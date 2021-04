La reine ne publiera pas de nouveau portrait pour son 95e anniversaire cette semaine alors qu’elle pleure la perte du prince Philip, prétend-on.

Il n’y aura pas non plus de salut au canon pour marquer l’occasion pour la deuxième année consécutive.

La reine ne publierait pas de nouveau portrait pour son 95e anniversaire cette semaine Crédit: PA

Le monarque continuera d’observer une période de deuil jusqu’à jeudi, ce qui signifie que les célébrations de cette année seront réduites.

Les plans pour marquer son anniversaire mercredi avec un nouveau portrait ont été abandonnés, rapporte le Daily Mail.

Et les traditionnels saluts de 41 et 21 coups de canon à Hyde Park et à la Tour de Londres ont également été annulés, a déclaré le ministère de la Défense.

Les salutations ont été suspendues l’année dernière après que la reine a déclaré qu’aucune «mesure spéciale» ne devait être prise pendant la pandémie.

Son défilé d’anniversaire, Trooping the Colour, qui devait avoir lieu le 12 juin, a été annulé en mars pour la deuxième année consécutive en raison du verrouillage.

Sa Majesté fait face à son anniversaire le plus solitaire à ce jour – son premier sans Philip depuis plus de 70 ans.

Mais des sources royales ont suggéré que même avant la mort de son mari le 9 avril, la reine avait voulu garder son anniversaire discret, se concentrant plutôt sur les célébrations du 100e du duc d’Édimbourg, qui auraient eu lieu le 10 juin.

La monarque continuera à pleurer la perte de son mari depuis plus de 73 ans Crédit: PA

Sa Majesté passera probablement la préparation de la journée et la journée elle-même, entourée d’une famille proche. Crédit: AP

Elle passera probablement la journée entourée de membres de sa famille proche au château de Windsor.

Les Royals auraient « convenu d’une rotation pour rendre visite à la reine avant le grand jour » alors qu’elle pleure la mort de Philip.

Les membres de la famille visiteront à tour de rôle la monarque pour des promenades à Windsor avec ses deux nouveaux chiots corgi.

On dit qu’elle «se débrouille» après les funérailles de son mari dévoué depuis 73 ans samedi, où elle s’est assise seule pour dire un dernier adieu à son «jour le plus triste et le plus difficile».

Sa Majesté, qui portait tout le noir et un masque facial pour l’occasion, a semblé triste et plongée dans ses pensées en entrant dans la chapelle St George, à Windsor.

Une image puissante montrait la sombre royale assise seule dans la vaste chapelle alors qu’elle faisait ses derniers adieux à son fidèle mari, 99 ans.

Elle a été aperçue dimanche en train de quitter le château de Windsor dans une Jaguar verte.

La reine a été forcée de s’asseoir seule lors des funérailles du duc d’Édimbourg samedi Crédit: AP

Le plan de soutien à la reine aurait été formé par les personnalités féminines de la famille, notamment sa fille la princesse Anne, les belles-filles de la duchesse de Cornouailles et la comtesse de Wessex, soutenues par la duchesse de Cambridge.

On s’attend à ce qu’elle reçoive une série de visiteurs réguliers lorsqu’elle reste au château, où elle est restée pendant la majeure partie des 13 derniers mois alors que la pandémie a balayé le pays.

Une source a déclaré au Mirror: «La reine ne sera pas seule. Elle aura d’autres personnes qui se soucient profondément d’elle et qui voudront être là pour la soutenir dans son heure la plus pressante.

«De façon typique, la reine a insisté sur le fait qu’elle faisait face et malgré la suggestion qu’elle s’était préparée pour ce jour à venir, tout le monde est bien conscient qu’il n’y a rien de tel que l’expérience quand elle vient.»

‘PAS SEUL’

L’implication du prince Harry, le cas échéant, dans le plan est incertaine, mais on pense qu’il pourrait rester dans le pays pour l’anniversaire de sa grand-mère après avoir laissé son vol de retour à Los Angeles ouvert.

Le duc de Sussex, 36 ans, s’est rendu à Heathrow il y a huit jours et s’est isolé à Frogmore Cottage à Home Park à Windsor avant d’être autorisé à assister aux funérailles de samedi.

Le billet de Harry signifie qu’il pourrait rentrer à la maison californienne qu’il partage avec sa femme enceinte Meghan, 39 ans et Archie, 23 mois, à tout moment.

Notre source a déclaré: « Si tout se passe bien, il pourrait rester pour l’anniversaire de la reine. »

Près de 14 millions de téléspectateurs au Royaume-Uni ont regardé les funérailles du prince Philip qui se sont déroulées dans les conditions de Covid, ce qui signifie que seulement 30 invités ont pu assister.

Le prince Charles devrait rendre visite à sa mère cette semaine, en voiture depuis sa maison de campagne Highgrove à Gloucester, à environ 90 minutes.

La comtesse de Wessex a prévu un certain nombre de visites dans les prochains jours, avec ses enfants Louise, 17 ans, et James, 13 ans.

La princesse Anne visitera également, venant de son domicile dans le Gloucestershire, Gatcombe Park.

La duchesse de Cambridge, qui est revenue à Londres avec le prince William et leurs trois enfants, aurait organisé un certain nombre d’appels vidéo.

Le palais de Buckingham a confirmé que le premier engagement public du monarque à l’extérieur du château consistera à assister à l’ouverture officielle du Parlement le 11 mai.