LA reine a célébré son 95e anniversaire avec une photo en solo alors qu’elle passe la journée sans le prince Philip pour la première fois en plus de 70 ans.

Sa Majesté est toujours en période de deuil suite au décès de son époux bien-aimé de 73 ans âgé de 99 ans.

Le 95e anniversaire de la reine est aujourd’hui Crédit: Instagram

La page Instagram de la famille royale a publié aujourd’hui une superbe photo de la reine souriant alors qu’elle était vêtue d’un manteau et d’un chapeau prune.

Une légende dit: « Aujourd’hui, c’est le 95e anniversaire de la reine.

« La reine est née à 2 h 40 le 21 avril 1926 au 17 Bruton Street à Mayfair, Londres. Elle était le premier enfant du duc et de la duchesse d’York, qui devint plus tard le roi George VI et la reine Elizabeth.

« Cette année, Sa Majesté reste au château de Windsor, pendant une période de deuil royal après la mort du duc d’Édimbourg. »

C’est le premier anniversaire de la reine sans Philip depuis plus de 70 ans

Sa Majesté devrait célébrer un anniversaire discret avec des membres de la famille royale qui lui rendront visite au château de Windsor.

Il n’y aura pas de salut par arme à feu pour marquer le jour car l’occasion se situe dans la période de deux semaines de deuil royal, qui est observée jusqu’à vendredi.

Et aucune nouvelle photographie officielle ne sera publiée par le Palais.

C’est le premier anniversaire que Sa Majesté passera sans son mari à ses côtés pendant plus de 70 ans.

La pandémie a signifié que la célébration officielle de l’anniversaire de la reine connue sous le nom de Trooping the Color, normalement organisée en juin, a été annulée pour la deuxième année consécutive.

L’été dernier, un événement baptisé «mini Trooping» a été organisé au château de Windsor avec des options pour un «défilé alternatif» envisagé à la maison Queen’s Berkshire.

Les membres de la famille royale ont convenu d’une rotation pour rendre visite au monarque en deuil – la princesse Anne et Sophie Wessex faisant partie des premiers visiteurs.

La reine a dû s’asseoir seule lors des funérailles du prince Philip

Sa Majesté recevra également la visite de son fils Andrew, de sa petite-fille Eugénie et de son nouveau-né August dans les prochains jours.

Mais le prince Harry ne fera pas partie de ceux qui rendront visite à la reine après son retour précipité aux États-Unis pour être avec sa femme enceinte Meghan Markle.

Le duc de Sussex, 36 ans, s’est envolé pour Los Angeles sur un vol d’American Airlines en provenance de Londres, qui est arrivé à LAX peu après 13h30, heure locale, mardi.

Son « emploi du temps serré » a été imputé à la sortie rapide après les funérailles de Philip – et serait la raison pour laquelle il n’a pas été en mesure de voir correctement son père lors de son bref voyage en Angleterre.

Mais Harry était impliqué dans un sommet à Frogmore Cottage avec le prince William, Kate et le prince Charles.

Il a eu des pourparlers de paix de deux heures avec son frère aîné et son père, après les funérailles de Philip samedi.

Et il aurait écrit au prince de Galles une note «profondément personnelle» avant son retour au Royaume-Uni.

Harry va maintenant commencer une deuxième quarantaine de 10 jours aux États-Unis avec Meghan, qui attend le deuxième enfant du couple, une petite fille, cet été.

La famille et les amis de Philip se sont réunis samedi à la chapelle St George de Windsor pour dire leurs derniers adieux au duc décédé paisiblement le 9 avril, à l’âge de 99 ans.

Sa mort est survenue quelques mois avant son 100e anniversaire, qui devait être au centre des célébrations royales cette année, tandis que le 95e anniversaire de la reine devait être plus discret.

La reine en deuil s’est assise seule pendant qu’elle disait un dernier adieu à son mari bien-aimé pour son «jour le plus triste et le plus difficile».

Le prince Harry est rentré aux États-Unis après les funérailles