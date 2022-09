La Reine : Lire la première déclaration du roi Charles

Le roi Charles III a publié jeudi sa première déclaration suite au décès de cette mère, la reine Elizabeth II, décédée en Écosse à 96 ans.

“La mort de ma mère bien-aimée, sa majesté la reine, est un moment de grande tristesse pour moi et tous les membres de ma famille”, a déclaré le roi. “Nous pleurons profondément le décès d’une souveraine chérie et d’une mère très aimée.”

“Je sais que sa perte sera profondément ressentie dans tout le pays, dans les royaumes du Commonwealth et par d’innombrables personnes dans le monde”, lit-on dans le communiqué.

“Pendant cette période de deuil et de changement, ma famille et moi serons réconfortés et soutenus par notre connaissance du respect et de la profonde affection dans lesquels la reine était si largement tenue”, a déclaré le roi.

La reine Elizabeth II, monarque au règne le plus long de Grande-Bretagne, chef de l’État canadien et roc de stabilité pendant une grande partie d’un siècle mouvementé, est décédée jeudi après 70 ans sur le trône.