La reine olympique russe partage des nouvelles après son opération

Anna Shcherbakova a été opérée du genou en Allemagne jeudi

La championne olympique russe de patinage artistique Anna Shcherbakova a commencé sa guérison après avoir subi une opération au genou en Allemagne jeudi. La jeune femme de 18 ans a annoncé aux fans cette semaine qu’elle passerait sous le bistouri pour traiter une maladie de longue date.

“Aujourd’hui, l’opération a eu lieu. Bien sûr, j’étais inquiet, mais les médecins disent que tout s’est bien passé. Shcherbakova a déclaré à TASS.

“Merci à tous ceux qui se sont inquiétés pour moi et m’ont soutenu. Et un merci spécial à notre fédération de patinage artistique pour m’avoir aidé et pris soin de ma santé.

Selon TASS, la chirurgie de Shcherbakova consistait à traiter une corne postérieure déchirée du ménisque.

Annonçant la nouvelle de son opération aux fans mardi, Shcherbakova avait déclaré que le problème l’avait empêchée de s’entraîner correctement.

« Le sport professionnel est un dévouement total. Malheureusement, à cause de mon ancienne blessure au genou, je ne peux pas m’entraîner pleinement.

« Dans quelques jours, je vais me faire opérer. Quoi qu’il en soit, je suis sûr que tout ira bien. avait écrit la star dans un message aux fans.

Avant son opération, Shcherbakova avait participé à une série d’expositions, dont les goûts sont populaires parmi les stars du patinage russe pendant la saison morte au milieu d’une forte demande du public.

Le directeur général de la Fédération russe de patinage artistique, Aleksandr Kogan, a déclaré qu’ils “attend et regarde” concernant la santé de Shcherbakova après son retour d’Allemagne.

“Pour le moment, nous lui souhaitons un prompt rétablissement”, il a ajouté à RIA Novosti.

Les “patins d’essai” de l’équipe nationale russe sont prévus les 24 et 25 septembre à Moscou, bien qu’au-delà, Shcherbakova et ses compatriotes restent interdits des compétitions de l’Union internationale de patinage (ISU) la saison prochaine en raison du conflit en Ukraine.

Shcherbakova a été couronnée championne olympique du simple féminin à Pékin en février, ajoutant à son titre de championne du monde 2021. La star née à Moscou est également triple championne de Russie.

Après les Jeux de Pékin, il a été suggéré que Shcherbakova pourrait prendre sa retraite, les carrières professionnelles des stars féminines du patinage étant souvent courtes, bien qu’elle ait déclaré plus tard qu’elle était déterminée à poursuivre plus de succès sur la glace.

Shcherbakova et ses collègues adolescentes russes Kamila Valieva et Alexandra Trusova jouissent d’une forte popularité même en dehors de leur pays d’origine.

S’exprimant le mois dernier, l’homme d’affaires chinois Li Jun de Beijing Global Dynamic Media a déclaré que la société souhaitait organiser une tournée pour Shcherbakova, Trusova et Valieva, ajoutant qu’ils avaient des légions de fans dans le pays asiatique qui réclamaient de les voir jouer.