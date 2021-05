La reine et le prince Charles exhortent les gens à planter un arbre pour marquer le règne de 70 ans de Sa Majesté

LA Reine et le prince Charles plantent un arbre dans le but d’encourager des millions d’autres à travers le pays à faire de même.

Le programme Green Canopy de Sa Majesté verra trois millions de jeunes arbres plantés à travers le Royaume-Uni dans le cadre d’une initiative visant à marquer son jubilé de platine de 70 ans l’année prochaine.

La reine et le prince Charles avec le premier arbre du jubilé dans le parc du château de Windsor Crédits: Getty

L’arbre a été planté par le prince de Galles pour lancer la canopée verte de la reine Crédits: Getty

Le prince Charles a lancé le programme en plantant un arbre à Windsor, Berks.

Dans un message vidéo, Charles a exhorté les gens à se joindre à lui pour « planter un arbre pour le jubilé – en d’autres termes un » arbre-bilee « ».

Il a déclaré: «Il est absolument vital que davantage des bonnes espèces d’arbres soient plantées, aux bons endroits.

«Et que davantage de forêts, d’avenues, de haies et d’arbres de haies et de plantations urbaines soient établis, tout en veillant à ce que nous protégions et soutenions également ce que nous avons déjà.

« Que vous soyez un particulier espérant planter un seul jeune arbre dans votre jardin, une école ou un groupe communautaire plantant un arbre, un conseil, un organisme de bienfaisance ou une entreprise ayant l’intention de planter toute une avenue d’arbres ou un agriculteur cherchant à créer de nouvelles haies, tout le monde à travers le pays peut s’impliquer. «

Le programme a été soutenu par le Premier ministre Boris Johnson, qui a déclaré: «Nos arbres sont en première ligne de notre lutte contre le changement climatique et en soutenant notre belle campagne pour les générations à venir.

«Le Queen’s Green Canopy est un hommage approprié aux années de service de sa majesté dans ce pays. J’exhorte tout le monde à s’impliquer et à« planter un arbre pour le jubilé ».

La famille royale sur le balcon du palais de Buckingham photographié après le couronnement du 22 juin 1953 Crédits: Mirrorpix

Le directeur général de Woodland Trust, Darren Moorcroft, a déclaré: «Il n’y a pas de moyen plus approprié de célébrer le jubilé de Sa Majesté qu’en s’efforçant d’augmenter et de protéger notre couvert arboré indigène.

«L’année dernière a souligné le rôle central que jouent les arbres et les bois dans la vie de la nation.

« Nous avons besoin de plus de projets comme celui-ci, donnant aux gens l’accès à notre patrimoine naturel, des opportunités de faire quelque chose de positif pour l’environnement, et aidant à le sauvegarder pour nos enfants face à une crise climatique et naturelle combinée. »

Charles a décrit la plantation d’un arbre comme une « déclaration d’espoir et de foi en l’avenir » Crédit: AFP

La reine a elle-même planté plus de 1500 arbres à travers le monde pendant son règne Crédits: Getty