe bleu marine, un pull turquoise et un gilet bleu marine matelassé.

La reine est sortie en souriant aujourd’hui au Windsor Horse Show Crédit : James Whatling

La reine a fait preuve de courage en traversant le parc de Windsor Crédit : PA

Cela a été quelques mois difficiles pour le chef de l’État après la perte de son mari bien-aimé, le prince Phillip, le 9 avril.

La mort du duc d’Édimbourg a provoqué une vague de chagrin de la part de la famille royale et de la nation après son décès à l’âge de 99 ans.

A l’époque, la reine avait évoqué une « période de profonde tristesse » et remercié les Britanniques pour leurs messages de « confort ».

Son fils, le prince Andrew, a donné un aperçu du chagrin de la reine lorsqu’il a déclaré qu’elle avait décrit le décès de son mari comme laissant un « énorme vide dans sa vie ».

Les tensions entre le prince William et Harry, petit-fils en guerre de la reine, se sont également intensifiées après que le duc de Sussex a critiqué la famille royale lors d’une interview explosive avec Oprah Winfrey en mars.

Le duc de Sussex, 36 ans, a déclaré à Oprah que sa relation avec son frère était « l’espace », ajoutant que lui et son père Charles étaient « piégés » dans le cabinet.

Harry a ensuite accusé la famille royale de « négligence totale » dans son documentaire Apple TV « The Me You Don’t See ».

Alors que Harry et William se sont réunis cette semaine pour dévoiler une statue de leur mère la princesse Diana au palais de Kensington, beaucoup pensent que la relation des frères est toujours profondément tendue.

La reine a souri en arrivant au Windsor Horse Show dans un Range Rover hier Crédit : Getty Images – Getty

Mais malgré les problèmes familiaux, la monarque de 95 ans a fait preuve de courage en traversant les pelouses soigneusement coupées lors de l’événement d’aujourd’hui.

La reine est de retour d’une visite royale d’une semaine en Écosse et a été aperçue au cours des deux derniers jours en train de profiter de ses sièges au premier rang du spectacle.

Hier, la reine était accompagnée de Penny Romsey, l’ancienne confidente et compagne de conduite de feu le prince Philip.

Désireuse d’arriver sur le terrain, la reine s’est rendue au parcours dans son Range Rover.

Elle a été vue souriante au volant alors qu’elle était accompagnée d’agents de sécurité.

Le Royal Windsor Horse Show en est à sa 77e année.

L’événement a commencé comme une collecte de fonds en 1943 pendant la Seconde Guerre mondiale.

On pense que la reine a assisté à tous les spectacles depuis leur début, bien que l’événement de l’année dernière ait été annulé en raison de la pandémie.

La reine et le prince Philip ont tous deux participé au spectacle dans leur jeunesse, le prince Philip remportant la catégorie Conduite en calèche en 1982.

Considérée comme l’un de ses événements préférés de l’année, la reine a souvent regardé ses propres chevaux concourir dans le spectacle.

Demain marquera le dernier jour des épreuves.