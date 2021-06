La reine « ne restera pas silencieuse » si Harry et Meghan permettent que des « fausses vérités » circulent alors que la rangée de noms de Lilibet « l’a fait déborder »

LA Reine ne restera pas silencieuse si le prince Harry et Meghan Markle permettent aux « fausses vérités » sur la famille royale de circuler, a-t-on rapporté.

Sa Majesté aurait été « envoyée par-dessus bord » après un différend au sujet des Sussex nommant leur petite fille, Lilibet ‘Lili’ Diana Mountbatten-Windsor.

Harry, 36 ans, a menacé de poursuivre la BBC pour avoir prétendu qu’il n’avait pas demandé à sa grand-mère la permission de nommer le nouveau-né du couple Lilibet, le surnom personnel de la reine depuis son enfance.

Des journalistes basés aux États-Unis ont rapporté qu’Harry avait « demandé la permission » d’utiliser le nom, Page Six affirmant que des sources anonymes leur avaient « dit » que le duc appelait la reine.

Mais une source du palais a contesté les rapports à la BBC et a affirmé que la reine, 95 ans, n’avait pas été interrogée par les Sussex sur le nom de leur fille Lilibet.

Il a également été rapporté dans la presse américaine que Harry avait présenté Lilibet à sa grand-mère lors d’un appel vidéo.

Et un initié a déclaré au Mail on Sunday « aucun appel vidéo n’a eu lieu », ajoutant: « Les amis des Sussex semblent avoir donné des informations trompeuses aux journalistes sur ce que la reine avait dit et cela a fait basculer le tout.

« Le Palais ne pouvait pas nier l’histoire selon laquelle c’était une fausse vérité. »

La reine a maintenant demandé aux courtisans de corriger les déclarations qui dénaturent les conversations privées d’elle ou d’autres membres de la famille royale, rapporte le Mail on Sunday.

Peu de temps après la publication de l’histoire de la BBC, une déclaration a été publiée par le porte-parole de Harry et Meghan insistant sur le fait que la reine était la première personne que le duc a appelée après la naissance de leur fille.

Les amis des Sussex semblent avoir donné des informations trompeuses aux journalistes sur ce que la reine avait dit et cela a fait basculer le tout Un initié du Mail on Sunday

Les avocats des Sussex ont qualifié l’article de la BBC de « faux et diffamatoire ».

Le communiqué indique: « Le duc a parlé avec sa famille avant l’annonce, en fait sa grand-mère était le premier membre de la famille qu’il a appelé.

« Au cours de cette conversation, il a partagé leur espoir de nommer leur fille Lilibet en son honneur.

« Si elle n’avait pas soutenu, ils n’auraient pas utilisé le nom. »

Un initié a déclaré au Mail on Sunday que la conversation entre Harry et la reine était « un révélateur, pas une demande ».

Et la source a déclaré que la reine répondrait fermement aux briefings des alliés de Harry et Meghan.

L’initié a déclaré: « Il s’agit de savoir si ce qui est rapporté est une version exacte de ce qui s’est réellement passé. »

La reine a célébré son anniversaire officiel avec un mini Trooping the Colour au château de Windsor hier.

Sa Majesté a regardé avec le sourire les soldats et les musiciens de la fanfare massée de la division des ménages prendre part à l’éblouissant défilé.

Cela fait suite à la guerre des mots sensationnelle de la semaine dernière entre Harry et Meghan, le Palais et la BBC.

La dispute entre Harry et le Beeb est survenue quelques semaines seulement après qu’il a critiqué le diffuseur à propos de son interview Panorama avec la princesse Diana.

La biographe royale Angela Levin a affirmé que l’utilisation par Meghan et Harry du nom « privé » Lilibet était « impoli » et même « humiliant » envers la reine.

Elle a déclaré à Good Morning Britain : « Je ne pense pas que ce soit une bonne idée – je pense que c’est assez impoli envers Sa Majesté Sa Reine.

« C’était un surnom très privé de son mari qui n’est pas mort depuis très longtemps.

« Le prince Charles n’aurait jamais songé à appeler sa mère Lilibet. »

Elle a ajouté: « C’était un nom spécial, je pense que c’est assez humiliant, je le crois vraiment. »

Lilibet « Lili » Diana Mountbatten-Windsor, dont le deuxième prénom a été donné en mémoire de sa grand-mère la princesse Diana, est arrivée vendredi à 11h40 en Californie.

Une déclaration publiée sur leur site Web Archewell a déclaré: « Le 4 juin, nous avons été bénis par l’arrivée de notre fille, Lili.

« Elle est plus que ce que nous aurions pu imaginer, et nous restons reconnaissants pour l’amour et les prières que nous avons ressentis à travers le monde.

« Merci pour votre gentillesse et votre soutien continus pendant cette période très spéciale pour notre famille. »

