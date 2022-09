LE JOUR DU COURONNEMENT – 2 juin 1953 – une petite famille s’est réunie autour d’un minuscule téléviseur noir et blanc dans leur maison du conseil sur Ardwick Road, Liverpool.

Ils étaient quatre dans la famille – papa Jim, maman Mary et leurs deux enfants, Paul, presque 11 ans, et Michael, neuf ans.

Capturer la reine Elizabeth II – sur toile, sur grand ou petit écran – était finalement une tâche impossible, comme essayer de mettre l’histoire en bouteille

Les garçons avaient tous deux reçu leurs souvenirs de la journée spéciale – des tasses et des cuillères commémoratives.

Paul avait remporté un livre en tant que prix de rédaction du couronnement.

Comme le reste de la nation, la famille a vu la jeune reine Elizabeth être couronnée et devenir la toute première star de l’ère de la télévision.

Cinquante-neuf ans plus tard, ce petit garçon d’Ardwick Road, Liverpool, était Sir Paul McCartney, sur le point d’avoir 70 ans alors qu’il était la tête d’affiche du concert du jubilé de diamant de la reine.

Et la reine Elizabeth était la personne la plus célèbre de la planète – peut-être la seule personne plus célèbre que les Beatles.

Selon tous les critères de célébrité, elle était la plus grande star du monde. Son visage – de ses premières années à ses quatre-vingt-dix ans et à tous les âges intermédiaires, de la reine de 25 ans à sa vénérable vieillesse – était instantanément reconnaissable par des milliards.

Son visage est apparu sur environ 500 milliards de timbres.

Son visage a été capturé – de la vie ainsi que de l’imagination – par des artistes de Cecil Beaton et Lucien Freud à Andy Warhol.

Il y a eu d’innombrables tentatives pour la représenter à l’écran.

Helen Mirren a remporté des gongs pour la reine, jouant Sa Majesté lorsque sa famille et une nation négociaient les retombées de la mort de la princesse Diana.

Freya Wilson a joué Elizabeth en tant que jeune enfant dans The King’s Speech.

Dans la série Netflix The Crown, Claire Foy était la jeune reine Elizabeth, Olivia Colman la monarque d’âge moyen et Imelda Staunton la souveraine plus âgée.

Mais même les meilleurs d’entre eux – le film primé aux Oscars de Mirren et Foy en tant que jeune monarque – n’étaient que de simples instantanés, des caricatures élégantes d’un moment dans le temps.

Parce que capturer la reine Elizabeth II – sur toile, sur grand ou petit écran – était finalement une tâche impossible, comme essayer de mettre l’histoire en bouteille.

“Sens immuable du devoir”

Il faut avoir bien plus de 70 ans pour se souvenir d’une époque où elle n’était pas sur le trône.

Elle était la monarque la plus ancienne et la plus régnante de l’histoire britannique et l’un des chefs d’État les plus anciens de l’histoire du monde.

Quiconque est devenu suffisamment célèbre a fini par entrer dans son orbite. Lorsque Bobby Moore a remporté la seule Coupe du monde d’Angleterre en 1966, elle lui a remis le trophée. Elle a donné aux Beatles leurs MBE. Elle a fait chevalier le capitaine Tom Moore.

L’histoire est venue prendre le thé avec elle.

Les 14 premiers ministres qui la servaient et venaient discuter une fois par semaine se lisaient comme une litanie de l’histoire de notre nation : Winston Churchill. Antoine Eden. Harold Macmillan. Alec Douglas-Accueil. Harold Wilson. Edouard Heath. James Callaghan. Margaret Thatcher. Jean Majeur. Tony Blair. Gordon Brown. David Cameron. Thérèse May. Boris Johnson.

Son sens inébranlable du devoir était tel qu’elle était là pour inviter Liz Truss, son 15e et dernier Premier ministre, à former un gouvernement deux jours seulement avant sa mort.

Elle a forgé la transformation de l’ancien Empire britannique – et de ses 2,5 milliards d’habitants – en Commonwealth des Nations.

Dans les années 50, 60 et 70, des dizaines de nations d’Afrique, d’Asie et des Caraïbes ont obtenu leur indépendance de la Grande-Bretagne.

Mais à son décès, elle était toujours à la tête du Commonwealth, 56 États membres qui étaient pour la plupart d’anciens territoires impériaux – leur seule langue de connexion, leur histoire et un amour indéfectible pour leur reine.

Les hommes les plus puissants du monde étaient éblouis en sa présence. Elle a rencontré tous les présidents américains – Lyndon B Johnson à part – de Harry Truman en 1951 à Joe Biden en 2021.

Ronald Reagan a fait de l’équitation avec elle. Elle a partagé une correspondance avec John F Kennedy jusqu’à son assassinat.

Avec ses sacs à main et ses chapeaux, Sa Majesté semblait toujours porter les mêmes accessoires que votre mère ou votre grand-mère.

Mais ce comportement ordinaire était trompeur et faisait partie intégrante de sa célébrité.

