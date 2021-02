La reine garde le prince Philip près de son cœur avec une broche de fiançailles

La reine a gardé le prince Philip près de son cœur jeudi alors qu’elle portait la même broche à fleur de diamant à six pétales qu’elle portait lorsque le couple a annoncé leurs fiançailles en 1947.

La monarque portait l’accessoire scintillant lors d’un appel vidéo avec des dirigeants de la santé du château de Windsor au cours duquel elle a fait une intervention historique dans la campagne de vaccination contre le coronavirus, suggérant qu’il est égoïste de ne pas avoir le coup.

La reine, 94 ans, avait l’air resplendissante dans un ensemble de corail et portait la broche Diamond Clematis fièrement affichée sur sa poitrine.

La reine a gardé le prince Philip près de son cœur jeudi alors qu’elle portait la même broche à fleur de diamant à six pétales qu’elle avait portée lorsque le couple a annoncé leurs fiançailles en 1947

La broche a été offerte à la princesse Elizabeth de l’époque à son 21e anniversaire et elle l’a portée quelques semaines plus tard, lorsqu’elle et son nouveau fiancé ont annoncé leurs fiançailles au monde

La reine a porté la broche, illustrée, à plusieurs reprises au fil des ans

La broche a été offerte à la princesse Elizabeth de l’époque à son 21e anniversaire et elle l’a portée quelques semaines plus tard quand elle et son nouveau fiancé ont annoncé leurs fiançailles au monde.

Le duc d’Édimbourg, 99 ans, passe son douzième jour en tant que patient à l’hôpital King Edward VII de Londres. Son état est décrit comme «confortable et réactif au traitement».

La reine a porté la broche à plusieurs reprises au fil des ans, y compris aux courses d’Epsom en 2013 où le prince Philip a été vu en train d’admirer le bijou. L’une de ses sorties les plus récentes était à Ascot en 2019.

La reine est connue pour être très délibérée dans son choix de bijoux et d’accessoires, ce qui rend probable qu’elle voulait envoyer un message de soutien avec cette broche en particulier.

Lors de l’appel vidéo avec les responsables du NHS en charge du déploiement, la reine a encouragé ceux qui avaient des doutes à « penser à d’autres personnes plutôt qu’à eux-mêmes ».

La reine portait la broche aux courses d’Epsom en 2013. En photo avec le prince Philip

La reine portait également la broche au Scottish National War Memorial à Édimbourg en 2014

La monarque de 94 ans a déclaré que son coup du mois dernier « n’avait pas du tout fait mal » et l’avait « protégée ». Assimilant Covid à un fléau, elle a déclaré qu’il était remarquable de voir la rapidité avec laquelle le programme de vaccination avait été mis en œuvre, aidant «tant de gens».

Une source royale de haut niveau a déclaré: « C’est une conviction passionnément partagée selon laquelle les gens doivent sortir [and get vaccinated] – c’est important.’

Il est tout à fait inhabituel que la souveraine adopte une position publique aussi ferme sur des questions litigieuses et ses remarques seront considérées comme une victoire pour les efforts visant à accroître la participation.

Un chef des vaccins du NHS a déclaré qu’il s’agissait d’un « vote de confiance incroyablement important » dans le programme.

Plus de 18 millions de Britanniques – un adulte sur trois – ont eu au moins un coup. Un autre 448 962 a reçu les premières doses mercredi.

L’une des sorties les plus récentes était à Ascot en octobre 2019

Mais les responsables craignent que «l’hésitation à l’égard des vaccins» puisse encore nuire au déploiement et même ralentir l’assouplissement des restrictions de verrouillage.

Ils estiment qu’environ 15% de la population n’acceptera pas l’offre d’un coup, le scepticisme étant le plus élevé parmi les groupes ethniques jeunes et minoritaires.

Le NHS a travaillé avec les dirigeants communautaires et les groupes religieux pour tenter d’atténuer certaines de ces craintes avec des séminaires et des sessions de questions / réponses.

La reine parlait lors d’un appel vidéo WebEx avec les quatre « officiers responsables » menant le déploiement de la vaccination Covid-19 en Angleterre, en Écosse, au Pays de Galles et en Irlande du Nord.