Margrethe II, la reine du Danemark, a reçu sa première injection du vaccin COVID-19, a annoncé vendredi la maison royale danoise.

« Sa Majesté la Reine a été vaccinée aujourd’hui contre le COVID-19. La Reine sera revaccinée dans environ trois semaines », a déclaré le tribunal dans un communiqué.

La reine Margrethe devient la première souveraine d’Europe à annoncer officiellement la nouvelle de sa vaccination.

Ailleurs, le roi Hamad bin Isa Al Khalifa de Bahreïn a été vacciné le 16 décembre, selon Bahreïn News Agency, l’agence de presse officielle de l’Etat du Golfe. Les détails du vaccin qu’il a reçu ou les images de l’événement n’ont pas été publiés.

Les dirigeants du monde entier sont devenus parmi les premiers à être vaccinés contre le virus, notamment le président élu américain Joe Biden, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, le Premier ministre tchèque Andrej Babis et le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis.

Margrethe a célébré son 80e anniversaire en 2020, ce qui l’a placée dans la première cohorte de Danois à recevoir un vaccin.

Dans un premier temps, Copenhague prévoyait de vacciner les résidents des maisons de retraite, puis les plus vulnérables de plus de 65 ans et les personnels de santé les plus exposés.

Près de 30000 des 5,8 millions d’habitants du Danemark, traditionnellement enclins à suivre les recommandations des autorités sanitaires, ont reçu une injection du vaccin Pfizer / BioNTech depuis le début de la campagne de vaccination le 27 décembre.

Jytte Margrete Frederiksen, 83 ans, d’Ishøj a été la première personne au Danemark à recevoir un vaccin. Le Premier ministre danois Mette Frederiksen a regardé la vaccination par vidéoconférence depuis Marienborg, sa résidence officielle.

Avec son chignon de marque, Margrethe II est une institution vénérée dans le royaume scandinave.

« Je resterai sur le trône jusqu’à ce que j’en tombe », a déclaré le fumeur invétéré, un artiste polyglotte aux multiples talents dont le mari, le prince Henrik, un aristocrate français, est décédé en 2018.

La famille du prince héritier du Danemark Frederik s’était placée en quarantaine début décembre après que son fils aîné, le prince Christian, ait été testé positif au COVID-19.

Au Royaume-Uni, il a été annoncé début décembre que la reine Elizabeth II et son mari, le prince Philip, recevraient le Pfizer / BioNTech « d’ici quelques semaines », mais rien n’indique que la reine rompra le protocole sur les questions de santé et rendra un fonctionnaire. annonce quand elle reçoit sa première injection.

Âgés respectivement de 94 et 99 ans, la monarque britannique et son mari font partie du groupe le plus à risque de coronavirus et seront parmi ceux qui auront le vaccin en premier au Royaume-Uni.

Le gouvernement espérait qu’une annonce publique encouragerait l’adoption d’un vaccin, selon des informations parues dans les médias britanniques.