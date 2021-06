La reine pourrait-elle améliorer les perspectives d’un accord commercial avec les États-Unis ?

jeC’est devenu une sorte de jeu de société en ligne, mais il semble que la reine ait rencontré plus de présidents américains que quiconque en vie – à l’exception peut-être d’Henry Kissinger, qui, pour être honnête, connaissait certains d’entre eux plutôt mieux que la plupart. Pourtant, à l’occasion, tous les banquets et tous les discours et tous les cadeaux attentionnés sont vains.

Ainsi, il s’est avéré que, lorsque Theresa May a organisé sa visite pas tout à fait d’État pour Donald Trump en 2018, et que le 45e président a expédié la plupart de son clan pour prendre des selfies et se joindre aux festivités, le libre-échange Royaume-Uni-États-Unis désespérément nécessaire ne s’est toujours pas matérialisé. Tout le bel agneau britannique servi au président Trump lors de sa dernière visite à Londres en décembre 2019 est mort en vain – des règles commerciales américaines strictes sont restées en place jusqu’à et au-delà des derniers jours mémorables de Trump au pouvoir. Aucun traité commercial de dernière minute n’a été conclu, et aucun morceau d’agneau britannique de ce type ne fondra dans la bouche des Américains dans un avenir prévisible.

Il ne fait aucun doute que Boris Johnson est suffisamment réaliste pour savoir que, aussi gentils que soient Sa Majesté et le prince de Galles envers le président Biden, les politiciens de Bruxelles et de Dublin seront plus influents dans l’élaboration de tout accord commercial (le cas échéant) que la Grande-Bretagne pourra accepter avec son administration. Biden semble en tout cas peu enclin à rendre service à Johnson. Et elle est peut-être reine par la grâce de Dieu, mais Elizabeth II ne fait pas de miracles. Plus poignante, la visite du président Biden sera sa première sans le prince Philip.