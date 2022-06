La reine Elizabeth rejoint le concert du Jubilé par vidéo

LONDRES –

Nous savons maintenant ce qu’il y a dans le sac à main de la reine Elizabeth II.

Le mystère de longue date a été résolu samedi lorsque la monarque britannique a fait le deuxième tour d’étoile de sa carrière, apparaissant dans un mini-film pour lancer un concert célébrant ses 70 ans sur le trône. Le croquis montrait la reine prenant un thé à la crème avec le trésor national britannique Paddington Bear au palais de Buckingham.

Après avoir bu tout le thé et détruit les gâteaux, le duffle-coat portant un ours du plus profond du Pérou a dit à Elizabeth qu’il avait toujours une réserve de sandwichs à la marmelade avec lui, levant son chapeau rouge pour révéler sa friandise préférée.

« Moi aussi », a répondu la reine avant d’ouvrir son sac et de déclarer: « Je garde le mien ici. »

La scène rappelait le moment où Elizabeth est apparue en tant que Bond girl dans un court métrage pour la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Londres en 2012.

« Sa Majesté est bien connue pour son sens de l’humour, il n’est donc pas surprenant qu’elle ait décidé de participer au sketch de ce soir », a déclaré le palais. « Il y avait un intérêt pour le processus de tournage et d’animation et l’opportunité d’inviter un ours célèbre à prendre le thé était tout simplement trop amusante pour être manquée. »

La performance de la reine avec un ours animé a suscité des rires et des applaudissements de la part de la foule débordante lors du concert devant le palais de Buckingham qui a été le point culminant du troisième des quatre jours de festivités célébrant son jubilé de platine. Le monarque de 96 ans n’a pas assisté au concert en personne en raison de ce que le palais décrit comme des « problèmes de mobilité épisodiques ».

Malgré l’absence de la reine, le moral était au beau fixe lors d’un événement qui a culminé avec les apparitions du fils et du petit-fils du monarque. Le prince Charles et son fils, le prince William, ont rendu hommage à la reine dans des discours séparés qui ont honoré le passé et tourné vers l’avenir.

Anne Middleton, 61 ans, qui a voyagé de Cardiff au Pays de Galles pour les célébrations du jubilé, a déclaré qu’elle aimait le sketch de Paddington et que la décision de la reine de sauter l’événement n’a pas assombri les festivités.

« Pas pour moi », a-t-elle dit, parée de la tête aux pieds des drapeaux du Royaume-Uni et du Pays de Galles. « Elle est arrivée le premier jour, et nous savons qu’elle aurait été là si elle avait pu l’être. »

Charles a ouvert son bref discours en s’adressant à la reine comme « Votre Majesté, maman », puis a rendu hommage à sa « vie de service désintéressé ».

Le fils aîné et héritier de la reine a rappelé la liste sans cesse croissante des dirigeants mondiaux qu’Elizabeth a rencontrés et les piles interminables de documents d’État qu’elle a examinés au cours d’un règne qui s’étend maintenant des premiers jours de la guerre froide à l’ère de l’information. Mais il a également souligné le rôle de sa mère en tant que symbole de stabilité, unifiant le Royaume-Uni et le Commonwealth alors qu’ils négociaient dans ce monde en évolution rapide.

« Vous nous avez rencontrés et parlé avec nous. Vous riez et pleurez avec nous et, plus important encore, vous êtes là pour nous, depuis ces 70 ans », a déclaré Charles alors que des scènes de la vie de la reine étaient projetées sur les murs du palais. « Vous vous êtes engagé à servir toute votre vie – vous continuez à livrer. C’est pourquoi nous sommes ici. C’est ce que nous célébrons ce soir. »

William a précédé son père avec des remarques qui ont souligné l’engagement de longue date de la reine envers l’environnement alors qu’il soulignait la nécessité de lutter contre le changement climatique. La présentation a commencé par un clip du message de Noël de la Reine en 1989, dans lequel elle a appelé toutes les nations à travailler ensemble pour protéger la Terre pour « nos enfants et les enfants de nos enfants ».

Ce message est toujours d’actualité aujourd’hui, a déclaré William.

« C’est mon ferme espoir que les paroles de ma grand-mère soient aussi vraies dans 70 ans qu’elles le sont ce soir, qu’en tant que nations, nous nous réunissions pour une cause commune, car alors il y a toujours de la place pour l’espoir. »

La reine n’a assisté à aucune des festivités du jubilé depuis jeudi, lorsqu’elle a fait signe aux partisans depuis le balcon du palais de Buckingham.

La monarque a également décidé de ne pas se rendre au Derby d’Epsom plus tôt samedi et a été représentée à la prestigieuse course de chevaux annuelle par sa fille, la princesse Anne.

La reine, connue comme une amoureuse des chevaux, n’a raté le Derby d’Epsom qu’une poignée de fois. Samedi, cinq de ses anciens chevaux de course ont défilé et 40 jockeys qui ont monté pour la reine ont formé une garde d’honneur avant que l’hymne national ne soit joué.

« Elle élève des chevaux depuis plus de 60 ans », a déclaré Frankie Dettori, l’un des jockeys, à la BBC. « Elle connaît toutes les lignées de sang et elle a gagné beaucoup de courses et elle est très bien informée »,

« Je suis sûr qu’aujourd’hui, elle trouvera une télévision et qu’elle la regardera en direct, car elle aime tellement le Derby », a-t-il ajouté.

C’était la deuxième fois en autant de jours que les problèmes de mobilité de la reine empêchaient les foules de la voir.

Vendredi, la reine a sauté un service spécial de Thanksgiving en son honneur à la cathédrale Saint-Paul de Londres. Les responsables du palais ont déclaré qu’elle avait ressenti « un certain inconfort » lors d’événements la veille, notamment en saluant des foules immenses depuis le palais de Buckingham.

Le prince Harry et son épouse, Meghan, faisaient partie des près de 50 membres de la famille royale qui se sont réunis vendredi à la cathédrale Saint-Paul pour honorer le chef de l’État absent. C’était la première apparition publique du couple au Royaume-Uni depuis qu’ils se sont retirés de leurs fonctions royales et ont déménagé en Californie il y a deux ans.

En plus d’assister au service de vendredi, le couple est jusqu’à présent resté à l’écart des projecteurs. Leurs deux enfants, Archie et Lilibet, qui ont eu un anniversaire samedi, n’ont pas encore fait leur apparition lors de ce voyage. Un porte-parole du couple a déclaré qu’ils passaient la journée « en privé » et qu’ils ne rejoindraient pas une trentaine d’autres membres de la famille royale lors du concert de samedi.

Pendant ce temps, des membres de la famille royale se sont rendus au Pays de Galles et en Irlande du Nord dans le cadre de célébrations à travers le Royaume-Uni.

William et sa femme Kate ont amené deux de leurs trois enfants – le prince George, 8 ans, et la princesse Charlotte, 7 ans – au château de Cardiff au Pays de Galles avant un concert séparé dans le parc du château en l’honneur de la reine.

Le plus jeune fils de la reine, le prince Edward, et son épouse Sophie, comtesse de Wessex, ont visité une fête foraine sur le thème des années 1950 à Belfast. Edward s’est essayé à tirer une pinte de Guinness dans un restaurant, tandis que Sophie a assisté à une démonstration de danse des années 50 et 60.