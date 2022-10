La reine Margrethe publie une déclaration après avoir privé ses petits-enfants de leurs titres, des tensions au sein de la famille

Déclaration complète de la reine Margrethe II :

Ces derniers jours, il y a eu de vives réactions à ma décision concernant l’utilisation future des titres pour les quatre enfants du prince Joachim. Cela me touche, bien sûr.

Ma décision a été longue à venir. Avec mes 50 ans sur le trône, il est naturel à la fois de regarder en arrière et de regarder vers l’avenir. C’est mon devoir et mon désir de reine de veiller à ce que la monarchie se façonne toujours dans l’air du temps. Parfois, cela signifie que des décisions difficiles doivent être prises, et il sera toujours difficile de trouver le bon moment.

Détenir un titre royal implique un certain nombre d’engagements et de devoirs qui, à l’avenir, incomberont à moins de membres de la famille royale. Cet ajustement, que je considère comme une pérennité nécessaire de la monarchie, je veux le faire à mon rythme.

J’ai pris ma décision en tant que reine, mère et grand-mère, mais, en tant que mère et grand-mère, j’ai sous-estimé à quel point mon fils cadet et sa famille se sentent affectés. Cela fait une grande impression, et j’en suis désolé.

Personne ne devrait douter que mes enfants, belles-filles et petits-enfants soient ma grande joie et ma fierté. J’espère maintenant que nous, en tant que famille, pourrons trouver la paix pour trouver notre chemin à travers cette situation.

Margrethe R.