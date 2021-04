La reine en deuil s’arrêtera pour regarder le cercueil du prince Philip alors qu’il est abaissé à son dernier lieu de repos samedi – un dernier adieu poignant à son mari de 73 ans.

Sa Majesté, 94 ans, siégera également seule tout au long de la cérémonie au château de Windsor, où elle s’isole depuis des mois – la plupart avec le duc d’Édimbourg.

La reine fera une pause et regardera le cercueil du prince Philip alors qu’il est abaissé à son lieu de repos final dans un dernier adieu poignant à son mari de 73 ans. Crédit: AFP

Répétition de l’artillerie royale du roi au château de Windsor Crédit: PA

L’envoi de Philip dans la chapelle St George a été réduit par Covid, mais le faste et la cérémonie ne manqueront pas, comme l’a révélé le palais de Buckingham aujourd’hui.

Les répétitions militaires colorées qui se déroulent autour de Windsor font également allusion à un événement monumental digne d’un homme qui a servi dans la marine et a soutenu la reine pendant des décennies.

Les courtisans ont travaillé 24 heures sur 24 pour s’assurer que le plus grand nombre possible des souhaits du duc soient inclus.

Parmi eux, il y aura un envoi émouvant de la Marine avant que son cercueil ne soit abaissé dans le Royal Vault.

Les clairons de la Royal Marines joueront aux «stations d’action» – une tradition de la Royal Naval qui signifie que toutes les mains doivent se préparer au combat.

Le dernier message sera également sonné tandis que l’hymne national sera chanté par une chorale de quatre personnes – les personnes en deuil royales étant interdites de se joindre en raison des restrictions de Covid.

Un porte-parole du palais de Buckingham a déclaré hier: «Bien que les plans aient clairement été modifiés pour tenir compte des directives de santé publique, les aspects cérémoniels de la journée et le service funéraire lui-même sont toujours très conformes aux souhaits du duc.»

Des répétitions étaient en cours à Windsor jeudi avec des policiers armés patrouillant dans la ville.

Des membres de l’artillerie à cheval royal de la troupe du roi ont été vus en train de gravir la longue marche vers le château.

L’envoi de Philip dans la chapelle St George a été réduit par Covid Crédit: PA

Le Land Rover Defender spécialement adapté du duc portera son cercueil Crédit: PA

On pouvait également entendre des orchestres militaires répéter à l’intérieur du terrain tandis que divers régiments pratiquaient des exercices – les organisateurs chronométrant les mouvements à la seconde.

Les responsables du palais de Buckingham ont publié hier les détails des funérailles de samedi – le résultat d’une énorme quantité de planification dans la semaine depuis la mort de Philip à 99 ans.

Son cercueil se trouve actuellement à la chapelle privée du château de Windsor.

Samedi, il sera couvert par son étendard personnel avec sa casquette navale, son épée et une couronne de fleurs.

Il sera déplacé vers la salle intérieure à 11h par un groupe de porteurs de la Queen’s Company, 1st Battalion Grenadier Guards.

Les funérailles commencent à 14 h avec la prière du doyen de Windsor, David Conner. Vingt minutes plus tard, les membres de la famille qui ne sont pas dans le cortège seront conduits à la chapelle St George.

À 14 h 27, alors que la Band of the Grenadier Guards joue dans le quadrilatère du château, le Land Rover Defender spécialement adapté du duc apparaîtra.

Le cercueil de Philip sera déposé à l’arrière du véhicule à 14 h 41 par la partie au porteur.

À 14 h 44, la reine et sa dame d’honneur quitteront l’entrée du souverain au château de Windsor dans leur Bentley pendant que l’hymne national est joué. Une minute plus tard, un cortège familial de neuf personnes, dirigé par le prince Charles et la princesse Anne, suivra le cercueil, accompagné d’un agent de protection personnelle, d’un secrétaire privé, de deux pages et de deux valets.

Lorsque la Bentley de la reine atteint l’arrière de la procession, elle s’arrêtera brièvement. La partie avant de la procession se tournera ensuite vers la chapelle St George.

Une fois à l’extérieur des marches ouest, un groupe de porteurs composé de Royal Marines soulèvera le cercueil du Land Rover – pendant qu’un orchestre de tuyauterie de la Royal Navy joue.

Le cercueil sera porté sur les marches avant de s’arrêter au deuxième palier – tous les membres de la famille royale s’arrêtant ensuite avec la nation pour une minute de silence. Ceux qui ne portent pas encore de masques devront alors en mettre un avant d’entrer dans la chapelle – conformément à la réglementation Covid.

Le groupe de porteurs transportera ensuite le cercueil jusqu’au Quire – la partie la plus ancienne de la chapelle – et le déposera sur une plate-forme appelée catafalque.

Les membres de la famille qui ont marché dans le cortège prendront place dans le Quire aux côtés des autres personnes en deuil.

Un ordre de service pour la cérémonie de 50 minutes – dirigée par le doyen de Windsor – devrait être publié vendredi.

Le palais a déclaré hier que la musique demandée par Philip dans les plans funéraires avait été spécialement adaptée pour faire face aux règles de Covid.

La comtesse de 67 ans – Penelope « Penny » Knatchbull est la compagne de conduite de Philip.

Le prince Charles mènera la procession dans la chapelle St George avant le service à 15 heures Crédits: Getty

Le corbillard Land Rover Defender répète son voyage jusqu’à la chapelle St Georges Crédits: Kelvin Bruce

Les membres de la Division des ménages pratiquant un exercice en vue des funérailles de Son Altesse Royale le duc d’Édimbourg Crédit: EPA

Vers la fin du service, le Last Post sera sonné par les clairons des Royal Marines de l’extrémité ouest de la nef.

Le doyen donnera ensuite la mention élogieuse alors que le cercueil est abaissé dans le coffre-fort royal – avec un dernier au revoir de la reine.

Le prince Harry, 36 ans, s’est isolé à Frogmore Cottage après un vol en provenance des États-Unis. Un porte-parole du palais a déclaré: «Tous ceux qui ont voyagé à l’étranger ont suivi les directives appropriées et assisteront au service conformément aux directives applicables pour les funérailles.»

Le prince Andrew sera aux funérailles de son père Crédits: Getty

La princesse Anne sera présente avec son mari Crédits: Getty

L’ordre derrière le cercueil du prince Philip verra William et Harry rester séparés