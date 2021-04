LA REINE a emmené ses nouveaux chiots faire une promenade à Frogmore où le prince Harry passe la nuit avant les funérailles du prince Philip.

Sa Majesté, 94 ans, a été vue aujourd’hui pour la première fois depuis la mort du duc vendredi dernier en train de conduire une Jaguar verte hors du château de Windsor.

La royale semblait porter un bonnet et des lunettes de soleil alors qu’elle sortait du terrain où les funérailles de demain auront lieu.

On pouvait voir un garde au garde-à-vous alors qu’elle se dirigeait vers Frogmore Gardens pour se rendre à ses toutous bien-aimés.

Lundi l’ami du prince Harry Omid Scoobie a annoncé qu’il restait au Frogmore Cottage – à quelques pas de l’endroit où la reine a été aperçue plus tôt dans la journée.

Frogmore Gardens abrite les cimetières de la reine mère.

C’est également l’endroit où Sa Majesté sera enterrée et lorsque cela se produira, le cercueil du prince Philip y sera déplacé afin que les deux puissent être enterrés ensemble.

Cependant, il semblait que la reine se concentre aujourd’hui sur ses deux chiots, un corgi et un dorgi.

Les deux chiots, nommés Muick et Fergus, sont arrivés alors que Philip était malade à l’hôpital et ont aidé à remonter le moral de Sa Majesté.

La reine a tenu deux engagements officiels depuis la mort de Philip vendredi dernier à l’âge de 99 ans.

Mais c’est la première fois qu’elle est vue en personne depuis la tragédie.

Elle se prépare à enterrer son mari bien-aimé depuis 73 ans lors d’un enterrement sécurisé par Covid à la chapelle St George de Windsor demain.

Le plan de salle officiel sera publié samedi, il n’est donc pas encore sûr que quelqu’un de son HMS Bubble la réconforte.

Le palais a confirmé que Sa Majesté sera rejointe par une dame d’honneur alors qu’elle est conduite au service dans une Bentley.

Mais il est entendu qu’elle s’assiéra seule dans la chapelle – avec l’aide non incluse sur la liste des invités.

Ceci malgré le fait que les dames d’honneur de la reine fassent toutes partie du HMS Bubble pendant le verrouillage alors qu’elle se protégeait au château de Windsor.

Elle s’arrêtera pour regarder le cercueil de son mari alors qu’il est abaissé à son lieu de repos final dans un dernier adieu poignant.

Un initié a déclaré qu’elle « supportait bien » avant le service, ajoutant: « Les derniers préparatifs en cours aujourd’hui et elle est aux commandes. »

Mais les arrangements funéraires de Philip ont été éclipsés par de petits arguments sur la tenue vestimentaire que devraient porter les membres de la famille royale.

La reine a également décidé de séparer le prince William et Harry pendant la procession alors que les rumeurs continuent de tourbillonner sur leur faille.

Mais l’expert royal Jennie Bond a critiqué le drame et dit que la reine devrait être laissée à l’écart.

Elle a déclaré à Sky News: « Vous devez vous sentir désolé pour la reine qui gère les sensibilités et les sensitifs de sa famille, non seulement pour savoir si les garçons doivent marcher côte à côte, mais aussi pour savoir qui doit porter l’uniforme.

«Andrew voulant porter l’uniforme d’amiral auquel il n’a pas droit, et Harry qui serait gêné de ne pas pouvoir porter un uniforme militaire.

«Elle a dû penser à toutes choses, alors qu’honnêtement, la pauvre dame près de 95 ans et juste veuve, ne devrait pas avoir à penser à ces choses à mon avis.

L’archevêque de Canterbury Justin Welby a déclaré qu’il espérait que la nation offrirait ses prières et ses condoléances à la reine lors des funérailles du duc d’Édimbourg, plutôt que de spéculer sur son bien-être.

S’adressant à la BBC, il a déclaré: «Nous devons vraiment éviter de juger de quoi que ce soit d’extérieur.

«Elle est la reine. Elle se comportera avec l’extraordinaire dignité et l’extraordinaire courage qu’elle fait toujours.

«Et en même temps, elle dit adieu à quelqu’un avec qui elle était mariée depuis 73 ans.

« Je pense que cela doit être une chose très, très profonde dans la vie de n’importe qui et j’espère que toute la nation, s’ils croient en cela, ils prient pour elle, et s’ils ne le font pas, ils sympathisent dans leur cœur, présentent leurs condoléances à elle et ils espèrent qu’elle trouvera de la force dans ce qui doit être un moment d’angoisse. «

La reine et le prince Philip sont photographiés le jour de leur mariage en 1947