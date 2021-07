La reine Elizabeth de Grande-Bretagne a envoyé un message de bonne chance à Gareth Southgate et à son équipe d’Angleterre avant la finale de l’Euro 2020 de dimanche contre l’Italie à Wembley.

L’équipe de Southgate a atteint le match pour le titre de champion d’Europe pour la première fois, mettant ainsi fin à l’attente de 55 ans de l’Angleterre pour une finale majeure.

La reine, 95 ans, a remis au capitaine anglais Bobby Moore la Coupe du monde lorsque les Trois Lions ont remporté leur seul trophée majeur, contre l’Allemagne de l’Ouest à Wembley en 1966.

« Il y a cinquante-cinq ans, j’ai eu la chance de présenter la Coupe du monde à Bobby Moore et j’ai vu ce que cela signifiait pour les joueurs, la direction et le personnel de soutien d’atteindre et de remporter la finale d’un grand tournoi de football international », a-t-elle écrit.

Alors que l’Angleterre est à la veille d’un triomphe historique, le monarque a ajouté : « Je tiens à vous adresser à tous mes félicitations et celles de ma famille pour avoir atteint la finale des Championnats d’Europe.

« J’envoie mes meilleurs vœux pour demain avec l’espoir que l’histoire enregistrera non seulement votre succès mais aussi l’esprit, l’engagement et la fierté avec lesquels vous vous êtes conduits. »

La reine, qui a remis le trophée de l’Euro 96 aux joueurs allemands victorieux à Wembley, ne devrait pas assister à la finale de dimanche.

Son petit-fils, le prince William, devrait être le principal représentant royal lors de la finale en tant que président de l’English Football Association.

