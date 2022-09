La reine Margrethe II du Danemark prive quatre petits-enfants de titres royaux | Nouvelles du monde

La reine Margrethe II du Danemark a dépouillé quatre de ses huit petits-enfants de leurs titres royaux dans l’espoir qu’ils puissent vivre une vie plus normale, a-t-on annoncé.

Les enfants du deuxième fils du monarque, le prince Joachim, ne seront plus appelés prince ou princesses à partir du 1er janvier de l’année prochaine.

Le prince Nikolai, 23 ans, Felix, 20 ans, et Henrik, 13 ans, et la princesse Athéna, 10 ans, “ne peuvent utiliser que leurs titres de comtes et de comtesse de Monpezat”, et seront traités comme des excellences à l’avenir.

La reine Margrethe, 82 ans, a révélé sa décision dans un communiqué publié mercredi par la famille royale danoise.

“Sa Majesté la Reine souhaite créer le cadre permettant aux quatre petits-enfants de façonner leur propre vie dans une bien plus grande mesure, sans être limités par les considérations et devoirs particuliers qu’une affiliation formelle à la Maison royale du Danemark en tant qu’institution implique”, indique le communiqué.

“Les quatre petits-enfants conservent leur place dans l’ordre de succession.”

Les enfants du prince Joachim, au centre, ont été déchus de leurs titres royaux. Photo : AP



Le prince Joachim, 53 ans, est actuellement sixième sur le trône danois, ses enfants suivant respectivement de la septième à la dixième place.

La décision est conforme aux “ajustements similaires que d’autres maisons royales ont effectués de diverses manières ces dernières années”, ajoute le communiqué.

Cela n’affectera pas les quatre enfants de l’héritier du trône, le fils aîné de la reine, le prince héritier Frederik, 54 ans.

Le prince Christian, 16 ans, la princesse Isabella, 15 ans, et les jumeaux le prince Vincent et la princesse Joséphine, tous deux âgés de 11 ans, conserveront leurs titres royaux.

Héritier danois, le prince héritier Frederik (extrême droite), la princesse héritière Mary et leurs enfants, qui conserveront leurs titres royaux. Photo : AP



Le prince Joachim, l’épouse de la princesse Marie et l’ex-épouse de la comtesse Alexandra, mère des princes Nikolai et Felix, seraient “choqués” et “confus” par la décision, a rapporté l’édition danoise du magazine de célébrités Se og Hor.

Selon la publication, la comtesse Alexandra a déclaré via son conseiller de presse: “Nous sommes tous confus par la décision. Nous sommes attristés et sous le choc. Cela tombe comme un coup de tonnerre.

“Les enfants se sentent ostracisés. Ils ne peuvent pas comprendre pourquoi leur identité leur est retirée.”

La reine Margrethe, qui a été couronnée en 1972, est devenue le monarque le plus ancien d’Europe après la mort de la reine Elizabeth II le 8 septembre.