NOUS AVONS eu des monarques plus brillants qu’Elizabeth II, et un ou deux considérablement plus profonds.

Mais nous n’en avons jamais eu un dont le caractère fondamental ait été plus solide et plus admirable.

Malgré le célèbre – et emprunté – avertissement de Winston Churchill contre la lumière du jour sur la magie (son argument contre le tournage du couronnement de 1953), plus la lumière du jour brillait sur la reine, plus elle était belle.

Bien qu’elle ne soit pas une révolutionnaire ni même une innovatrice naturelle, elle comprenait mieux que la plupart de ses premiers ministres ce que les gens ordinaires ressentaient et voulaient.

Comme sa mère écossaise, elle était rusée. Et comme son père, elle était honnête et totalement exempte du snobisme de l’aristocratie anglaise.

Pour en revenir à son couronnement, c’est le prince Philip, son époux bien-aimé et modernisateur, qui avait lancé l’idée de laisser le public voir la cérémonie à travers le nouveau média de la télévision.

Utilisant une analogie colorée, la princesse Michael de Kent m’a dit un jour lors d’un dîner au palais de Kensington : « La reine a toujours été comme une éponge. Elle ne brille pas par l’originalité mais elle est capable de s’imprégner.

Mon père avait eu la chance d’assister au couronnement, qui bien sûr était télévisé dans le monde entier, malgré l’emphase dédaigneuse affichée par les politiciens et les courtisans.

Selon mon père, même la reine avait des doutes au départ, mais une fois qu’elle avait pris sa décision, elle était déterminée, naviguant à travers l’histoire comme un navire d’acier chargé de granit.

Aucune séduction concevable ne pouvait l’affaiblir, au grand dam de Churchill.

Son premier Premier ministre, il pouvait intimider Dieu lui-même, mais pas la jeune femme qui s’est avérée une meilleure politicienne que lui.

Non pas qu’elle ait toujours été en fer. Elle avait du rebond, du don et de la douceur. Les gens qui ont appris à la connaître ont décrit la reine comme un esprit serein, une personne exempte d’indignation morale, dotée d’une tolérance et d’un sens du fair-play universels.

Elle n’avait pas esquivé les coups durs de la vie. Au contraire, elle était souvent une gladiatrice passionnée. Mais elle s’est gardée en supposant que ses adversaires étaient aussi décents qu’elle.

Et elle n’était pas une sainte de plâtre, ni un quelconque mythe solaire. On s’efforçait souvent d’évacuer toute faiblesse d’elle et de n’en faire qu’une apparition morale. De tels efforts sont absurdes.

Il y avait des gens et des choses qu’elle n’aimait pas et elle pouvait le dire clairement, surtout au début de son règne.

Comme certains de ses sujets, elle avait des préjugés qui étaient de son temps. “À l’époque, si quelqu’un qui travaillait au Palais était gay”, a déclaré un ancien courtisan, “nous ne le lui avons jamais dit.”

« Elle n’était pas homophobe, mais elle n’était pas sophistiquée non plus. Autrement dit, elle n’a pas toujours pensé que le progrès était un progrès.

Il y a eu des moments où la reine – inévitablement, compte tenu de sa façon de vivre – a trébuché et a mal interprété l’humeur d’une Grande-Bretagne d’après-guerre changeante.

À la fin des années 1950, elle a fait l’objet d’une attaque infâme de la part du pair conservateur Lord Altrincham.

Altrincham, qui était, à l’inverse, une monarchiste, avait regardé un discours télévisé qu’elle avait prononcé en attendant un rendez-vous avec son dentiste.

Peu impressionné, il a dûment écrit un article de magazine – largement rapporté peu de temps après dans des journaux plus lus – décrivant la performance de la reine comme creuse, hors de propos et snob et se demandant si un monarque aussi «éloigné» pourrait survivre au 20e siècle.

La reine avait vécu à travers Elvis Presley et le rock ‘n’ roll, et devait vivre à travers les Beatles et les Swinging Sixties – sans en avoir conscience de manière tangible, bien que ses ourlets aient augmenté d’un demi-pouce pendant la journée.

Mais, comme l’a dit son secrétaire privé Michael Adeane : « Elle avait une obligation envers son pays et envers son Dieu.

Altrincham a été invité au palais et, bien qu’à contrecœur, la reine a écouté.

Le résultat a été le premier message de Noël télévisé à la nation, en 1957, aussi guindé soit-il – et l’introduction de garden-parties à Buckingham Palace, permettant aux membres du public de la rencontrer en personne.

La reine était-elle politique ?

Depuis la Glorieuse Révolution de 1688-1689, lorsque Jacques II a suspendu le Parlement et a été destitué pour ses peines, les membres de la famille royale ont tenté – pas toujours avec succès – d’éviter de manifester des faveurs politiques ou d’exprimer de telles opinions, du moins en public.

Mais comme me l’a dit un jour la reine mère : “Nous aimons un gouvernement conservateur paternel qui s’occupe des personnes qui ont besoin d’aide, et une forte opposition travailliste.”

Au contraire, la reine était plus «gauchiste» que ses parents. Elle n’a jamais, comme sa mère, porté un toast nocturne à Margaret Thatcher.

La grève des mineurs de 1984-1985 et les divisions sociales causées par le thatchérisme l’ont alarmée avant qu’elle ne comprenne ce que Margaret Thatcher essayait de faire.

La monarchie constitutionnelle en Grande-Bretagne est plus que la somme des individus qui la composent à un moment donné.

Notre monarchie est une institution essentielle conçue pour contrôler les ministres d’État élus et, par implication, tout Premier ministre qui tente de devenir écrasant ou d’aller aux extrêmes politiques.

La reine avait traversé l’ère des dictateurs, en Allemagne, en Espagne, en Union soviétique et en Europe de l’Est, mais il n’y a jamais eu un tel dictateur en Grande-Bretagne.

Ce n’était pas seulement à cause de notre constitution non écrite, que la reine comprenait mieux que ses premiers ministres, mais du caractère de la reine elle-même.

Partout en Europe, des monarchies ont chuté parce qu’elles ont collaboré avec des dictateurs ou leur ont cédé.

Les “et si” sont rejetés comme histoire de pub, mais que se serait-il passé si le faible et facilement cajolé Edward VIII n’avait pas abdiqué ?

Elizabeth II a pris très au sérieux son droit et son devoir d’avertir ses premiers ministres.

Il y avait un point au-delà duquel elle n’irait pas, il y avait des statuts qu’elle n’aurait pas signés dans la loi – et tout au long de son règne, son peuple semblait le savoir et la considérait comme sa protectrice.

Elle avait plus de sympathie pour Michael Fagan, l’homme troublé et sans emploi qui a fait irruption dans sa chambre à Buckingham Palace en 1982, qu’avec Margaret Thatcher au sommet de sa gloire.

Je me suis souvent demandé si elle était jalouse de Lady Thatcher, avec ses cheveux blonds et sa peau d’albâtre, qui pendant un temps a presque éclipsé la reine en tant que femme la plus célèbre du monde.

En privé, la reine pourrait être, sinon envieuse des autres femmes, du moins cinglante.

Elle n’a pas été conquise par Jackie Kennedy, qui a effectué une visite d’État en Europe avec son mari, le président John F. Kennedy, et a dîné au palais de Buckingham en 1961.

“La reine n’a jamais compris ce genre de femme – la plaque de mode maigre qui avait besoin de porter les tout derniers styles”, a déclaré Lady Angela Oswald, une amie et dame d’honneur.

“Elle ne comprenait pas non plus les gens qui avaient besoin d’une adulation constante dans les médias.”

La reine ne s’attendait pas à ce que le monde applaudisse et pleure Hosanna simplement parce qu’elle accomplissait son travail et faisait son devoir.

Cela a conduit à son incapacité à comprendre la princesse Diana, avec qui elle pouvait sympathiser mais pas du tout comprendre.

L’hystérie et l’extrême sensibilité de Diana étaient quelque chose d’assez étranger à une femme qui avait vécu le Blitz.

S’il y a eu une crise qui a sérieusement affecté la reine, à la fois en tant qu’individu et en tant que monarque, c’est celle causée par la mort de Diana dans un accident de voiture à Paris en 1997.

Les émotions simples de la reine étaient inégales à la situation, car sa première réaction était en tant que grand-mère, essayant de protéger un jeune William et Harry du maelström public.

C’était l’une de ces rares occasions où ses réflexes étaient ceux d’une femme, par opposition à une reine.

Elle a également cherché à réconforter le prince Charles qui, contrairement aux idées reçues, a été dévasté par la mort de Diana.

Ne voulant pas comprendre qu’une royale telle que Diana puisse être quelque chose d’aussi éphémère et vulgaire qu’une célébrité, la reine entendit les hurlements de la foule et tourna son visage contre le mur.

Confrontée à une situation intolérable et étrangère, elle espérait que l’hystérie publique cesserait.

Quand ce n’est pas le cas, et que ses sujets ont commencé à exiger qu’elle retourne à Londres et fasse une démonstration de contrition, pendant un moment, elle a pataugé.

Je crois que c’est le prince Philip, autant que le Premier ministre de l’époque, Tony Blair, qui l’a doucement poussée dans ce qui semblait être nécessaire pour apaiser des sections des médias et son peuple désemparé.

La princesse Margaret a fait remarquer plus tard : « Tout cela était ridicule. Indigne. Je ne l’aurais pas fait.

Mais la présence visible de la reine, comme celle d’une mère, a eu un effet calmant immédiat qu’aucun politicien n’aurait pu induire.

“Peut-être que c’était moins un témoignage à Diana mais le fait que le public avait besoin de la reine dans un sens émotionnel”, a déclaré son cousin John Bowes-Lyon. “C’était presque comme s’ils voulaient qu’elle sèche leurs larmes et les borde au lit.

“Après son discours télévisé depuis le palais de Buckingham, dans lequel la reine s’est qualifiée de” grand-mère “, c’était à nouveau facile. Au moins pour elle.