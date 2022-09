COMME le reste de la nation, j’ai été laissé sans rien à la nouvelle du décès de Sa Majesté la Reine.

Il est presque impossible de trouver des mots à ajouter à tous ceux déjà dits et écrits sur cette femme irrépressible.

Ulrika Jonsson et son mari de l’époque, Lance Gerrard-Wright, ont rencontré la reine en mars 2005 Crédit : Alamy

Ulrika a également fait une demi-douzaine de visites au palais de Buckingham pendant mon amitié avec son fils, le prince Edward, vers 1987-88. Crédit : Getty

Une femme avec laquelle chacun de nous avait une forme de relation. Une femme que très peu d’entre nous connaissaient vraiment et pourtant tous la connaissaient si bien.

Donc, j’écris simplement avec le cœur.

Ce n’est pas exagéré quand je dis qu’elle avait l’impression de faire partie de mon identité.

Sa présence publique dans ma vie a contribué à façonner une grande partie de ce que j’ai appris à connaître et à apprendre sur le monde et sur moi-même depuis que j’ai atterri sur ces côtes en 1979, une année qui a vu la première femme Premier ministre du Royaume-Uni et déjà une monarque régnante.

Ceci, pour moi, en tant que jeune fille impressionnable de l’un des pays les plus égalitaires du monde, était impressionnant.

Je vénérais Sa Majesté parce qu’elle était, tout simplement incomparable. Sa ténacité et sa résilience m’ont rendu humble. Elle était stoïque et son éthique de travail ne ressemblait à rien de ce que j’avais jamais vu.

Je le tenais en si haute estime que je m’y référais souvent chaque fois que ma propre force pataugeait.

Je me demandais : « Que ferait la Reine ? Et je savais que cette réponse était qu’elle irait travailler, labourerait et ne céderait jamais.

SUR DES CHARBONS ARDENTS

Il est difficile de décrire le sentiment d’avoir une affinité avec quelqu’un qui garde si clairement ses distances avec ses sujets. Mais c’est ainsi que se sentait la connexion avec elle.

Je ne l’ai jamais rencontrée lors de ma demi-douzaine de visites au palais de Buckingham pendant mon amitié avec son fils, le prince Edward, vers 1987-1988.

Je serais fait signe à travers les portes par les policiers de service, je garerais ma Fiat Panda d’occasion dans la cour et j’étais alors libre de monter jusqu’à son appartement sans interruption.

Mon cœur battait si vite de peur de heurter Sa Majesté par inadvertance. La pensée de moi marchant dans les mêmes couloirs qu’elle était quelque peu époustouflante.

Hélas, elle n’est jamais devenue ma belle-mère – boo-hoo.

Mon union avec son fils n’a jamais été envisagée parce que j’étais trop baveux, trop suédois, trop vulgaire et trop arqué, mais probablement surtout parce que nous n’avons jamais été dans une vraie relation.

Néanmoins, bien que mon amitié avec le prince Edward n’ait pas duré, ma relation et ma connexion avec la reine ont duré.

Elle était une constante, toujours là en arrière-plan comme un pilier inamovible et intouchable qui se tenait à l’écart pendant que vous parcouriez le chemin des hauts et des bas de la vie.

Elle a plongé dans toutes nos vies avec ses apparitions publiques et ses discours qui n’ont jamais trop révélé mais juste assez pour nous garder connectés.

Et puis, pour moi, est venue une vie aux yeux du public et d’innombrables rencontres avec des célébrités et d’autres membres de la royauté. Mais ce n’est qu’en 2005 que j’ai eu l’opportunité de rencontrer Sa Majesté.

On m’avait demandé de donner une lecture lors d’un service de chants de Noël au nom du Service volontaire royal des femmes, en présence de la reine.

Tout le monde était en haleine. Puis, juste avant que le service ne soit sur le point de commencer, un message est parvenu indiquant que Sa Majesté ne serait pas présente.

Pour moi, il y a eu un certain soulagement mais aussi une grave déception.

En guise de compensation, quelques mois plus tard, nous avons tous été invités à une réception au Palais St James pour rencontrer cette dame des plus étonnantes.

On nous a dit comment nous comporter, comment prononcer «Madame» et on nous a dit sévèrement que nous ne devions pas parler à Sa Majesté tant qu’elle ne nous aurait pas parlé.

Alors que nous nous alignions, je pouvais sentir mes nerfs me submerger. Je n’avais jamais ressenti ça avec une autre personne célèbre, mais c’était une autre paire de manches.

J’ai été présenté. J’ai regardé devant moi cette femme incroyable, formidable, légère, au visage bienveillant, et je me suis sentie momentanément abasourdie. Elle m’a regardé. J’ai fait la révérence. Il y eut un silence. Cela m’a semblé être un silence terriblement long.

Pour quelqu’un qui n’est jamais à court de mots, le silence semblait s’éterniser. Cela n’a peut-être duré que cinq secondes, mais cela m’a semblé cinq heures.

À ce moment-là, ce gobby Suédois a brisé la glace avec: “Comment ça va?”

Je ne me souviens même pas si elle a répondu, mais j’ai su instantanément que j’avais enfreint les règles. Mon mari à l’époque, Lance, un ancien officier de l’armée, voulait mourir d’embarras et de honte.

Alors, voilà. J’ai rencontré la reine et j’ai tout gâché.

Mais je suis secrètement sûr qu’elle était ravie que quelqu’un d’autre ait entamé la conversation, pour changer.

Je me suis éloigné de cette réception en me punissant d’avoir été un imbécile et en pensant: “Que ferait la reine?”

Elle aurait respecté les règles, Ulrika. C’est ce qu’elle aurait fait.

Merveilleuse femme qu’elle était.