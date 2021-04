LA Reine et la famille royale observeront deux semaines de deuil pour le prince Philip, a annoncé aujourd’hui le palais de Buckingham.

Le corps du duc d’Édimbourg reposera au château de Windsor avant ses funérailles à la chapelle St George samedi prochain à 15 heures.

La reine et la famille royale observeront deux semaines de deuil Crédit: AFP – Getty

La famille royale dira au revoir au prince Philip lors de ses funérailles le 17 avril Crédit: AFP

Le cercueil du duc entrera dans la chapelle St George pour l’hymne national avant qu’une minute de silence dans tout le pays ne soit tenue à 15 heures. Crédit: AFP

La reine a signé les derniers arrangements pour mettre au repos son mari de plus de 70 ans.

Le monarque a approuvé la recommandation du premier ministre d’annoncer un état de deuil national qui doit être « observé par tous » jusqu’aux funérailles de Philip le 17 avril.

Pendant la période de deuil, les drapeaux seront mis en berne, les députés porteront des brassards noirs aux Communes et les lecteurs de journaux devront porter des vêtements noirs.

Boris Johnson a également annulé lundi sa première pinte après le verrouillage, toutes les affaires du gouvernement étant interrompues.

Toutes les apparitions ministérielles, y compris les entretiens avec les médias, seront suspendues dans un avenir prévisible.

Et les principaux partis britanniques ont accepté de cesser de faire campagne les uns contre les autres par respect.

Il vient comme:

Certaines chaînes de télévision peuvent même suspendre des émissions d’humour et une musique plus sombre peut être diffusée sur les stations de radio.

Un porte-parole du palais de Buckingham a déclaré que la famille royale espérait que les jours à venir seraient considérés comme une occasion de célébrer la «vie remarquable» du duc.

« Bien que ce soit naturellement une période de tristesse et de deuil pour la famille royale et les nombreux autres qui ont connu ou admiré le duc d’Édimbourg, on espère que les jours à venir seront également considérés comme une occasion de célébrer une vie remarquable – remarquable à la fois en termes de sa vaste contribution et de son héritage durable », a déclaré le porte-parole.

La reine n’exercera aucune fonction – même en privé – et les lois ne recevront pas la sanction royale car elle pleure pour son mari.

Tout en aidant à rédiger lui-même les détails de ses funérailles, le duc, décédé à l’âge de 99 ans vendredi, était connu pour avoir voulu un minimum de tracas.

Conformément à ses souhaits, Philip ne recevra pas de funérailles nationales bien qu’il ait droit à un en tant que mari du monarque.

Le prince Philip est décédé deux mois et un jour avant ce qui aurait été son 100e anniversaire Crédit: AP

Des arrangements antérieurs pour les funérailles du prince Philip auraient vu des milliers de personnes descendre à Londres pour une procession avec son cercueil Crédit: PA

La duchesse de Sussex a été informée de ne pas y assister en raison de sa grossesse Crédits: Getty

Les funérailles de cérémonie auront lieu dans le parc du château de Windsor samedi prochain sans procession publique.

Il a été confirmé que le prince Harry assisterait aux funérailles, mais la duchesse de Sussex a été informée de ne pas y assister en raison de sa grossesse.

Le jour des funérailles, le cercueil du duc sera déplacé à l’entrée de l’État du château de Windsor par un groupe de porteurs des Grenadier Guards.

Son cercueil sera drapé de son étendard personnel et décoré d’une couronne de fleurs et de son bonnet et de son épée navale.

Il sera transporté du château à la chapelle dans un Land Rover spécialement modifié qu’il a aidé à concevoir, et sera suivi par le prince Charles et les membres de la famille royale à pied, a déclaré un haut responsable du palais.

La procession de l’entrée de l’état aux marches ouest de la chapelle St George durera huit minutes.

Le cercueil du duc entrera dans la chapelle pour l’hymne national avant qu’une minute de silence nationale ne soit tenue à 15 heures – qui sera diffusée à la télévision.

Son cercueil sera ensuite emmené au Royal Vault – où les corps du père bien-aimé de la reine, George VI, et de son grand-père, George V, ont été détenus avant d’être déplacés vers des tombes ailleurs dans la chapelle.

La reine et le prince Philip étaient mariés depuis 73 ans Crédit: Getty – Piscine

Le cercueil de Philip sera drapé de son étendard personnel et décoré d’une couronne de fleurs et de son bonnet et de son épée navale Crédit: AFP

Seules 30 personnes seront présentes en tant qu’invités et, selon les directives actuelles, la reine et la famille royale devront porter des masques faciaux et une distance sociale.

Un porte-parole du palais a déclaré: «Cet événement sera beaucoup plus réduit sans accès public.

« Conformément aux directives du gouvernement et aux mesures de santé publique, il n’y aura pas de processions publiques et les funérailles du duc auront lieu entièrement dans l’enceinte du château de Windsor.

«Les plans ont reçu l’approbation finale de la reine et reflètent de manière appropriée les conseils du gouvernement.

«Malgré ces changements nécessaires, ils reflètent toujours très bien les souhaits personnels du duc.

« Bien que les arrangements cérémoniels soient réduits, l’occasion continuera à célébrer et à reconnaître la vie du duc et ses plus de 70 ans au service de la reine, du Royaume-Uni et du Commonwealth. »

‘NE PAS VISITER’

La famille royale a appelé les personnes qui souhaitent présenter leurs respects en personne à rester à la maison à la place.

Le porte-parole du palais a déclaré: « S’il est triste que le public ne puisse pas physiquement participer aux événements commémorant la vie du duc, la famille royale demande à quiconque souhaite exprimer ses condoléances de le faire de la manière la plus sûre possible et pas en visitant Windsor ou tout autre palais royal pour lui rendre hommage.

«Le souhait de la famille est vraiment que les gens continuent de suivre les directives pour assurer leur sécurité et celle des autres.

« Les funérailles de Son Altesse Royale seront diffusées pour permettre au plus grand nombre de personnes possible de participer à l’occasion, de pleurer avec nous et de célébrer une vie vraiment extraordinaire. »

Des arrangements antérieurs, codés Operation Forth Bridge, auraient vu des milliers de personnes se rendre à Londres et à Windsor pour une procession militaire avec le cercueil de Philip.

Il y avait également des instructions pour une procession de cortège de 26 milles de retour à Windsor ce jour-là, permettant aux personnes en deuil de aligner les rues et de présenter leurs derniers respects.

La reine a partagé une photo poignante de Philip dans un hommage sincère à son mari Crédit: Times Newspapers Ltd

Le prince Charles a hérité du titre de son père du duc d’Édimbourg hier Crédits: Getty – Contributeur

Mais à l’étape 2 de la feuille de route de Boris Johnson hors du verrouillage, les services funéraires ne peuvent être suivis que par un maximum de 30 personnes – et la distance sociale doit être maintenue à moins qu’elles ne vivent ensemble ou n’aient formé une bulle de soutien.

Le prince Philip est décédé deux mois et un jour avant ce qui aurait été son 100e anniversaire.

La reine, 94 ans, a partagé une photo poignante de Philip en un hommage sincère à sa «force et guide».

Sophie en larmes, la comtesse de Wessex a déclaré que la reine avait été « incroyable » après avoir rendu visite au monarque aujourd’hui avec son mari Edward, comte de Wessex.

Vendredi après midi, le drapeau de l’Union a été abaissé en berne devant le palais de Buckingham et sur les bâtiments publics du Royaume-Uni alors que le monde pleure sa mort.

Un communiqué du palais de Buckingham a déclaré: «C’est avec une profonde tristesse que Sa Majesté la Reine a annoncé la mort de son mari bien-aimé, Son Altesse Royale le Prince Philip, duc d’Édimbourg.

«Son Altesse Royale est décédée paisiblement ce matin au château de Windsor.

« D’autres annonces seront faites en temps voulu.

« La famille royale se joint aux gens du monde entier pour pleurer sa perte. »

Le prince Charles, l’héritier du trône, a hérité hier du titre de duc d’Édimbourg de son père.

Mais le titre sera hérité plus tard par le plus jeune fils de Philip, le prince Edward, lors de l’accession éventuelle de Charles au trône.

Le Premier ministre Boris Johnson a rendu hommage vendredi au duc d’Édimbourg et a déclaré « qu’il avait contribué à diriger la famille royale et la monarchie afin qu’elle reste une institution indiscutablement vitale pour l’équilibre et le bonheur de notre vie nationale ».