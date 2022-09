La reine est partie. Le roi Charles III et Truss sont-ils prêts à affronter ses problèmes ?

En ce jour, il y a 25 ans, la Grande-Bretagne était en deuil. La nation venait de dire au revoir à la princesse Diana, la “princesse du peuple”, comme l’avait appelée le Premier ministre de l’époque, Tony Blair, dans les heures qui ont suivi sa mort dans un accident de voiture à Paris. Diana a été enterrée un jour de beauté resplendissante. Plus d’un million de personnes ont envahi les rues et les parcs de Londres pour voir passer son cortège funèbre. La douleur de sa mort était encore évident jours plus tard.

La reine Elizabeth II était à Balmoral, sa résidence d’été en Écosse, lorsque Diana est décédée. Elle y est restée le jour d’après et le jour d’après et le surlendemain. Alors que les fleurs des personnes en deuil s’entassaient aux portes du palais de Buckingham et d’un pays célèbre pour sa lèvre supérieure raide dissoute dans les larmes, l’apparente indifférence d’une famille royale isolée était symbolisée par un mât nu au sommet du palais, dicté par le protocole mais incompréhensible pour un public en deuil.

Le peuple avait pris le parti de Diana lors de son divorce avec le prince Charles de l’époque, aujourd’hui roi Charles III, et de la rupture avec la famille royale. La décision d’Elizabeth de rester en Écosse alors que le pays était en deuil a été considérée comme un autre camouflet royal. Les tabloïds britanniques ont amplifié l’inquiétude du public avec des gros titres hurlants : « Où est notre reine ? Où est son drapeau ? dit le Soleil. “Montrez-nous que vous vous souciez”, a déclaré l’Express. “Votre peuple souffre”, a déclaré le Mirror. « Parlez-nous, madame.

Aujourd’hui, la Grande-Bretagne est à nouveau en deuil, marquant maintenant la mort de la reine à 96 ans, et après un règne de 70 ans qui ne sera probablement jamais égalé par aucun monarque où que ce soit. Les hommages sont arrivés du monde entier. Aujourd’hui, les fleurs sont empilées au palais de Buckingham à la mémoire d’Elizabeth.

Cet élan d’affection aurait pu sembler improbable il y a un quart de siècle, lorsque la reine était au plus bas et les questions sur la pérennité, voire la nécessité, de la monarchie elle-même remuaient dans la conversation publique. Aujourd’hui, à une époque de méfiance envers la plupart des institutions en Grande-Bretagne, la monarchie est tenue en haute estime, grâce à elle seule.

La reine a démontré au cours de ses 70 ans cette capacité à s’adapter et à se moderniser. Comme Blair l’a dit dans une interview vendredi sur CNN, une fois que la reine a réalisé ses faux pas pendant Diana, elle a parlé aux gens “du fond du cœur et d’une manière qui a ramené les gens vers elle”.

La mort d’Elizabeth survient à un moment de défi énorme pour le Royaume-Uni, tant au niveau national qu’international. Ses dirigeants politiques sont confrontés à des problèmes économiques chez eux, à des questions sur son rôle dans le monde, à des tensions dans ses relations avec l’Europe et à des problèmes à plus long terme concernant l’avenir du Commonwealth. Une Grande-Bretagne divisée affronte son avenir sans la seule présence unificatrice que la reine a pu fournir.

« Stabilité » et « continuité » sont deux mots qui traversent beaucoup de choses qui ont été écrites et dites depuis que la nouvelle a fait le tour du monde jeudi que la reine était décédée. Elle avait vécu assez longtemps pour profiter des célébrations de ce mois de juin marquant son platine Année jubilaire. Elle a vécu 17 mois après la mort de son mari et partenaire bien-aimé, le prince Philip, duc d’Édimbourg. Deux jours avant sa mort, elle avait accueilli la nouvelle première ministre britannique, Liz Truss, la 15e à diriger le gouvernement britannique durant son long règne. (Le premier était Winston Churchill.) Elle a exercé ses fonctions jusqu’au bout.

Si elle était un symbole de continuité, la reine ne pouvait apporter la stabilité à son pays. Le rôle du monarque est cérémoniel. Les politiciens doivent s’occuper des problèmes – et ils ont été multiples au cours des dernières années du règne d’Elizabeth. Au cours de la dernière demi-douzaine d’années, le gouvernement britannique a été dirigé par quatre premiers ministres différents, Boris Johnson ayant dû démissionner plus tôt cet été au milieu de multiples scandales.

La reine a offert un contrepoint au chaos et à la division autour d’elle. Elle était aussi stable que réservée. Ce qu’elle pensait vraiment, des premiers ministres, des troubles passés et récents de sa propre famille, de l’orientation de la politique et de la politique, elle ne l’a pas révélé. Elle est devenue un symbole des époques qui passent, alors que la Grande-Bretagne évoluait d’un pays qui commandait autrefois, de manière controversée, un empire colonial à une nation insulaire plus humble dont le rôle dans le monde s’est progressivement contracté. À la fin, elle est devenue un objet de respect pour le dévouement au devoir qu’elle offrait, un modèle de leadership dans un monde désordonné.

Au moment de son départ, la Grande-Bretagne est perchée quelque part entre faire cavalier seul et travailler avec les autres. Le Royaume-Uni est un acteur central de l’alliance de l’OTAN qui aide l’Ukraine dans sa guerre contre la Russie, mais il ne fait plus partie de l’Union européenne, ayant décidé lors d’un vote controversé à l’été 2016 de quitter cette alliance, de déclarer son propre indépendance économique comme le soutenaient les partisans. Le vote sur le Brexit a maintenu la Grande-Bretagne divisée chez elle tout en générant un conflit durable avec l’UE

Le chiffre d’affaires au 10 Downing Street souligne à quel point cette décision a été préjudiciable à la stabilité du pays. David Cameron, le Premier ministre qui a appelé au référendum sur le Brexit, a démissionné après que le vote soit allé à l’encontre de ce qu’il avait espéré. Son successeur, Theresa May, a eu du mal à mettre en œuvre la rupture et a finalement démissionné, son propre parti étant divisé. Le flamboyant Johnson a balayé en promettant de finaliser la scission avec l’UE, mais des questions gênantes sur l’avenir de l’Irlande du Nord ont défié la solution (et ont provoqué des tensions avec le président Biden, un fier irlandais américain).

Les détails du Brexit ne sont que l’un des problèmes auxquels est confronté le nouveau Premier ministre, et pas nécessairement le plus pressant. L’économie britannique est confrontée à d’énormes problèmes, avec des projections selon lesquelles la crise énergétique du pays l’hiver prochain pourrait pousser les taux d’inflation à près de 20 %. Une croissance lente et une productivité à la traîne ont tourmenté la Grande-Bretagne pendant plus d’une décennie.

Truss arrive au bureau sans avoir été testé. Pour gagner la course à la direction du Parti conservateur qui l’a propulsée au bureau du premier ministre, elle s’est attiré les faveurs d’une circonscription étroite et très conservatrice qui est loin d’être représentative de la nation. Elle a été choisie sur les votes de moins de 100 000 personnes dans un pays de 67 millions d’habitants et sans majorité de députés conservateurs. Certaines des promesses qu’elle a faites pour gagner ces votes ont été moquées par des experts. Elle arrive au pouvoir avec de faibles niveaux de popularité et sans véritable mandat.

La fête de Truss, en attendant, est épuisé. Les conservateurs sont au pouvoir depuis 12 ans ; leur emprise sur le pouvoir a été en partie aidée par un parti travailliste dont la direction pendant de nombreuses années s’est avérée anathème pour les électeurs lors des élections générales. Son nouveau cabinet est diversifié, mais l’équipe collective a tiré peu de mots d’éloges. Le magazine The Economist a déclaré à propos de l’un de ses ministres, le secrétaire aux affaires Jacob Rees-Mogg, qu’il “devrait être placé dans un musée, et non responsable de quoi que ce soit”.

Au-delà des menaces de hausse des coûts et d’un hiver de mécontentement, Truss fait face à des problèmes au sein du Service national de santé, au danger de troubles sociaux et de grève. Elle gouvernera à une époque de méfiance à l’égard du gouvernement, en partie grâce au leadership chaotique de Johnson. Maintenant, à une époque où Truss veut montrer son courage et gagner la confiance du public, les gens sont préoccupés par la mort de la reine, les cérémonies officielles pour marquer son décès et l’arrivée d’un nouveau roi, qui a son propre besoin de gagner le public. confiance.

Charles s’est préparé depuis longtemps à succéder à sa mère et est bien formé aux responsabilités qui accompagnent le fait d’être chef d’État. A 73 ans, il connaît le monde et nombre de ses dirigeants. Il a clairement indiqué certaines de ses préférences politiques, en particulier dans la lutte contre le changement climatique, mais il sera contraint, en tant que monarque constitutionnel, de participer au débat public sur cette question et sur d’autres. Il commence par la bonne volonté du peuple britannique, mais c’est bien différent de la confiance et de l’affection que la reine a gagnées au fil des décennies. Il lui faudra du temps pour établir ce lien avec le peuple britannique et, surtout, avec les peuples du passé colonial britannique pour soutenir le Commonwealth.