La reine était méchamment drôle, comme l’ont découvert James Bond et Paddington Bear

Et n’oublions pas le moment où elle s’est associée à son petit-fils, le prince Harry, pour échanger des micros avec Barack et Michelle Obama dans une vidéo faisant la promotion des Jeux Invictus de son petit-fils pour les vétérans blessés. Boom. “Oh, vraiment, s’il vous plaît,” la reine impassible.

Cela a continué tout au long de son règne, d’autant plus que les dirigeants mondiaux qu’elle a rencontrés sont devenus de plus en plus jeunes. En 2015, lors de sa rencontre avec un premier ministre canadien de 43 ans, Justin Trudeau, elle a déclaré: «Merci, premier ministre du Canada, de me faire sentir si vieux», après avoir déclaré dans son toast qu’elle était apparue pour la première fois sur un Canadien affranchie en 1935 à l’âge de 9 ans.