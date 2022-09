PAS grand-chose ne peut troubler la royauté hollywoodienne – sauf se retrouver face à face avec la vraie chose.

La reine a transformé certains des plus grands A-listers en épaves bavardes simplement en apparaissant dans la même pièce.

Stares révèle comment la reine les a transformés en épaves bafouillantes Crédit : Getty

Sir Paul McCartney est nommé compagnon d’honneur lors de la cérémonie du palais de 2018 Crédit : PA : Association de la presse

Ces grands noms se souviennent, avec leurs propres mots, de leurs rencontres avec la superstar qui a mis tout le monde dans l’ombre.

MIRIAM MARGOLYES

Le palais de Buckingham

“Et qu’est-ce que tu fais?” dit-elle. C’est là que j’ai fait ma première erreur. Au lieu de dire, comme toute personne normale, « Votre Majesté, je suis une actrice qui enregistre des livres audio », j’ai pris une profonde inspiration et j’ai répondu : « Votre Majesté, je suis le meilleur lecteur d’histoires du monde ! »

Sa Majesté me regarda avec lassitude, leva les yeux au ciel, soupira et se tourna vers mon ami écossais.

“Et qu’est-ce que tu fais?” « Votre Majesté, je suis un universitaire qui essaie d’aider les enfants dyslexiques à lire. Nous avons découvert que si les lettres sur la page sont imprimées dans des couleurs différentes, cela aide les enfants à assimiler plus facilement les informations.

Je n’ai pas pu m’empêcher de participer. “Comme c’est fascinant!” J’ai dit. “Mon Dieu, je ne le savais pas.” Sa Majesté s’est retournée vers moi et m’a dit sèchement : “Tais-toi !” Le « T » de « calme » était particulièrement net.

TERRY WOGAN

dîner

Terry Wogan a reçu des conseils sur la retenue lors d’un dîner avec la reine Crédit : Getty

J’ai REGARDÉ son assiette et elle venait de prendre un chou de Bruxelles, un peu de carotte et un tout petit morceau de viande.

Le valet de pied a versé la sauce dessus et j’ai dit : « Madame, vous ne mangez rien. Elle a dit: “Pas comme toi, alors.”

TOM HANKS

Palais de Buckingham, 2011

Je me suis assis juste à côté de la reine d’Angleterre lors d’un dîner avec les Obama. Sorti de nulle part, j’ai remarqué que cette main gantée plaçait un gobelet de liquide clair [in front of her].

Je l’ai regardé et j’ai dit: “Qu’est-ce que Sa Majesté boit ce soir?” et elle a dit: “Ooh, Martini.”

OLIVIE COLMAN

Château de Windsor, 2014

C’était lors d’un rassemblement du British Film Institute. Nous nous sommes soudain retrouvés, 200 personnes, dans une grosse file d’attente. Je pensais que nous allions peut-être manger un peu. Je n’avais pas lu l’ordre du jour. J’ai regardé au coin de la rue, et il y avait la reine et le prince Philip, et je me suis dit: «Oh! Oh non! Je ne sais pas quoi faire !”

Et un monsieur avec des épaulettes a dit: «N’en faites pas trop, un peu de révérence, et vous dites, Votre Majesté, et votre Altesse Royale, et partez. Faites-le aussi vite que possible et partez. “D’accord, d’accord.” Et j’ai réussi à me rappeler quoi dire, en quelque sorte collant et un peu trébuchant.

JOHN LENNON

Buckingham Palace, 1965, recevant son MBE avec le reste des Beatles

ELLE m’a dit : « Avez-vous travaillé dur récemment ? Et je ne pouvais pas penser à ce que nous faisions, alors j’ai dit : « Non, nous avons eu des vacances », alors qu’en fait nous avons enregistré.

KATE WINSLET

Buckingham Palace, recevant son CBE, 2012

PREMIÈREMENT, elle a la peau la plus incroyable, je veux dire incroyable – et de beaux, beaux cheveux rebondissants. On vous dit quoi faire et vous vous avancez et vous faites une révérence ou vous vous inclinez, lui tendez la main pour qu’elle la serre, puis elle vous donne en quelque sorte ce coup de pouce suggéré en arrière comme: “Vous avez fait ce morceau.”

OK, je ne m’attendais pas à ça. Et puis elle a dit : « Félicitations pour toutes vos réalisations. Tu es une mère, n’est-ce pas ? Et elle a dit: “Eh bien, c’est le seul travail.” Et j’ai pensé, bonne dame, bonne dame. J’étais vraiment, vraiment touché qu’elle ait dit ça.

CHAUFFEUR DE MINNIE

Château de Windsor, 2013

TOUT ce qui m’inquiétait était le fait que quelqu’un avait dit: “Vous devez d’abord l’appeler Votre Majesté et après cela, vous l’appelez Ma’am pour rimer avec Pam”, et j’étais tellement inquiet que j’allais l’appeler Pam .

Je ne l’ai pas fait. Je lui ai demandé quel était le dernier film qu’elle avait vu, et elle m’a répondu : “Oh, j’ai vu quelque chose à Leicester Square il y a longtemps.” Et j’étais comme, “Eh bien, tu n’as pas Sky Plus?” et elle a dit: “Eh bien, on a Sky Plus mais on est tellement occupé tout le temps.”

AUBE FRANÇAISE

réception artistique

Révérence ou pas révérence était le dilemme pour Dawn French à l’approche de la reine Crédit : PA : Association de la presse

ELLE EST toute petite et elle se déplace comme sur des rollers. Elle glisse simplement vers le haut, comme si aucune marche réelle n’était en cours. Elle pourrait être sur roulettes, pour tout ce que nous savons!

Mais lorsqu’elle arrive là où vous êtes, vous devez vous débattre avec toute cette idée – allez-vous faire la révérence, n’est-ce pas ? Et j’ai décidé avant, “Écoutez, non, je ne vais pas me prosterner devant la royauté”, et puis immédiatement vous le faites. Immédiatement, vous faites beaucoup trop de révérence et beaucoup trop bas.

MICHEL BRILLANT

Buckingham Palace, recevant son OBE, 2009

PROBABLEMENT, beaucoup de gens ont un peu de lapin dans les phares avec elle. Alors elle fait ce truc où elle vous serre la main et quand il est temps pour vous de partir, elle vous repousse en quelque sorte. Et je viens de Port Talbot qui est assez rude mais je me disais : “Whoah !”

Hélène Mirren

Le palais de Buckingham

Pas de lait dans son thé pour une Helen Mirren paniquée Crédit : PA : Association de la presse

ELLE m’a invité à prendre le thé. Je pensais que ça allait être dans une pièce avec 200 autres personnes. Alors j’ai dit: “Oh bien, je peux gérer ça.” Alors j’entre, et il y a genre huit personnes assises autour d’une table. Le prince Philip, la reine, un cheikh et quelques cavaliers. Je ne connais absolument rien aux chevaux, et la reine sait tout sur les chevaux.

Ensuite, j’ai pris une tasse de thé et la reine avait une conversation très intense sur ce qu’il y avait dans les sandwichs avec le prince Philip – très important. “Qu’est-ce que c’est? Qu’y a-t-il ici ? Le lait est de l’autre côté du prince Philip et je veux du lait dans mon thé, mais mon cerveau est complètement mort et je ne me souviens plus comment m’adresser au prince Philip.

Je veux dire, est-ce monsieur? Est-ce Votre Majesté ? Est-ce Votre Altesse ? Est-ce impoli de lui demander de passer le lait ? Ou devrais-je juste demander un laquais ? J’ai fini par ne plus avoir de lait. Je ne pouvais tout simplement pas faire le tri.

KIT HARINGTON

Game Of Thrones se déroule à Belfast en 2014

NOUS avons continué à essayer de la pousser à s’asseoir sur le trône de fer de la série, et on nous a répété qu’elle n’était pas autorisée à s’asseoir sur d’autres trônes, fictifs ou autres.

Elle était ravissante. Elle m’a posé une question : “Et que fais-tu sur cette production ?” Et j’ai dit: “Un acteur Madame.” Et elle a dit: “Oh merveilleux” et est partie.

Et puis nous lui avons demandé si elle voulait s’asseoir sur le trône et elle a dit : “Ça a l’air très inconfortable.”

WINSTON CHURCHILL

Lettre à sa femme de Balmoral, 1928

IL n’y a personne ici, sauf la famille, la maisonnée et la princesse Elizabeth, âgée de deux ans.

Ce dernier est un personnage. Elle a un air d’autorité et de réflexion étonnant chez un nourrisson.

ÉTAPE FRY

Château de Windsor, 2005

C’était au mariage de son fils avec Camilla au château de Windsor. Elle était montée sur une table, elle était montée sur la chaise, elle est montée sur la table, puis elle a fait un discours très drôle, s’est assise et s’est simplement mélangée à tout le monde. J’ai eu ce coup de coude dans ma côte : “Est-ce que quelqu’un va me donner du gâteau ?” Alors j’ai dit: “Bien sûr, madame, je vais vous chercher du gâteau.” Je sais que cela semble fou, mais c’est absolument vrai.

LEWIS HAMILTON

Le palais de Buckingham

Lewis Hamilton s’est retrouvé en pole position lorsqu’il s’agissait de discuter avec Sa Majesté Crédit : PA

J’ai été invité à déjeuner avec un groupe – nous étions environ huit. J’étais assis juste à côté d’elle. Je me suis assis et elle était à ma droite alors j’ai commencé à lui parler.

Et elle était comme: “Tu parles comme ça en premier, et je parlerai comme ça, et je reviendrai vers toi.” Alors elle a parlé au gars de l’autre côté pendant environ cinq minutes, puis elle a passé le reste du temps à me parler.

CHARLIE CHAPLIN

Buckingham Palace, recevant son titre de chevalier, 1975

ELLE a dit qu’elle avait vu tous mes films, mais n’a mentionné aucun favori. Je me sens si bien. Et maintenant je vais me saouler.

MICHELLE OBAMA

Banquet d’État de Buckingham Palace avec son mari Barack, 2011

ELLE EST merveilleusement chaude. Et drôle. Et elle est élégante et gentille et prévenante de manière vraiment intéressante.

Nous lui avons donné cette petite épingle. Vous savez, “Qu’est-ce que vous donnez à Sa Majesté la Reine?” Nous faisions la queue et elle portait cette tenue, elle était couverte de diamants, et une couronne, et vous pensez : “Tout est réel.”

Et au milieu de cette splendeur de ce qu’elle portait, elle a mis la petite épinglette que nous lui avions donnée. J’étais comme, “Tu as porté l’épingle!” et elle était comme, “Mmm, oui.” Cela a été mon expérience, ce genre de chaleur, d’intelligence, de grâce et d’esprit.

FRANCK SKINNER

avec Harry Hill et l’ex-député Ed Balls pour célébrer le 92e anniversaire de la reine au Royal Albert Hall, 2018

Il faisait assez sombre dans les coulisses, et quelqu’un a dit “Bonjour” et nous avons regardé autour de nous et la reine et le prince Charles se tenaient là.

Et bien sûr, vous pensez : « Oh, mec ! C’est la reine ! Quoi qu’il en soit, nous devions tous monter sur scène et nous tenir derrière elle dans un grand demi-cercle, alors quand ils sont allés, je me tenais derrière avec Harry Hill, en disant: “Pouvez-vous croire que nous parlions à la reine?” Et Ed Balls et les autres étaient montés sur scène. Alors Ed disait: “Frank, dépêche-toi!” et puis j’ai entendu cette voix : « Frank ! Franc! Dépêche-toi!”

Et c’était la Reine. Je n’ai jamais bougé aussi vite de ma vie.

NOËL LÂCHE

déjeuner

C’était très joyeux et agréable, mais il y a toujours, pour moi, un petit voile de “meilleur comportement” qui recouvre les débats. Je ne m’en plains pas, je pense que c’est juste et convenable, mais j’en suis constamment conscient. Ce n’est pas que j’ai une envie basique de raconter des blagues dégoûtantes et de dire “f ** k” toutes les cinq minutes, mais je suis conscient d’un léger ressentiment que je ne pourrais pas si je le voulais.

MICHEL PALIN

Château de Windsor après avoir été fait chevalier, 2019

NOUS parlions de journaux après avoir mentionné que je tenais un journal nocturne de l’endroit où j’étais allé et des gens que j’avais rencontrés. Elle a dit qu’elle l’était aussi – la différence étant que même si la mienne était peut-être destinée à être publiée, la sienne ne l’était certainement pas.

Elle a commenté qu’elle trouvait cela assez difficile parce que cela la rendait toujours un peu étourdie et a dit: “Je réussis généralement à écrire pendant environ 15 minutes avant que ma tête ne se cogne”, puis elle a fait une imitation de sa tête frappant la table, comme si elle s’était endormie.

MARAIS DE KYM

Spectacle de variétés royales, Dominion Theatre Londres, 2001

Préoccupation de Cleavaage pour Kym Marsh à la Royal Variety Performance en 2001 Crédit : Fonctionnalités Rex

SES yeux continuaient à errer et à regarder mon décolleté. J’étais complètement paniqué.