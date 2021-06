La reine «n’avait pas d’autre choix» que de laisser Meghan Markle et Harry nommer bébé Lilibet comme tout le monde «marchant sur des œufs» avec eux

LA Reine n’avait « pas d’autre choix » que de laisser Meghan et Harry nommer leur fille Lilibet car tout le monde « marcherait sur des œufs » avec eux, a affirmé un expert.

Lilibet Diana Mountbatten-Windsor est née vendredi matin à Los Angeles – et les Sussex l’ont nommée en l’honneur de Sa Majesté et de la princesse Diana.

Meghan et Harry avec leur premier-né Archie Crédit : AP

La reine n’avait «pas d’autre choix» que de laisser les Susssex donner son nom à leur fille Crédit : AFP

Le choix du prince Harry et de Meghan de nommer leur fille Lilibet a été considéré comme une tentative de rétablir les relations avec la famille royale.

Lilibet Diana partage le surnom que le prince Philip a appelé sa femme la reine pendant plus de 70 ans – tandis que le deuxième prénom est un hommage à la mère de Harry.

La duchesse de Sussex, 39 ans, a accouché vendredi à 11 h 40, heure locale, dans un hôpital situé à dix minutes de route de leur manoir de 11 millions de livres sterling à Montecito, en Californie.

Mais la biographe de la reine, Sally Bedell Smith, a déclaré qu’avec tout le monde « marchant sur des œufs » pour garder Meghan et Harry heureux, Sa Majesté n’avait probablement « pas d’autre choix » que d’accepter le nom du bébé.

L’expert royal a déclaré à Vanity Fair: « Dans le climat tendu d’aujourd’hui, quand tout le monde marche sur des œufs avec Harry et Meghan, je ne peux pas imaginer que la reine ait eu d’autre choix que d’accepter le nom qu’ils lui ont présenté.

« Même si elle avait l’impression – ce qui serait tout à fait compréhensible – que cela viole sa vie privée avec une suggestion d’intimité inappropriée. »

Pendant ce temps, des sources suggèrent que les responsables du palais de Buckingham n’ont pas été informés de la naissance de Lilibet Diana – et ne l’ont découvert qu’à 17 heures avec le reste du monde.

Selon le Times, Sa Majesté a appris que son onzième arrière-petit-enfant porterait son nom.

Mais on ne sait pas si la reine savait que la duchesse de Sussex avait accouché avant le public.

Ce n’est qu’à 18h34 – plus d’une heure et demie après l’annonce de Meghan et Harry – que la famille royale a publié une déclaration de bonne volonté sur la bonne nouvelle.

Les responsables du palais de Buckingham ignoraient que le bébé était né jusqu’à ce que l’annonce soit faite à 17 heures sur les réseaux sociaux, selon Mail.

Leur fille a été nommée Lilibet d’après le surnom familial de la reine Crédit : PA

Le palais a refusé de discuter du moment où la reine a été informée de l’arrivée en toute sécurité de son dernier arrière-petit-enfant – ou si elle a été informée du nom de Lili.

L’expert royal Richard Fitzwilliams a déclaré au Sun: « ‘J’espère que l’hommage évident à la reine est l’aube d’une ère de réconciliation et de guérison. »

Dans un communiqué publié hier soir, Harry et Meghan, qui ont un fils de deux ans, Archie, ont déclaré : « Le 4 juin, nous avons été bénis par l’arrivée de notre fille, Lili.

«Elle est plus que ce que nous aurions pu imaginer, et nous restons reconnaissants pour l’amour et les prières que nous avons ressentis à travers le monde.

« Merci pour votre gentillesse et votre soutien continus pendant cette période très spéciale pour notre famille. »

Un porte-parole a déclaré que la maman et le bébé étaient « en bonne santé et bien ».

Meghan a choisi l’hôpital Santa Barbara Cottage plutôt que le populaire centre médical Cedars-Sinai à Los Angeles.

Le porte-parole a poursuivi: « Lili s’installe maintenant à la maison. » Ils ont confirmé : « Lili porte le nom de son arrière-grand-mère, Sa Majesté la Reine, dont le surnom familial est Lilibet.

« Son deuxième prénom, Diana, a été choisi pour honorer sa défunte grand-mère bien-aimée, la princesse de Galles. »