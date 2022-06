La reine et les politiciens inaugurent un musée des réfugiés au Danemark

COPENHAGUE, Danemark (AP) – La reine Margrethe du Danemark et le vice-chancelier allemand inaugureront samedi un nouveau musée qui raconte l’histoire des générations de réfugiés qui ont façonné la société danoise, à commencer par les Allemands qui ont fui l’avancée soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale.

Flugt – Le musée des réfugiés du Danemark a été créé sur le site d’un camp à Oksboel, une ville du sud-ouest du Danemark, qui abritait jusqu’à 100 000 réfugiés d’Allemagne dans les années d’après-guerre.

Flugt – qui signifie évasion en danois – raconte également l’histoire d’immigrants d’Iran, du Liban, de Hongrie, du Vietnam et d’ailleurs qui ont fui leur pays d’origine et ont trouvé refuge dans le pays scandinave. Ils racontent leurs histoires avec leurs propres mots sur de grands écrans vidéo.

« Être un réfugié n’est pas quelque chose que l’on décide. Ce n’est pas un choix personnel, c’est quelque chose qui arrive », déclare Sawsan Gharib Dall, une Palestinienne apatride née dans un camp de réfugiés au Liban et qui y a vécu jusqu’à sa fuite et son arrivée au Danemark en 1985, dans une vidéo.

Le conservateur Claus Kjeld Jensen explique que l’objectif du musée est de “transformer les nombres en personnes et de transmettre les problèmes, les émotions et les nombreuses nuances complètement universels associés au fait d’être une personne en fuite”.

Le musée a été conçu par l’éminent architecte danois Bjarke Ingels et se compose d’un bâtiment moderne incurvé en bois et en verre qui relie deux anciennes annexes en brique qui étaient des bâtiments hospitaliers dans les années d’après-guerre.

Ingels a déclaré que le nouveau musée est devenu plus pertinent car le Danemark a récemment accepté des réfugiés fuyant la guerre de la Russie en Ukraine, bien que le musée ne les traite pas spécifiquement.

À l’extérieur du musée, un chemin guide les visiteurs devant des plaques décrivant le sort des Allemands qui ont cherché refuge dans le camp, appelé Oksboellejren, entre 1945 et 1949. La plupart d’entre eux se sont finalement installés en Allemagne de l’Ouest, mais un cimetière sur le site est devenu la dernière demeure. endroit pour ceux qui y sont morts.

Le musée, qui ouvre au public le 29 juin, a été financé par des dons privés et le gouvernement allemand, et le vice-chancelier allemand, Robert Habeck, représentera son pays lors de la cérémonie d’ouverture de samedi.

Il est situé à 275 kilomètres (170 miles) à l’ouest de Copenhague mais à seulement 95 kilomètres (60 miles) de la frontière avec l’Allemagne.

Le Danemark était autrefois un refuge pour les réfugiés. Sur les 5,8 millions d’habitants du Danemark, plus de 650 000 sont des immigrés, tandis que 208 000 sont répertoriés dans les statistiques de l’État comme descendants d’immigrés.

Cependant, ces dernières années, le pays, avec une migration à grande échelle source d’angoisse dans le monde occidental, a cherché à limiter le nombre de nouveaux arrivants qu’il accepte. Il a parfois suscité des critiques internationales pour la façon dont il a tenté de les décourager d’essayer de s’y installer.

Coincé entre l’Allemagne et la Suède, le Danemark n’a accueilli qu’une petite partie des plus d’un million de personnes arrivées d’Afrique et du Moyen-Orient au cours de l’année de crise migratoire de 2015.

Plus de 11 500 personnes ont demandé l’asile au Danemark, tandis que 1,1 million l’ont fait en Allemagne et 163 000 en Suède. Beaucoup ne considéraient le Danemark que comme un point de transit en raison de la position ferme du Danemark.

En 2016, une loi a été adoptée permettant aux autorités de saisir les bijoux et autres biens des réfugiés pour les aider à financer leur logement et d’autres services. En pratique, il n’a été mis en œuvre qu’une poignée de fois.

Le Danemark a également révoqué les permis de séjour de certains réfugiés syriens en déclarant certaines parties de la Syrie « sûres » et a caressé l’idée d’ouvrir des camps pour demandeurs d’asile au Rwanda.

Le Danemark n’a toujours pas conclu d’accord pour envoyer des demandeurs d’asile au Rwanda. Cependant, la Grande-Bretagne, qui avait des plans similaires, a dû annuler son premier vol prévu de demandeurs d’asile après l’intervention de la Cour européenne des droits de l’homme, qui a cité “un risque réel de préjudice irréversible”.

Selon les statistiques officielles, 2 717 personnes ont jusqu’à présent demandé l’asile au Danemark cette année.

Jan M. Olsen, Associated Press