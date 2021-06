La reine et le palais font face à un nouveau scandale de racisme après les allégations de Meghan et Harry

Déjà sous le choc des suggestions de racisme dans la famille royale du prince Harry et de la duchesse Meghan, Buckingham Palace a été confronté mercredi à de nouvelles allégations explosives de décennies de discrimination systémique contre les personnes de couleur – et à des documents à l’appui.

The Guardian, journal britannique de gauche et leader du mouvement de longue date pour se débarrasser de la monarchie, a publié un rapport déclarant que les principaux courtisans de la reine Elizabeth II interdisaient aux « immigrants de couleur ou étrangers » d’occuper des postes de bureau dans la maison royale jusqu’à au moins la fin des années 1960, selon les documents que le papier a découverts dans les Archives nationales du Royaume-Uni.

« (Les documents révèlent) comment, en 1968, le directeur financier de la reine a informé les fonctionnaires qu' »en fait, il n’était pas d’usage de nommer des immigrants de couleur ou des étrangers » à des postes de bureau dans la maison royale, bien qu’ils soient autorisés à travailler. comme domestiques », a rapporté The Guardian.

Nouveau type de royals : À l’occasion du troisième anniversaire, Harry et Meghan embrassent des rôles royaux révolutionnés

Au cours de la même période, les postes les plus élevés conseillant le monarque étaient principalement occupés par des hommes blancs, de la classe supérieure ou aristocratiques, dont beaucoup étaient des diplômés d’Oxbridge et/ou occupaient des postes de haut rang dans l’armée.

Le journal a également rapporté que les documents montrent que dans les années 1970, la reine et ses assistants ont pu négocier avec des représentants du gouvernement pour exempter la maison royale des lois interdisant les pratiques d’embauche discriminatoires, qui empêchent à ce jour les employés royaux de poursuivre pour discrimination présumée au travail. .

USA TODAY a demandé à Buckingham Palace de commenter l’histoire du Guardian.

Le Guardian a suggéré que la nouvelle, venant après la dépression nerveuse quasi-nationale en mars à propos de ce que Harry et Meghan ont dit à propos du racisme dans la famille et les médias dans leur interview avec Oprah Winfrey, allait sûrement « raviver le débat sur la famille royale britannique et la race. . »

Entre autres choses, le petit-fils de la reine, 36 ans, et son épouse américaine biraciale, 39 ans, ont affirmé qu’elle avait été la cible de racisme dans les médias et sur les réseaux sociaux, et qu’un membre de la famille royale s’était interrogé sur la couleur de son bébé. peau.

Dans ce qui aurait pu être une coïncidence, la nouvelle dans The Guardian est arrivée le même jour que Buckingham Palace a annoncé son intention de célébrer le jubilé de platine de la reine l’année prochaine marquant ses 70 ans sur le trône – une étape sans précédent pour tout monarque britannique.

Le prince William et la duchesse Kate :Encore de l’or pour leur 10e anniversaire de mariage

Initialement, le palais a refusé de répondre à The Guardian pour son rapport. Plus tard, le palais a publié une déclaration à E! News, suggérant que les affirmations basées sur un « compte de seconde main de conversations d’il y a plus de 50 ans » pourraient ne pas être pertinentes pour les opérations contemporaines.

« La Maison royale et le souverain se conforment aux dispositions de la loi sur l’égalité, en principe et en pratique », indique le communiqué du palais. « Cela se reflète dans les politiques, procédures et pratiques en matière de diversité, d’inclusion et de dignité au travail au sein de la Maison royale. Toute plainte qui pourrait être soulevée en vertu de la loi suit un processus formel qui fournit un moyen d’entendre et de remédier à toute plainte. »

Après que Harry et Meghan ont rendu public leurs plaintes lors d’une conversation avec Winfrey, le palais a attendu deux jours pour publier une déclaration généralement prudente disant que les accusations de racisme et de manque de soutien du couple sont prises « très au sérieux » et seront traitées par la famille royale » en privé. »

« Toute la famille est attristée d’apprendre à quel point ces dernières années ont été difficiles pour Harry et Meghan. Les problèmes soulevés, en particulier celui de la race, sont préoccupants », indique le communiqué. « Bien que certains souvenirs puissent varier, ils sont pris très au sérieux et seront traités par la famille en privé. Harry, Meghan et Archie seront toujours des membres très aimés de la famille. »

Depuis, le palais est resté silencieux. Cependant, le frère d’Harry, le prince William, répondant à la question d’un journaliste lors d’un engagement quelques jours plus tard, a déclaré laconiquement que la famille royale n’est « vraiment pas une famille raciste ».

Le prince Harry s’exprime sur la santé mentale :Harry a dit qu’il avait transformé l’alcool et la drogue pour faire face à une période de «cauchemar» de sa vie

Pendant ce temps, Harry et Meghan, le duc et la duchesse de Sussex, ont été mis au pilori en Grande-Bretagne par les médias, des députés et des millions de Britanniques, selon plusieurs sondages et un déluge de commentaires sur les réseaux sociaux. Ils ont refusé de publier une déclaration en réponse à l’histoire du Guardian sur les documents des Archives nationales.

Le couple, vivant maintenant en Californie après avoir renoncé à leurs rôles royaux pour atteindre plus d’indépendance financière et de liberté, a stupéfié un public mondial il y a trois mois en alléguant qu’un membre de la famille royale qu’ils n’identifieraient pas s’inquiétait de la couleur possible de leur mélange. -race la peau de bébé.

Ils ont également affirmé que Meghan était devenue suicidaire à cause de la pression d’être dans la famille royale, mais qu’elle avait été refoulée lorsqu’elle avait demandé l’aide de la maison royale.

Archie fête ses 2 ansLe prince Harry et la duchesse Meghan publient une nouvelle photo, la famille royale rend hommage

Mais le tabloïd Daily Mail, un chef de file de la campagne contre Harry et Meghan après leur interview explosive (et du côté des perdants d’un procès en matière de confidentialité déposé par Meghan), faisait partie des médias qui ont reconnu l’impact potentiel du rapport du Guardian.

« La découverte (des documents) est susceptible d’être embarrassante pour le cabinet car il est aux prises avec des accusations de racisme systémique » portées par Harry et Meghan, a conclu mercredi le Mail.

Il est également susceptible d’amplifier la campagne du Guardian contre le mécanisme parlementaire connu sous le nom de « Consentement de la Reine », qui permet à la Couronne de faire secrètement pression sur le gouvernement pour modifier les lois qu’il ne favorise pas ou pour exempter la Couronne.

Les républicains, comme les antimonarchistes sont connus en Grande-Bretagne, considèrent cette pratique comme non transparente et inconstitutionnelle, et l’ont utilisée pour faire valoir que la Grande-Bretagne devrait abolir la monarchie et élire son chef d’État.

La reine Elizabeth fête ses 95 ans :Quelques jours seulement après les funérailles de son mari, le prince Philip