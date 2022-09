Le PRINCE William a rendu hommage aujourd’hui à la reine dans une déclaration émouvante en faisant ses adieux à sa “grand-mère”.

Le royal, qui a été nommé hier soir prince de Galles, a partagé la déclaration sur son Instagram officiel aujourd’hui.

William et Kate ont rendu hommage à sa grand-mère

Il a déclaré: «Elle était à mes côtés dans mes moments les plus heureux. Et elle a été à mes côtés pendant les jours les plus tristes de ma vie.

“Je savais que ce jour viendrait, mais il faudra un certain temps avant que la réalité de la vie sans grand-mère ne se sente vraiment réelle.”

Il a également félicité la reine pour les 20 ans de “conseils et de soutien” qu’elle a donnés à sa femme Kate Middleton.

Kate était restée à Windsor avec les enfants alors que son mari, le prince William, rejoignait sa famille à Balmoral jeudi.

Il s’est précipité pour dire au revoir à la reine après l’échec de sa santé, mais n’est malheureusement pas arrivé à temps.

Le prince de Galles est rentré chez lui à Windsor hier pour rejoindre Kate et les enfants.

Il a vu aujourd’hui son père être officiellement déclaré roi Charles III lors d’une cérémonie d’adhésion historique.

C’était la première fois qu’il était vu en public depuis la mort de sa grand-mère.

Le prince William et le prince Harry avaient offert au roi Charles l’encrier qu’il avait utilisé pour signer la déclaration.

Cela vient après que le couple ait reçu hier soir les titres de prince et de princesse de Galles.

Le roi Charles a fait cette déclaration dans son premier discours à la nation.

Il a déclaré: “Aujourd’hui, je suis fier de le créer Prince de Galles, Tywysog Cymru.

“Avec Catherine à ses côtés, nos nouveaux prince et princesse de Galles continueront, je le sais, à inspirer et à diriger nos conversations nationales, en aidant à amener les marginaux au centre où une aide vitale peut être apportée.”

Le changement de nom signifie non seulement que William suit les traces de son père, mais que Kate est la première personne à utiliser le titre de princesse de Galles depuis Diana.

Suite à l’annonce, une source a déclaré que Kate “apprécie l’histoire associée à ce rôle” mais souhaite “créer sa propre voie”.

Kate a été vue hier en train de conduire à Windsor