LA Reine a reconnu aujourd’hui l’incroyable travail environnemental du prince Philip avec une jolie photo du couple posant avec Highland Cattle à Balmoral.

L’image a été publiée sur Instagram par la famille royale cet après-midi et montre le couple debout dans un champ dans l’enceinte du domaine au début des années 1970.

La photo était légendée: «Pendant une grande partie de sa vie conjugale, le duc d’Édimbourg a été étroitement impliqué dans la gestion des domaines privés de la reine: Sandringham et Balmoral, ainsi que Windsor Great et Home Parks.

«La reine et le duc sont photographiés ici en 1972 à Balmoral avec leur pli de bétail des Highlands.

«Le duc a travaillé avec les travailleurs du domaine, les agriculteurs et les défenseurs de l’environnement pour maintenir les domaines pour les générations futures, grâce à des initiatives de conservation de la faune et de biodiversité.

« Au cours des dernières années, Son Altesse Royale a reçu des mises à jour régulières et s’est vivement intéressée aux développements sur les domaines. »

Le prince Philip était un mécène central du WWF, servant de voix passionnée, de défenseur et de champion du travail de l’organisation depuis sa création et en particulier en tant que président du WWF International de 1981 à 1996.

En 1970, le WWF a créé son plus haut prix de conservation, nommé éponyme Prix du duc d’Édimbourg pour la conservation, afin de reconnaître et d’encourager des réalisations importantes dans le domaine environnemental mondial.

Le Prince a également été le premier président du WWF-Royaume-Uni, de sa création en 1961 à 1982.

Pavan Sukhdev, président de WWF International, a déclaré: «Le duc d’Édimbourg est un champion infatigable de la cause environnementale et un ambassadeur passionné des questions de conservation dans le monde depuis des décennies.

«Son Altesse Royale a aidé à tracer la voie du WWF depuis ses tout débuts et a vraiment apporté d’énormes contributions à l’organisation.

«Pendant plus de 50 ans, Son Altesse Royale, les efforts du Prince Philip au nom du WWF ont été inestimables – visitant des projets du WWF dans plus de cinquante pays sur cinq continents, promouvant les problèmes de conservation au plus haut niveau du gouvernement et des entreprises, et aidant à la collecte de fonds et promotion de la sensibilisation.

«Au nom de nous tous au WWF, je présente mes sincères condoléances à Sa Majesté la Reine, à la famille royale et à la famille de Son Altesse Royale le Prince Philip en cette période très triste.

Le défunt mari de la reine a fait le tour du monde pour attirer l’attention sur le sort de la faune menacée par le braconnage, la déforestation et la pollution, photographiant des phoques en Antarctique, nourrissant des éléphants en Afrique et posant avec des pandas en Chine.

«Nous dépendons de faire partie de la toile de la vie, nous dépendons de tous les autres êtres vivants sur cette planète, tout autant qu’ils dépendent de nous», a-t-il dit un jour.

«Si nous, en tant qu’humains, avons ce pouvoir de vie et de mort, pas seulement la vie et la mort, mais aussi l’extinction et la survie, nous devons l’exercer avec une sorte de sens moral. Pourquoi faire disparaître quelque chose si nous n’avons pas à le faire?

«Son importance pour la conservation dans le monde entier a été absolument énorme», a déclaré le naturaliste David Attenborough à propos du prince.

«Vous pouvez aller n’importe où dans le monde et il saura où vous devez établir la connexion, où vous devez mettre la pression, ce que vous devez faire. Il est très pratique en ces termes.