LA REINE a partagé une photo candide d’elle-même et du prince Philip dans les Highlands écossais avant de faire ses adieux à son mari de 73 ans.

Prise par l’épouse du prince Edward, Sophie, la comtesse de Wessex en 2003, l’image montre le couple royal souriant tout en se relaxant au soleil.

La reine a publié la photo du duc au sommet des Coyles de Muick à la veille de ses funérailles, qui auront lieu aujourd’hui à Windsor.

Regardant complètement à l’aise et souriant chaleureusement, Philip et la reine apparaissent détendus sur l’herbe dans le site de beauté près de la ville de Ballater dans l’Aberdeenshire.

Le duc est allongé sur un tapis, s’appuyant sur son coude gauche et a joliment posé son chapeau sur son genou droit.

Rayonnant à la comtesse de Wessex, la reine, vêtue d’une jupe tartan, d’un chemisier et d’un cardigan et d’un collier de perles se trouve également sur un tapis.

Avec le soleil qui coule, la photo est probablement prise lorsque le couple profitait de leur traditionnelle pause estivale dans le domaine privé de Balmoral, situé à proximité de la reine.

Une source royale a déclaré: «La photographie chérie est l’une des préférées de la reine et évoque de nombreux souvenirs heureux dans l’un de leurs endroits préférés au monde.

« Son bien-aimé Philip lui manquera à jamais. »

L’image reflète le visage privé du couple royal et donne un aperçu de la façon dont la reine se souviendra de son mari de plus de sept décennies après la mort de Philip à l’âge de 99 ans la semaine dernière.

Il vient comme:

Coyles of Muick se dresse au-dessus de l’entrée de Glen Muick et récompense les marcheurs avec une vue imprenable sur la montagne de Lochnagar.

La région est clairement un endroit préféré pour la reine car elle a nommé un chiot corgi, récemment offert au monarque, Muick et il a un compagnon de jeu chiot dorgi appelé Fergus – un autre nom écossais.

La zone a été peinte par le prince de Galles dont la retraite d’été écossaise de Birkhall est proche de la zone où la reine et Philip ont été photographiés.

Avec la photo intime, la reine et la famille royale ont partagé leur gratitude pour les messages de condoléances qu’ils ont reçus.

« Sa Majesté et la famille royale sont reconnaissantes pour tous les messages de condoléances du monde entier et ont été touchées de voir et d’entendre autant de personnes partager de bons souvenirs du duc, pour célébrer sa vie », lit-on dans la citation.

La page Twitter de la famille royale a également publié trois images du prince Philip et de la reine célébrant des moments cruciaux de leur vie.

La première des images sentimentales est lorsque la princesse Elizabeth d’alors a annoncé ses fiançailles avec le lieutenant Philip Mountbatten en juillet 1947.

La seconde est celle de l’heureux couple le jour de leur mariage à l’abbaye de Westminster en 1947 et enfin l’image finale est celle de la reine et du prince Philip à l’occasion de leur 70e anniversaire de mariage.

Ils sont devenus le premier couple de la famille royale à célébrer leur anniversaire de mariage Platine.

Quatre autres photos ont été partagées avec le récit social du Royal qui louait le duc comme « un mari aimant, un père dévoué, un grand-père et un arrière-grand-père ».

Depuis le décès du duc d’Édimbourg, Sophie Wessex est devenue le rock de la reine.

C’est la comtesse de Wessex qui a expliqué ce qui était à juste titre trop douloureux pour Sa Majesté à transmettre 48 heures seulement après la mort de son mari bien-aimé.

Regardée par son mari Edward, elle a dit: «C’était si doux, comme si quelqu’un le prenait par la main, puis il est parti. Très paisible, c’est ce que vous voulez pour quelqu’un, n’est-ce pas?

La veille, la comtesse de 56 ans a abaissé la vitre de son Range Rover pour dire que la reine avait été «incroyable».

Ce qui a rendu sa réponse encore plus poignante, c’est qu’elle avait clairement versé des larmes.

Que Sophie, dont le mari est 12e sur le trône, semble diriger la réponse publique de la famille, n’a certainement pas choqué les membres du cercle restreint royal.

Son rôle dans cette affaire dévastatrice a simplement réaffirmé ce qui est maintenant accepté au tribunal, à savoir que la fille sans prétention d’un dirigeant d’une entreprise de pneus est maintenant la plus proche de la reine.

Ou comme le dit un courtisan: «Si vous demandez qui est l’enfant préféré de Sa Majesté, ce n’est aucun d’eux, c’est sa belle-fille.

On pense que le couple partage un «lien spécial» – presque comme une mère et une fille.

Des sources ont déclaré au Mirror: «La comtesse a été une formidable source de réconfort pour la reine.

«La reine est très pratique pour s’assurer que tout le monde va bien et malgré son immense chagrin lors du décès, elle n’est pas différente.

«Sophie chérit sa relation avec la reine et apprécie non seulement ses conseils et sa sagesse tout au long de sa propre vie, mais elle est très protectrice envers elle.

« Leur lien est très semblable à une mère et une fille et le sentiment d’amour et de respect est assez réciproque. C’est très spécial. »

La reine doit faire ses adieux privés au prince Philip aujourd’hui avant que son cercueil ne quitte le château de Windsor pour ses funérailles.

La monarque en deuil dira un dernier adieu intime à son mari de 73 ans avant son voyage à la chapelle St George.

Sophie, la comtesse de Wessex aurait donné à la reine un « formidable réconfort » après la mort du prince Philip