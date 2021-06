LA reine a « invité le prince Harry à déjeuner au château de Windsor » lors de ce qui sera leur première réunion privée depuis qu’il a quitté la famille royale, selon des sources.

Le duc de Sussex rencontrerait sa grand-mère pour avoir « une chance de discuter » alors qu’il rentre au Royaume-Uni pour le dévoilement de la statue de la princesse Diana le mois prochain.

La reine aurait invité le prince Harry à déjeuner à Windsor Crédit : Getty – Piscine

Selon un courtisan parlant au Mail : « C’est un geste typiquement magnanime de Sa Majesté.

« Le déjeuner sera une occasion pour eux de discuter. »

Le duc de Sussex, 36 ans, espérait rentrer au Royaume-Uni pour l’événement poignant du 1er juillet – à l’occasion de ce qui aurait été le 60e anniversaire de sa mère.

L’invitation à déjeuner par Sa Majesté a été faite avant la naissance de la fille de Meghan et Harry vendredi, selon des informations.

Et ce sera la première fois que Harry aura une conversation avec sa grand-mère depuis que lui et Meghan ont quitté le Royaume-Uni de manière sensationnelle et ont quitté la vie en tant que membres de la famille royale en 2020.

Lorsque Harry a assisté aux funérailles du prince Philip en avril, il n’a parlé à la reine qu’à l’extérieur avec d’autres membres de la famille royale, a-t-on dit.

On avait espéré que le retour de Harry au Royaume-Uni pourrait aider à réparer la relation «détériorée» avec son frère le prince William.

La reine pourra peut-être avoir une conversation en tête-à-tête avec Harry Crédit : Getty Images – Getty

Et le dévoilement de la statue de la princesse Diana en juillet signifie maintenant plus que jamais – après la naissance de Lilibet Diana – qui porte le nom de la défunte mère de Harry.

Les frères ont eu des relations glaciales depuis que Harry a déménagé de manière sensationnelle aux États-Unis et s’est retiré de la vie royale en 2020.

Et leur relation s’est encore tendue après l’interview explosive de Harry et Meghan avec Oprah plus tôt cette année.

Mais après une réunion solennelle aux funérailles du prince Philip, la porte s’est ouverte pour une nouvelle réconciliation, a-t-on dit.

Maintenant que bébé Lili est venu au monde, le prince Harry pourra peut-être s’éclipser et rejoindre son frère lors du dévoilement de la statue le mois prochain.

Meghan devrait rester dans le manoir du couple de 11 millions de livres sterling à Montecito, en Californie, avec bébé Lilibet et leur fils de deux ans, Archie.

Le prince Harry a eu la première conversation en face à face avec son père et son frère depuis qu’il a officiellement quitté la famille royale l’année dernière lors des funérailles du prince Philip.

Mais les discussions avec William et Charles ont été « très tendues » et n’étaient qu’un « mouvement d’ouverture » pour guérir la fracture royale, a affirmé un expert royal.

BRANCHE D’OLIVIER

L’auteur royal Phil Dampier pense que ces actions n’étaient qu’un « mouvement d’ouverture » ​​et qu’il y a beaucoup de travail à faire.

Il a déclaré à Sun Online : « La relation entre les soi-disant anciens « Fab Four » – Harry, Meghan, William et Kate – est maintenant si brisée et délicate que tout le monde recherche le moindre signe que cela s’améliore… ou empire.

« Les discussions après les funérailles du prince Philip étaient un début, mais étaient clairement très tendues et n’étaient qu’un premier pas.

« Harry et Meghan ont maintenant tout ce qu’ils veulent pour les rendre heureux s’ils veulent l’être.

« Un fils, une fille en route, leur libération de la famille royale et les moyens de gagner de l’argent et de s’impliquer dans les affaires qui les intéressent.

« Poursuivre une guerre avec la famille de sang de Harry est inutile et contre-productif, et plus tôt ils s’en rendront compte, mieux ce sera.

«Ils devraient continuer leur vie, arrêter de jouer à la victime et arrêter de jouer sur leurs relations royales en divulguant des histoires tout en plaidant pour la confidentialité.

« Les gens peuvent voir à travers et quiconque leur conseille de continuer de cette façon leur donne de mauvais conseils. »

Un porte-parole de Buckingham Palace a refusé de commenter.