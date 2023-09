La reine Rania de Jordanie partage ses humbles conseils en matière de mariage : « N’oubliez pas de vous amuser un peu »

La reine Rania de Jordanie a de nombreuses raisons de célébrer ces jours-ci.

L’épouse du roi Abdallah aura 53 ans le 31 août, quelques mois après que la famille ait connu un tourbillon de nouveaux départs. Son fils, le prince héritier Hussein, est l’héritier du trône de l’une des plus anciennes monarchies du Moyen-Orient et a épousé la princesse Rajwa en juin. Cet événement fastueux, le plus grand mariage royal depuis des années, a réuni plus de 1 700 invités.

En mars, sa sœur, la princesse Iman, s’est mariée avec Jameel Alexander Thermiotis, un financier new-yorkais.

Pour cette mère de quatre enfants, il était important de donner à ses deux enfants des conseils sur la vie conjugale. En juin, le roi et la reine ont célébré leur 30e anniversaire.

« Le mariage est comme n’importe quelle autre entreprise dans la vie », a déclaré la reine à Fox News Digital. « Vous devez travailler pour que cela fonctionne. Vous donnez le meilleur de vous-même au travail au début de chaque journée, alors apportez également ce meilleur de vous-même à votre partenaire… pour le bien du mariage et du foyer que vous partagez, mais aussi la famille que vous voulez agrandir.

« Il est parfois facile de tomber dans le piège de la complaisance dans un mariage, tout comme dans d’autres domaines de la vie », a déclaré Rania. « Donc, mon humble conseil est le suivant : présentez-vous, faites de votre mieux et n’oubliez pas de vous amuser un peu pendant que vous y êtes. »

La matriarche a déclaré qu’elle était ravie de voir ses enfants trouver des partenaires fidèles et aimants.

« Cela a été plus gratifiant, émouvant et bouleversant que je ne l’aurais jamais imaginé », a-t-elle déclaré. « En tant que parent, rien ne vous rend plus heureux que de voir vos enfants heureux, et je suis très reconnaissant que Hussein et Iman aient eu la chance d’avoir des partenaires qui font exactement cela. »

« Voyant [my daughter] assise à côté de son père dans sa robe blanche… Je n’ai pas pu retenir mes larmes », a déclaré Rania. « Et quelques mois plus tard, nous avons eu le mariage de Hussein, qui a été un jour mémorable pour nous et pour tout le pays. L’atmosphère en Jordanie ne ressemble à rien de ce que j’ai jamais connu, et ma famille et moi devons tout au peuple jordanien. »

« Nous avons été très émus de les voir se réjouir dans tout le pays. Cela a vraiment souligné à quel point notre famille jordanienne est proche et unie », a poursuivi la reine. « Ce genre de joie et d’affection authentiques est précieux, et c’est quelque chose que l’on n’oublie jamais. Je suis très reconnaissant envers tous ceux qui se sont réunis pour célébrer Hussein comme un fils et un frère et accueillir Rajwa à bras ouverts. »

Selon Vogue Arabia, le prince de 29 ans a rencontré son épouse, 29 ans, « par l’intermédiaire d’un vieil ami d’école ». Le couple a annoncé ses fiançailles en août 2022.

Leur mariage royal représentait l’apogée des efforts de la monarchie pour faire de Hussein le visage de la prochaine génération de Jordanie – un futur roi capable de moderniser le pays. Sur près de 10 millions d’habitants en Jordanie, près des deux tiers ont moins de 30 ans.

La reine a déjà décrit sa nouvelle belle-fille, une architecte saoudienne, comme « la réponse parfaite » à ses prières.

« Mon fils est un bon juge de caractère », a déclaré Rania. « Alors, quand il nous a dit qu’il avait trouvé la femme qu’il voulait épouser, j’ai su que j’allais l’aimer aussi. En les voyant ensemble, c’est tellement évident qu’ils vont parfaitement ensemble. »

« Rajwa a un grand cœur et une âme bienveillante, mais ce qui la rend vraiment juste pour Hussein, c’est son véritable souci des autres, sa chaleur et son humilité », a-t-elle ajouté.

La reine Rania a noté que la princesse s’est immédiatement immergée dans son nouveau rôle de membre de la famille royale.

« Dès le départ, elle a considéré la Jordanie comme son foyer et ses habitants comme sa famille », a-t-elle déclaré. « Il y a quelques mois, Rajwa et Hussein se sont arrêtés à une initiative qui soutient les artistes en herbe ayant une déficience visuelle, et c’était une joie de la voir engager des conversations d’une manière qui lui semblait une seconde nature – non seulement en raison de son parcours créatif, mais aussi parce qu’elle se souciait de leurs histoires. »

Comme une belle-mère typique, la reine s’inquiète déjà pour ses petits-enfants. Et elle espère être « une grand-mère cool ».

« Je veux m’amuser et créer de beaux souvenirs avec eux et être là pour eux dans toutes leurs étapes importantes », a-t-elle déclaré. « Je suis tellement excitée de leur lire, d’inventer des histoires et de les emmener dans des aventures. Les enfants rendent toujours la vie plus lumineuse, donc je ne peux pas imaginer à quel point les choses seront colorées lorsque mon mari et moi aurons enfin nos propres petits-enfants. »

Au milieu de deux mariages royaux, les deux autres enfants de la reine ont franchi de nouvelles étapes dans leur vie. Sa fille, la princesse Salma, 22 ans, a obtenu son diplôme de l’Université de Californie du Sud en mai. Son plus jeune enfant, Prince Hashem, 18 ans, a obtenu son diplôme d’études secondaires le même mois.

Malgré deux mariages et deux remises de diplômes, Rania a suivi la devise royale : rester calme et continuer. Selon le palais, elle a passé l’année à sensibiliser les gens aux causes liées aux femmes et aux jeunes entrepreneurs. Elle a visité plusieurs initiatives et associations dirigées par des femmes qui soutiennent l’autonomisation financière des femmes.

En février, elle a rencontré la première dame Jill Biden à la Maison Blanche alors qu’elle accompagnait le roi.

Pendant son séjour à Washington, Rania a prononcé le discours d’ouverture lors du déjeuner international du petit-déjeuner de prière national (NPB) 2023 à Capitol Hill. C’est là qu’elle a affirmé que la religion n’est pas « un abri pour se cacher » mais « une rampe de lancement pour vivre ».

La première dame, 72 ans, faisait partie des nombreux invités de marque présents au mariage du prince héritier Hussein.

La reine devrait assister à l’Assemblée générale des Nations Unies en septembre. En novembre 2022, elle s’est exprimée au Forum de Paris sur la paix et a déclaré que le monde devait changer sa façon de réagir aux crises actuelles.

« Je dirais que l’un des défis les plus répandus et les plus dommageables auxquels notre monde est confronté est le manque de confiance », a déclaré Rania. « Partout où vous allez, les gens ont perdu confiance dans leurs gouvernements, leurs institutions et leurs concitoyens. Les gens ne croient pas ce qu’ils lisent en ligne ou entendent dans les journaux. Et avec les progrès de l’IA et la propagation des deepfakes, nous pouvons » » Nous ne faisons même pas confiance à nos propres sens. Cette méfiance engendre la polarisation ; elle encourage l’isolationnisme et ronge notre tissu social lui-même. Les enjeux ne pourraient donc pas être plus élevés – pour nos propres communautés et pour notre famille mondiale également. «

« La seule façon de restaurer la confiance est de donner aux gens quelque chose en quoi croire », a-t-elle poursuivi. « Cela nécessite de l’honnêteté, une vision bien définie et de la clarté morale. Si nous voulons combler ce déficit de confiance, nous devons combler l’écart entre les paroles et les actes. Dans le même temps, nous devons également mettre un terme à la dévalorisation de la vérité. Les faits ne parlent plus pour eux-mêmes ; c’est à nous de parler pour eux. »

Pour la reine, sa famille n’a fait que se renforcer avec ses nouveaux membres. Alors qu’elle attend avec impatience ce que l’avenir leur réserve, elle ne peut s’empêcher de revenir sur son passé, lorsqu’elle a endossé pour la première fois son rôle de reine.

Lorsqu’on lui a demandé quels conseils elle donnerait à elle-même, elle a répondu : « N’ayez jamais peur d’avoir le cœur sur la main. »

« Suivez votre boussole morale, même lorsqu’elle pointe vers une pente ascendante », a déclaré Rania. « Et recherchez les moments calmes loin des caméras, entourés de gens qui n’hésiteront pas à dire ce qu’ils pensent – ​​c’est là que vous êtes vraiment à votre meilleur. »

L’Associated Press a contribué à ce rapport.