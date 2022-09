La reine enterrée aux côtés de Philip dans un service privé où la famille royale s’est unie pour un dernier adieu après “4 milliards de funérailles regardées”

LA reine a été enterrée aux côtés de son mari bien-aimé, le prince Philip, hier soir, alors que la famille royale se réunissait pour un service privé.

Sa Majesté a été inhumée aux côtés du duc d’Édimbourg à la chapelle commémorative du roi George VI au château de Windsor.

La reine a finalement retrouvé son mari bien-aimé, le prince Philip Crédit : Reuters

Quelque 800 personnes en deuil ont déposé lundi dans la chapelle Saint-Georges Crédit : PA

Le monde a regardé la reine recevoir un envoi historique Crédit : Reuters

Le cercueil de la reine a été emmené dans l’abbaye lors d’une procession dirigée par son fils le roi Charles Crédit : Reuters

Plus tôt lundi, son cercueil a été descendu dans le Royal Vault 16 pieds sous la chapelle St George après un service d’inhumation.

Son fils, le roi Charles, s’est tenu côte à côte avec ses proches en deuil pendant l’adieu d’une heure dans la chapelle gothique.

Jusqu’à quatre milliards de personnes dans le monde ont regardé la femme, qui n’a jamais été censée être souveraine mais qui a consacré sa vie au service, recevoir un adieu historique.

Cela s’est terminé avec émotion lorsque son cercueil a été abaissé pour reposer à côté de sa “force et reste”, le prince Philip, décédé l’année dernière à l’âge de 99 ans.

Dans un dernier acte poignant, un service funéraire privé a été dirigé par le doyen de Windsor à 19h30 pour les membres de la famille immédiate.

Marquant la fin de son voyage, qui a commencé à Balmoral, la reine a été enterrée avec son Philippe à la chapelle commémorative du roi George VI.

Elle reposera également aux côtés de son père, la reine mère, et des cendres de la princesse Margaret.

Quelque 800 personnes en deuil ont déposé dans la chapelle Saint-Georges hier après-midi.

Meghan Markle et le prince Harry ont pris place aux côtés du prince William et de la princesse Kate, ainsi que de leurs enfants George, neuf ans, et Charlotte, sept ans.

Le service a été dirigé par le doyen de Windsor, avec des prières dites par le recteur de Sandringham, le ministre de Crathie Kirk et l’aumônier de Windsor Great Park.

Après l’avant-dernier hymne, la couronne d’État impériale, l’orbe et le sceptre ont été déplacés du cercueil de la reine à l’autel.

Le roi a ensuite drapé la couleur du camp de la Queen’s Company des Grenadier Guards sur le cercueil avant que le Lord Chamberlain ne brise sa baguette d’office.

Le doyen a dit un psaume et la mention élogieuse tandis que le cercueil a disparu de la vue du public pour la dernière fois.

Ensuite, le joueur de flûte du souverain a joué une lamentation et l’archevêque de Cantorbéry a prononcé la bénédiction, avant que la congrégation n’entonne l’hymne national, marquant la fin des cérémonies publiques.

Sa Majesté a été inhumée lors d’une journée émouvante au cours de laquelle Charles a dirigé un service touchant à l’abbaye de Westminster avec une foule de 2 000 personnes en deuil.

Des milliers de personnes ont rempli les trottoirs alors que la reine était d’abord conduite à l’abbaye de Westminster, puis à Windsor.

Et dans des scènes poignantes, le cercueil de la reine a été emmené dans l’abbaye lors d’une procession dirigée par son fils le roi Charles et ses frères et sœurs Andrew, Edward et Anne.

La marche a également vu les princes William et Harry mettre de côté leurs différends après des mois de rumeurs de querelles – les frères se tenant côte à côte alors qu’ils suivaient le cercueil de leur grand-mère.

William, qui est maintenant le premier à accéder au trône, a marché avec sa femme la princesse Kate et ses deux aînés, le prince George et Charlotte.

Les enfants portaient du noir lorsqu’ils ont rejoint la famille royale et les dirigeants du monde entier pour rendre hommage à la reine – qu’ils connaissaient gentiment sous le nom de “Gan Gan”.

Pendant ce temps, Harry et Meghan ont pris place à l’abbaye de Westminster, assis directement derrière le roi Charles et Camilla.

Dehors, des milliers de personnes en deuil ont attendu à Westminster pour faire partie de l’événement historique qui a vu le roi Charles retenir ses larmes.

Le cercueil de la reine avait été emmené à l’abbaye sur le chariot funéraire de la Royal Navy après avoir été tiré par quelque 98 marins tandis que 40 autres suivaient.

Après le service, le cercueil de la reine a ensuite été transporté à Wellington Arch depuis l’église via une procession de sept groupes, chacun avec une fanfare militaire, voyageant via la place du Parlement, Whitehall, Horse Guards Parade, The Mall, devant Buckingham Palace et Constitution Hill pour Arc de Wellington à Hyde Park Corner.

Un millier de forces armées du Royaume-Uni et du Commonwealth bordaient la route longue d’un kilomètre, des porte-étendards de la Légion britannique flanquaient le cénotaphe et les King’s Life Guards se sont rendus à Horse Guards Parade.

Une fois que la famille royale est arrivée à Wellington Arch, le groupe de porteurs a soulevé le cercueil de la reine du State Gun Carriage dans le State Hearse à dos de verre, que Sa Majesté a aidé à concevoir.

La princesse Charlotte a été vue en train de s’essuyer les yeux et d’être réconfortée par sa mère, la princesse de Galles, après avoir dit au revoir à son arrière-grand-mère bien-aimée.

Elle était restée calme tout au long de la cérémonie à Westminster Hall et n’a été vue pleurer que lorsque le cercueil de Sa Majesté a été descendu dans le corbillard.

Des groupes des Scots and Grenadier Guards ont joué un mélange des favoris de la reine, y compris Jérusalem et I Vow To Thee My Country.

Alors que le corbillard partait pour Windsor, le défilé a donné un salut royal et l’hymne national a été joué.

Le roi, la reine consort, le prince et la princesse de Galles, ainsi que d’autres membres de la famille royale, se sont également rendus à la voiture de Windsor, voyageant le long de la M4.

Des milliers de personnes en deuil ont bordé l’A4, l’A30 et l’A308 pour voir le corbillard d’État faire le trajet de 25 milles.

Le cercueil est ensuite arrivé au Windsor Great Park où des dizaines de milliers de personnes ont dit un dernier adieu à la reine avant le service télévisé d’inhumation à la chapelle St George.

À la fin du service, la famille royale est sortie avant que Sa Majesté ne soit enterrée en privé.

Charles et des membres de la famille royale suivent derrière le cercueil de la reine alors qu’il est transporté dans la chapelle Saint-Georges Crédit : PA

Le cercueil de la reine transporté dans un corbillard vers le château de Windsor Crédit : AP