La reine et le prince Charles saluent les héros du NHS avec George Cross lors d’une cérémonie spéciale à Windsor

LA reine rayonnait en remettant aux héros du NHS la George Cross lors d’une cérémonie spéciale à Windsor cet après-midi.

Sa Majesté, qui portait pour l’occasion une jolie robe à fleurs, a été rejointe aujourd’hui par le prince Charles.

La reine, accompagnée du prince de Galles, a remis aujourd’hui la croix de George à Amanda Pritchard au nom du NHS Crédit : PA

La monarque, qui a souffert de problèmes de mobilité intermittents, n’utilisait pas son aide à la marche Crédit : PA

La famille royale s’est associée pour reconnaître le NHS pour son “courage, sa compassion et son dévouement”, en particulier pendant la pandémie.

Parmi les invités figuraient la directrice générale du NHS England, Amanda Pritchard, et ses homologues du NHS Scotland et du NHS Wales, Caroline Lamb et Judith Paget.

Un travailleur de première ligne de chacun des pays d’origine était également présent.

May Parsons, l’infirmière qui a délivré le premier vaccin Covid-19 au monde en dehors des essais cliniques à Margaret Keenan en décembre 2020, en faisait partie.

L’attribution de la George Cross par la reine est faite sur l’avis du George Cross Committee et du Premier ministre.

Ce n’est aujourd’hui que la troisième fois qu’il est décerné à un organisme collectif, un pays ou une organisation, plutôt qu’à un individu.

Dans un message envoyé sur papier à en-tête du château de Windsor en juillet dernier, à l’occasion du 73e anniversaire de la fondation du NHS, la reine a écrit: “C’est avec grand plaisir, au nom d’une nation reconnaissante, que j’attribue la George Cross au National Services de santé du Royaume-Uni.

“Ce prix récompense tout le personnel du NHS, passé et présent, dans toutes les disciplines et dans les quatre nations.

“Pendant plus de sept décennies, et surtout ces derniers temps, vous avez soutenu le peuple de notre pays avec courage, compassion et dévouement, démontrant les normes les plus élevées de service public.

“Vous avez nos remerciements durables et notre profonde gratitude.”

Mme Pritchard a déclaré que le prix était un “incroyable honneur”.

“Le prix reconnaît le courage, la compassion et le dévouement extraordinaires du personnel pendant plus de 70 ans, en particulier face à la pandémie de Covid”, a-t-elle déclaré.

“C’était donc particulièrement spécial de le recevoir aux côtés de May, qui est entrée dans l’histoire en délivrant le premier vaccin Covid au monde en dehors de l’essai clinique, lançant le programme de vaccination le plus réussi de l’histoire du NHS.”

