La reine britannique Elizabeth II a choisi un thème de diversité et d’espoir en faisant référence à tous les grands festivals passés en lock-out cette année dans le cadre de son discours traditionnel du jour de Noël. La monarque de 94 ans, qui a passé son premier Noël depuis des décennies sans un grand rassemblement de la famille royale, a appelé à la tolérance et au respect mutuel et a rappelé aux gens la contribution apportée à la vie nationale par des personnes de différentes confessions et origines.

Pour les chrétiens, Jésus est la lumière du monde », mais nous ne pouvons pas célébrer sa naissance aujourd’hui de la manière habituelle. Les gens de toutes confessions n’ont pas pu se rassembler comme ils le souhaiteraient pour leurs fêtes, telles que la Pâque, Pâques, l’Aïd et le Vaisakhi. Mais nous avons besoin que la vie continue, a déclaré la reine dans un message préenregistré diffusé chaque année à 15 h 00 GMT le 25 décembre.

Le mois dernier, des feux d’artifice ont illuminé le ciel autour de Windsor, alors que les hindous, les sikhs et les jaïns célébraient Diwali, le festival des lumières, offrant de joyeux moments d’espoir et d’unité, malgré la distanciation sociale « , a-t-elle déclaré. » Remarquablement, une année qui a les gens séparés nous ont rapprochés à bien des égards. Partout dans le Commonwealth, ma famille et moi avons été inspirées par des histoires de personnes faisant du bénévolat dans leurs communautés, aidant les personnes dans le besoin, a-t-elle noté.

Dans un clin d’œil au succès du vaccin, elle a également souligné les réalisations de la science moderne et a rendu un hommage particulier aux infirmières de première ligne en présentant ses condoléances à tous ceux qui avaient perdu des êtres chers au cours d’une année tragique. Elle a également parlé de sa fierté de la façon dont le Royaume-Uni a répondu à la coronavirus pandémie avec un esprit calme et indomptable alors qu’elle exhortait à la positivité et se concentrait sur le bien qui a prévalu à la fin d’une année tumultueuse dominée par la pandémie et les verrouillages.

«Nous continuons à être inspirés par la gentillesse des étrangers et nous sommes rassurés que même les nuits les plus sombres, il y a de l’espoir dans la nouvelle aube, a-t-elle déclaré. Le message a été enregistré dans le Green Drawing Room du château de Windsor où le monarque était assis à côté d’une seule photo de son mari, le prince Philip, âgé de 99 ans, qui est le seul autre royal avec le monarque aux festivités de cette année, a été réduit en raison d’un verrouillage strict dans le sud de l’Angleterre.

La décision personnelle d’inclure une seule photo a marqué un contraste frappant avec la gamme de portraits de famille encadrés qui ornent traditionnellement son bureau pour l’émission, reflétant le fait que les familles du Royaume-Uni sont séparées de leurs proches ce Noël. Souhaiter un joyeux Noël ne se sent pas bien cette année, alors nous souhaitons plutôt une meilleure 2021, a-t-elle déclaré.

