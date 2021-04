LA Reine ne sera pas laissée à «marcher seule» après la mort du prince Philip.

La famille royale s’assurera d’être à ses côtés lors de futurs engagements publics après la perte de son mari de 73 ans « a laissé un vide énorme », selon des sources.

La reine ne sera pas laissée à «marcher seule» après la mort du prince Philip, affirme-t-on Crédit: AP

Des membres de la famille royale accompagneraient le monarque lors de futurs engagements publics Crédit: AFP

Le prince Charles, Camilla, le prince William et Kate Middleton l’accompagneront une fois les deux semaines de deuil officiel terminées le 22 avril.

Le prince Edward et la princesse Anne rejoindront également le monarque alors qu’elle se remettra au travail après la mort du duc d’Édimbourg à 99 ans vendredi.

Une source a déclaré au Daily Mail: «Le duc d’Édimbourg est irremplaçable et le dévouement de la reine au devoir n’est pas diminué.

« Mais les hauts fonctionnaires et les membres de la famille cherchent depuis longtemps à faire en sorte qu’elle soit mieux soutenue à l’avenir et il semble raisonnable de commencer à l’utiliser maintenant. »

Un autre a déclaré: «Si l’un des parents décède, les enfants – et dans ce cas, les petits-enfants – interviennent tous de différentes manières.

« Aucun individu ne pourra jamais prendre la place du duc d’Édimbourg, mais peut-être que tous se rassembler rempliront une partie de l’espace qu’il a laissé derrière. »

Le duc d’Édimbourg, la princesse royale, le comte de Wessex, le prince de Galles, la reine Elizabeth II et le duc d’York à Frogmore Cottage Crédit: PA

Les membres de la famille royale à Clarence House pour un dîner à l’occasion du mariage de diamant de la reine Elizabeth II et du duc d’Édimbourg en 2018 Crédit: PA: Press Association

Une troisième source a déclaré: « La planification à long terme a longtemps été qu’elle devrait avoir un membre de la famille royale avec elle aussi souvent que possible ou approprié. Il s’agit maintenant d’avancer légèrement.

«Si vous regardez la pandémie, une grande partie du travail de la famille royale a déjà été dirigée par le prince Charles, Camilla, le prince William et Catherine.

«C’est une façon très pratique de soutenir la reine. Sa Majesté apprécie vraiment cela et ne le tient pas pour acquis. Cela continuera.

« Mais nous verrons des membres de la famille âgés assumer plus d’investissements et certaines des tâches les plus pénibles physiquement de la reine, ainsi que sortir avec elle lorsqu’elle quitte une résidence royale. »

La reine devrait retourner au travail après les funérailles de Philip et supervisera l’ouverture du Parlement le mois prochain, a-t-il émergé aujourd’hui.

Des sources ont déclaré que la monarque travailleuse prévoyait toujours d’assister à la cérémonie et de prononcer son discours annuel de la reine aux députés le 11 mai, accompagnée de son fils Charles.

Elle a supervisé presque toutes les ouvertures du Parlement depuis son accession au trône en 1952, sauf à deux reprises.

Elle a raté l’événement en 1959 et à nouveau en 1963, lorsqu’elle était enceinte d’Andrew puis d’Edward.

La famille royale regarde un survol au-dessus du palais de Buckingham après la cérémonie de Trooping the Colour le 13 juin 2009 Crédits: Getty

Le duc l’a accompagnée à tous avant sa retraite de ses fonctions publiques en 2018, sauf une fois, un an plus tôt, alors qu’il était à l’hôpital.

Aujourd’hui, une source bien placée à Westminster a déclaré que la reine prévoyait de mener la cérémonie comme prévu, selon MailOnline.

Ils ont dit: « Elle vient toujours, avec Charles. »

Une source, qui a travaillé à un niveau supérieur dans la maison royale, a déclaré qu’il y avait une « vraie différence » entre les engagements auxquels la reine a assisté seule par rapport à lorsqu’elle était accompagnée par Philip.

Ils ont dit: « Quand il était là, elle était toujours beaucoup plus heureuse et détendue. Il y avait une vraie étincelle en elle.

«Parce qu’ils avaient une relation à l’ancienne, il était facile de projeter ou de supposer à quoi cela ressemblerait. Mais ce n’était pas du tout froid.

« Ils avaient tant de tendresse, d’amour et de respect l’un pour l’autre. Son décès est une perte énorme, énorme.

« Il est donc parfaitement logique que d’autres membres de sa famille immédiate entrent dans ce rôle. »

Des rapports de membres de la famille proche se rassemblant autour de Sa Majesté viennent après que ses petits-fils aient rendu hommage à leur «grand-père».

Le prince Harry a rendu hommage à Philip « spirituel » – se souvenant du duc comme du « maître du barbecue et de la légende des plaisanteries ».

Harry, qui est rentré hier soir au Royaume-Uni de chez lui aux États-Unis, a déclaré que le duc d’Édimbourg était « effronté jusqu’à la fin ».

Le duc de Sussex, qui séjourne actuellement à Frogmore Cottage, a déclaré que son grand-père avait été «authentiquement lui-même» tout au long de ses plus de 70 ans au service de la nation.

Et il a remercié le royal dévoué d’avoir été un «rock» pour sa grand-mère la reine – quelques minutes seulement après que son frère William lui ait également rendu hommage.

Le duc de Cambridge a salué aujourd’hui Philip « extraordinaire » – disant que son arrière-grand-père « espiègle » va manquer à ses enfants.

Il a partagé une jolie photo de son fils George avec Philip – prise par Kate – remerciant son grand-père pour son « sens contagieux de l’aventure ».

Dans la déclaration émouvante, William, 38 ans, a déclaré qu’il était reconnaissant que Philip lui ait guidé « les bons moments et les jours les plus durs ».

Il a ajouté: « Je sais qu’il voudrait que nous continuions notre travail. »