La reine Margrethe II du Danemark s’en tient à la suppression de certains titres royaux

Monarque au règne le plus long d’Europe après la mort de la reine Elizabeth II de Grande-Bretagne, Margrethe a déclaré que son annonce était “conforme” aux mesures visant à réduire les monarchies sur le continent. Mais ses petits-enfants rétrogradés et leur père ont clairement exprimé leur déception.

La décision de la monarque danoise de dépouiller quatre de ses petits-enfants de leurs titres royaux de prince et de princesse a déclenché une prise de bec publique, mais la femme de 82 ans dit que cela fait “longtemps”.

Le plus jeune de ses deux fils, le prince Joachim, a déploré qu’il n’ait reçu qu’un “préavis de cinq jours” que ses enfants n’iraient plus par prince ou princesse (mais plutôt comte et comtesse, sans devoirs royaux).