La reine Myleene Klass de I’m A Celeb est incroyable en robe bleue au concert de Black Panther avec sa fille Ava

La star de I’M A Celeb, Myeleene Klass, était incroyable dans une robe bleue samedi soir avec sa fille Ava.

Le duo a assisté à Black Panther en concert au Royal Albert Hall.

Rex

Rex

Le couple, tous deux musiciens de formation classique, a regardé un orchestre jouer la partition du film pendant que le film était diffusé sur un écran géant à l’intérieur du lieu emblématique.

La chanteuse et DJ radio Myleene, 45 ans, a séduit dans une robe au crochet qu’elle a associée à des bijoux en or et elle a ramené ses cheveux en queue de cheval.

Ava, 15 ans, portait un jean cargo en denim et un haut blanc à manches transparentes.

Myleene est également maman d’une fille Hero, 12 ans, et d’un fils Apollo, trois ans.

La super-mère a récemment triomphé dans la jungle I’m A Celeb et a été couronnée légende de la jungle dans le spin-off all-stars.

Myleene a participé à la série 2006 et a créé l’un des moments les plus célèbres de l’histoire de la série lorsqu’elle s’est douchée sous une cascade en bikini blanc.

Elle a revécu ses scènes de bikini emblématiques plus tôt ce mois-ci en Afrique du Sud, après avoir filmé la série all-stars en octobre de l’année dernière, avant d’être couronnée première légende de la jungle.

Myleene et le reste de ses camarades de camp ont dû garder sa grande victoire secrète, et elle a été vue en train de surprendre ses amis et sa famille lors d’une incroyable soirée finale I’m A Celebrity plus tôt ce mois-ci.

Elle a invité ses proches à une garden-party et a joué la finale sur un grand écran de projection.

Vanessa Feltz de TalkTV a fait une apparition surprise et a capturé le moment où Ant et Dec ont révélé que Myleene était la championne.

La finale tendue de I’m A Celebrity s’est déroulée entre Myleene et Jordan Banjo.

S’adressant exclusivement à The Sun après sa victoire, Myleene a déclaré: « La première fois, je n’étais pas maman, donc il n’y avait aucun danger si je courais dans la jungle pendant quelques semaines en bikini blanc. J’ai eu une balle la première fois.

«Ils disent de ne pas retourner chez un ex et de ne pas retourner à un dîner réchauffé.

« La jungle en Australie m’a donné ma famille, m’a donné mon travail, m’a donné ma carrière.

« Je voulais aller dans la brousse car je voulais dire merci pour ce que la jungle m’a donné. »

Rex

Rex