La reine Elizabeth snobe le prince Harry et loue les princes Charles et William pour avoir honoré le travail climatique du prince Philip

La reine Elizabeth a apparemment snobé son petit-fils, le prince Harry, dans un message envoyé à une conférence religieuse.

Mercredi, le monarque britannique régnant a envoyé un message à la 15e conférence de Lambeth, connue comme un rassemblement d’évêques anglicans tenu au palais de Lambeth à Londres, où ils prient et réfléchissent aux affaires mondiales. Le thème de cette année, “L’Église de Dieu pour le monde de Dieu – marcher, écouter et témoigner ensemble”, visait à explorer comment ils peuvent répondre “aux besoins d’un monde du 21e siècle”.

Dans son message, la femme de 96 ans a noté que le changement climatique “menaçait la vie et les moyens de subsistance de nombreuses personnes et communautés, notamment les plus pauvres et les moins capables de s’adapter et de s’ajuster”.

“J’ai été intéressé d’apprendre que l’objectif de votre programme au Lambeth Palace aujourd’hui est une réflexion et un dialogue sur le thème de l’environnement, une cause qui tient à cœur à mon défunt mari, et poursuivie par le prince de Galles et le duc de Cambridge”, a déclaré la reine, faisant référence au prince Philip, ainsi qu’au prince Charles et au prince William.

“Tout au long de ma vie, le message et les enseignements du Christ ont été mon guide et en eux, je trouve de l’espoir”, a-t-elle partagé. “Je prie du fond du cœur que vous continuiez à être soutenu par votre foi dans les moments d’épreuve et encouragé par l’espoir dans les moments de désespoir.”

“Je vous envoie tous mes meilleurs vœux pour une conférence réussie et que Dieu vous bénisse dans votre ministère et votre service dans son monde”, a conclu Elizabeth son message sans mentionner Harry.

Le 18 juillet, Harry a prononcé un discours devant les Nations Unies à New York en l’honneur de la Journée Nelson Mandela. Lors de son allocution devant l’Assemblée générale, l’homme de 37 ans a déclaré que le monde se trouvait à “un moment charnière” alors qu’il fait face à des crises telles que la pandémie de coronavirus, le changement climatique et la guerre en Ukraine, entre autres. Il a décrit comment le changement climatique « faisait des ravages » sur notre planète et a exhorté les dirigeants mondiaux à agir maintenant et à « sauver l’humanité ».

“Nous avons l’obligation de donner autant – sinon plus – que nous prenons”, a-t-il déclaré. “Recherchons ce que nous avons en commun, donnons à tous les moyens de revendiquer nos démocraties et exploitons la lumière de la mémoire de Mandela pour éclairer la voie à suivre.”

Ce n’est pas la première fois qu’Elizabeth souligne la passion de sa famille pour l’environnement sans mentionner Harry. En novembre 2021, la reine a enregistré un message pour le sommet de la COP26 en Écosse où elle a déclaré que “c’est une grande fierté pour moi que le rôle de premier plan que mon mari a joué pour encourager les gens à protéger notre planète fragile, se perpétue à travers le travail”. de notre fils aîné Charles et de son fils aîné William.”

“Je ne pourrais pas être plus fière d’eux”, a ajouté Elizabeth.

Puis, en décembre, lors de son discours de Noël annuel, Elizabeth a déclaré qu’elle était “fière au-delà des mots” que le plaidoyer environnemental de Philip ait été “pris en charge et amplifié par notre fils aîné Charles et son fils aîné William – admirablement soutenus par Camilla et Catherine”.

Il est probable que la reine ait omis Harry dans ses déclarations parce que le prince et sa femme, Meghan Markle, se sont retirés en tant que membres supérieurs de la famille royale en 2020. Le couple, qui ne travaille plus dans la famille royale, réside désormais en Californie avec leurs deux enfants.

En avril de cette année, Harry a déclaré à Hoda Kotb lors des Jeux Invictus aux Pays-Bas qu’il avait rendu visite en privé à sa grand-mère au château de Windsor.

“Être avec elle, c’était génial”, a-t-il déclaré à l’animateur de “Today”. “C’était tellement agréable de la voir. Elle est en pleine forme. Elle a toujours un grand sens de l’humour avec moi, et je m’assure juste qu’elle est, vous savez, protégée et qu’elle a les bonnes personnes autour d’elle.”

“Nous avons une relation vraiment spéciale”, a déclaré Harry. “Nous parlons de choses dont elle ne peut parler avec personne d’autre.”

Le duc et la duchesse de Sussex ont vu la reine personnellement pour la dernière fois en juin pour le jubilé de platine, qui a marqué les 70 ans du monarque sur le trône. Au cours de leur visite, la reine a rencontré ses arrière-petits-enfants Archie et Lilibet, qui porte son nom.

Au fil des ans, Harry a parlé du changement climatique, tout comme les membres de sa famille. En janvier, Charles a loué le travail de ses deux fils dans un article pour le numéro de Newsweek sur le changement climatique.

“En tant que père, je suis fier que mes fils aient reconnu cette menace”, a écrit l’homme de 73 ans. “Plus récemment, mon fils aîné, William, a lancé le prestigieux prix Earthshot pour inciter au changement et aider à réparer notre planète au cours des dix prochaines années en identifiant et en investissant dans les technologies qui peuvent faire la différence.”

“Et mon fils cadet, Harry, a passionnément souligné l’impact du changement climatique, en particulier en ce qui concerne l’Afrique, et a engagé sa charité à être net zéro”, a écrit Charles.

