La reine olympique russe discute des chances de changement de citoyenneté

La star du saut en hauteur Mariya Lasitskene a commenté la question alors qu’elle reste mise à l’écart par une interdiction

La championne olympique de saut en hauteur Mariya Lasitskene a déclaré qu’elle n’envisageait pas de changer de citoyenneté malgré sa frustration face aux interdictions radicales imposées aux athlètes russes lors des compétitions internationales.

Lasitskene, triple championne du monde, s’est vu refuser la possibilité de défendre son titre lors des récents championnats du monde d’athlétisme en Oregon en raison de la suspension générale imposée aux concurrents russes et biélorusses.

La question des interdictions sportives a suscité des discussions en Russie sur la possibilité pour les stars de changer de nationalité pour contourner les suspensions.

Lasitskene, cependant, a rejeté l’idée qu’elle ferait partie de ceux qui envisageraient une telle mesure.

« Je ne pense pas à changer de citoyenneté sportive. Je suis trop vieux pour ça. Je ne veux pas le changer, et c’est tout. a déclaré la jeune femme de 29 ans aux médias alors qu’elle participait à un événement à Moscou ce week-end.

Lire la suite La reine russe du saut en hauteur interroge le patron olympique “hypocrite”

Le député de la Douma d’État russe, Roman Teryushkov, a déclaré que tout athlète qui change de nationalité devrait être considéré comme coupable de trahison.

Lasitskene a déclaré qu’elle n’était pas d’accord avec ce genre de pensée.

« Je peux donner des conseils pour réfléchir à votre vie, décider par vous-même, décider sans pression », dit l’étoile.

« Tout le monde a une vie, tout le monde devrait être heureux. C’est une affaire très sérieuse. Chacun doit décider par lui-même…

“Il y a beaucoup de gens à la Douma d’Etat dont les forces sont un peu dirigées dans la mauvaise direction.

“Il y a plus de problèmes en Russie que d’assimiler le changement de citoyenneté sportive à une trahison.”

Lasitskene a été parmi les critiques les plus virulents du Comité international olympique (CIO) et du président Thomas Bach pour sa recommandation d’empêcher les athlètes russes et biélorusses de se présenter aux événements mondiaux en raison du conflit en Ukraine.

La reine du saut en hauteur a écrit une lettre ouverte à Bach en juin, l’accusant de manquer de “courage et dignité” de lever les interdictions, qualifiées de discriminatoires.

Lasitskene est devenue émotive alors qu’elle participait à la “Chemin vers l’Olympe” événement à Moscou le week-end, semblant en larmes avant son dernier saut et prenant le temps de se calmer sur la touche.

La star a ensuite échoué avec son effort à 1,96 mètre, mais a quand même remporté l’épreuve avec sa tentative réussie à 1,91 mètre.

“Je ne sais pas [what caused it]. C’est ce qu’il y avait à l’intérieur. C’est incontrôlable, tous ensemble, en masse. Cela m’est arrivé pour la première fois. Mais j’ai essayé de me ressaisir, c’est un plus. Je pense que ça s’appelle de l’hystérie. dit-elle.

En l’absence de Lasitskene aux Championnats du monde d’athlétisme ce mois-ci, le saut en hauteur a été remporté par l’Australienne Eleanor Patterson.

Patterson avait dit avant l’événement que “ce n’est jamais agréable de voir quelqu’un d’aussi talentueux et distingué ne pas être ici.

Lire la suite Le médaillé d’or australien dit que le sport est “si politique” avec son rival russe absent

World Athletics a initialement imposé une interdiction indéfinie aux concurrents russes et biélorusses début mars, suite à la recommandation du CIO.

Les patrons de l’athlétisme ont approuvé les candidatures de 73 Russes au total pour concourir au niveau international en tant que neutres – y compris Lasitskene – bien que cela ne couvre pas les Championnats du monde et que leur statut reste dans les limbes en raison du conflit en Ukraine.

Lasitskene et d’autres ont déjà été contraints de concourir sous un statut neutre en raison des sanctions de longue date imposées à la Russie en raison d’allégations de dopage contre le pays.

Le responsable du CIO, Craig Reedie, a récemment suggéré que les athlètes russes pourraient être exclus des Jeux olympiques de Paris 2024 car ils ne seraient pas autorisés à participer aux épreuves de qualification.