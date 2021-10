La reine parle publiquement du prince Philip pour la première fois depuis sa mort, rappelant « de nombreux souvenirs heureux »

LA Reine a parlé aujourd’hui publiquement du prince Philip pour la première fois depuis sa mort.

Sa Majesté, 95 ans, a rappelé les « nombreux souvenirs heureux » qu’elle et son mari ont partagés alors qu’elle ouvrait officiellement la nouvelle session du parlement écossais à Holyrood ce matin.

La reine est photographiée en train d’arriver au Parlement écossais à Édimbourg Crédit : PA

Elle a déclaré aux députés dans la salle de débat socialement éloignée: «J’ai déjà parlé de mon affection profonde et durable pour ce pays merveilleux et des nombreux souvenirs heureux que le prince Philip et moi avons toujours gardés de notre séjour ici.

« On dit souvent que ce sont les gens qui font un endroit, et il y a peu d’endroits où cela est plus vrai qu’en Écosse, comme nous l’avons vu ces derniers temps. »

Le duc d’Édimbourg, décédé deux mois avant son 100e anniversaire, avait de nombreux liens avec l’Écosse.

Il a fait ses études à Gordonstoun, ce qui a conduit au programme de récompenses du duc d’Édimbourg, et a pris des pauses annuelles à Balmoral avec la reine.

Sa Majesté a été accueillie aujourd’hui par Alison Johnstone, la première présidente verte d’Écosse et l’équivalent de la présidente des Communes.

Les Verts, qui partagent actuellement le pouvoir avec le SNP, veulent que toute future Écosse indépendante ait un chef d’État élu, plutôt qu’une monarchie.

S’adressant aux MSP, la reine a confirmé qu’elle assisterait au sommet mondial sur le climat Cop26 le mois prochain à Glasgow.

Elle a déclaré : « Les yeux du monde seront tournés vers le Royaume-Uni – et l’Écosse en particulier – alors que les dirigeants se réunissent pour relever les défis du changement climatique.

« Le parlement écossais a un rôle clé, comme pour tous les parlements, d’aider à créer un avenir meilleur et plus sain pour nous tous, et de s’engager avec les personnes qu’ils représentent, en particulier nos jeunes. »

Le monarque, qui portait un manteau de laine verte et une robe à fleurs, a été rejoint ce matin par le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles – connus en Écosse sous le nom de duc et de duchesse de Rothesay.

Au cours de la cérémonie, Nicola Sturgeon a également exprimé sa sympathie à la reine, affirmant que le plaisir de sa visite était teinté de regret face à l’absence de son défunt mari.

Par la suite, la reine, Charles et Camilla ont rencontré des Écossais qui avaient été reconnus pour leur contribution aux communautés pendant la pandémie de Covid-19.

L’une d’entre elles était Linda Williams, une commerçante d’Édimbourg qui a mis en place un fonds de prévoyance au Premier Broadway Convenience Store à Oxgangs.

Elle a déclaré: «Cela a été 18 mois si difficiles pour tout le monde, et je pense que nous avons joué un petit rôle pour rendre la vie un peu plus facile pour nos clients et voisins en mettant en place un service de livraison gratuit le jour même et en créant un fonds de difficultés pour aider ceux qui ont échappé aux mailles du filet de l’aide financière disponible.

« Notre communauté a magnifiquement su saisir l’occasion ; les gens ont été incroyablement généreux avec leurs dons, et toute l’expérience est devenue une lueur d’espoir pendant une période difficile. »

Sa Majesté prononce un discours lors de la séance d’ouverture Crédit : Getty