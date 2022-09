La reine Elizabeth sous surveillance médicale : Voici qui est le prochain candidat au trône britannique

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La reine Elizabeth II a été placée sous surveillance médicale après que ses médecins se soient “inquiétés” pour sa santé le 8 septembre, a annoncé le palais de Buckingham.

“La reine reste à l’aise” au château de Balmoral en ce moment.

Sa Majesté a annulé mercredi une réunion avec de hauts responsables du gouvernement après avoir passé mardi à organiser une série d’événements dans sa résidence d’été en Écosse.

Le prince Charles, l’héritier du trône, ainsi que sa femme, Camilla, et sa sœur, la princesse Anne, étaient avec la reine au château de Balmoral. Le prince William, le fils aîné de Charles, était également en route pour Balmoral, tout comme son frère, le prince Harry, sa femme, Meghan, le prince Andrew et le comte et la comtesse de Wessex.

Ligne de succession pour le trône britannique :

La succession au trône britannique “est régie non seulement par la descendance mais aussi par le statut parlementaire”, selon le site de la famille royale.

Le prince Harry et Meghan Markle, la duchesse de Sussex, ont récemment changé la ligne de succession avec la naissance de leurs enfants. Le fils de Harry et Meghan, Archie, est devenu septième sur le trône – derrière son père – tandis que Lilibet Diana est maintenant huitième.

Voici un aperçu de qui est actuellement en lice pour le trône après la reine Elizabeth II, qui a 96 ans.

1. Le Prince de Galles

Charles, le prince de Galles, est l’aîné des enfants de la reine Elizabeth II. Il a 73 ans et l’héritier présomptif du trône.

2. Le duc de Cambridge

Le prince William, duc de Cambridge, est le fils aîné de Charles. Le joueur de 40 ans est deuxième sur le trône. Il a épousé Kate Middleton en 2011.

3. Prince George de Cambridge

A seulement 9 ans, le prince George de Cambridge est troisième dans l’ordre de succession au trône britannique. Il est l’aîné des enfants du prince William.

4. Princesse Charlotte de Cambridge

La princesse Charlotte de Cambridge est le deuxième enfant du prince William et de Kate, duchesse de Cambridge. Elle a 7 ans.

5. Prince Louis Arthur Charles de Cambridge

Middleton et le prince William ont accueilli leur troisième enfant, un garçon, le 23 avril 2018. L’enfant de quatre ans est cinquième sur le trône.

Il porte le nom du grand-père de William, le prince Charles, et du mentor du duc, Louis Mountbatten, qui a été tué par une bombe en 1979.

6. Prince Henri de Galles

Le prince Henri de Galles – également appelé Harry – est le sixième sur le trône. Il est le fils cadet de Charles, le prince de Galles.

7. Archie Harrison Mountbatten-Windsor

Le prince Harry et la duchesse Meghan ont accueilli leur premier enfant, un garçon, le 6 mai 2019. Ils l’ont nommé Archie, et l’enfant de trois ans est septième sur le trône, derrière son père.

Il est le huitième arrière-petit-enfant de la reine Elizabeth II et le plus jeune cousin du prince George, de la princesse Charlotte et du prince Louis.

8. Lilibet Diana Mountbatten-Windsor

Mlle Lilibet Mountbatten-Windsor, 1 ans, est huitième sur le trône, derrière son frère aîné.

9. Duc d’York

Le prince Andrew, duc d’York, est le troisième enfant et deuxième fils de la reine Elizabeth II. Agé de 62 ans, il est neuvième dans l’ordre de succession au trône britannique.

10. Princesse Béatrice d’York

La princesse Beatrice d’York est la fille aînée du prince Andrew. Elle a 34 ans.