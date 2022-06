La reine Elizabeth rejoint le concert du Jubilé par vidéo

LONDRES –

Le prince Charles et son fils, le prince William, ont honoré le passé et se sont tournés vers l’avenir samedi en rendant hommage à la reine Elizabeth II lors d’un concert étoilé devant le palais de Buckingham célébrant les 70 ans du monarque sur le trône.

Diana Ross, le groupe de rock Queen, Duran Duran, Alicia Keys et d’autres se sont produits devant quelque 22 000 personnes rassemblées sur le centre commercial pour la « Party at the Palace » en plein air, qui a clôturé le troisième jour d’un week-end de vacances de quatre jours. dédié à la célébration du jubilé de platine de la reine.

La monarque de 96 ans n’a pas assisté au concert, mais elle a ravi les foules lorsqu’elle est apparue dans une vidéo surprise enregistrée avec une version animée d’un autre trésor national britannique : l’ours Paddington.

La reine a révélé qu’elle partageait l’amour de Paddington pour les sandwichs à la marmelade dans un sketch comique qui a été montré pour ouvrir le concert, qui a abouti à des discours du fils et du petit-fils du monarque.

Charles a ouvert son bref discours en s’adressant à la reine comme « Votre Majesté, maman », puis a rendu hommage à sa « vie de service désintéressé ».

Le fils aîné et héritier de la reine a rappelé la liste sans cesse croissante des dirigeants mondiaux qu’Elizabeth a rencontrés et les piles interminables de documents d’État qu’elle a examinés au cours d’un règne qui s’étend maintenant des premiers jours de la guerre froide à l’ère de l’information. Mais il a également souligné le rôle de sa mère en tant que symbole de stabilité, unifiant le Royaume-Uni et le Commonwealth alors qu’ils négociaient dans ce monde en évolution rapide.

« Vous nous avez rencontrés et parlé avec nous. Vous riez et pleurez avec nous et, plus important encore, vous êtes là pour nous, depuis ces 70 ans », a déclaré Charles alors que des scènes de la vie de la reine étaient projetées sur les murs du palais. « Vous vous êtes engagé à servir toute votre vie – vous continuez à livrer. C’est pourquoi nous sommes ici. C’est ce que nous célébrons ce soir. »

William a précédé son père avec des remarques qui ont souligné l’engagement de longue date de la reine envers l’environnement alors qu’il soulignait la nécessité de lutter contre le changement climatique.

Rappelant le message de Noël de la reine en 1989, dans lequel elle appelait toutes les nations à travailler ensemble pour protéger la terre pour « nos enfants et les enfants de nos enfants », William a déclaré: « J’espère fermement que les paroles de ma grand-mère seront aussi vraies dans 70 ans comme ils le sont ce soir, qu’en tant que nations, nous nous réunissions pour une cause commune, car alors il y a toujours de la place pour l’espoir. »

La reine n’a assisté à aucune des festivités depuis jeudi en raison de ce que le palais décrit comme des « problèmes de mobilité épisodiques ». Mais son absence au concert n’a pas atténué l’ambiance de fête parmi la foule.

« C’est une expérience magique… (Cela) ne se reproduira plus jamais de notre vivant, et c’est absolument incroyable d’en faire partie », a déclaré Sam Ahcquoim, de Cornwall, dans le sud-ouest de l’Angleterre. « J’ai été vraiment, vraiment excité et j’ai juste hâte d’y entrer maintenant et de commencer à danser. »

La monarque a également choisi de ne pas assister au Derby d’Epsom plus tôt samedi et a été représentée à la prestigieuse course de chevaux annuelle par sa fille, la princesse Anne.

La reine est largement connue comme une passionnée de chevaux et elle n’a raté le Derby d’Epsom qu’une poignée de fois. Samedi, cinq de ses anciens chevaux de course ont défilé et 40 jockeys qui ont monté pour la reine ont formé une haie d’honneur avant que l’hymne national ne soit joué.

« Elle élève des chevaux depuis plus de 60 ans. Elle connaît toutes les lignées et elle a remporté de nombreuses courses et elle est très compétente », a déclaré Frankie Dettori, qui a aligné une partie du parcours avec d’autres jockeys, à la BBC.

« Je suis sûr qu’aujourd’hui, elle trouvera une télévision et qu’elle la regardera en direct, car elle aime tellement le Derby », a-t-il ajouté.

C’était la deuxième fois en autant de jours que les problèmes de mobilité de la reine empêchaient les foules de la voir.

Vendredi, la reine a sauté un service spécial de Thanksgiving en son honneur à la cathédrale Saint-Paul de Londres. Les responsables du palais ont déclaré qu’elle avait ressenti « un certain inconfort » lors d’événements la veille, notamment en saluant des foules immenses depuis le palais de Buckingham.

Le prince Harry et son épouse, Meghan, faisaient partie des près de 50 membres de la famille royale qui se sont réunis vendredi à la cathédrale Saint-Paul pour honorer le chef de l’État absent. C’était la première apparition publique du couple au Royaume-Uni depuis qu’ils se sont retirés de leurs fonctions royales et ont déménagé en Californie il y a deux ans.

En plus d’assister au service de vendredi, le couple est jusqu’à présent resté à l’écart des projecteurs. Leurs deux enfants, Archie et Lilibet, qui ont eu un anniversaire samedi, n’ont pas encore fait leur apparition lors de ce voyage. Un porte-parole du couple a déclaré qu’ils passaient la journée « en privé » et qu’ils ne rejoindraient pas une trentaine d’autres membres de la famille royale lors du concert de samedi.

Pendant ce temps, des membres de la famille royale se sont rendus au Pays de Galles et en Irlande du Nord dans le cadre de célébrations à travers le Royaume-Uni.

William et sa femme Kate ont amené deux de leurs trois enfants – le prince George, 8 ans, et la princesse Charlotte, 7 ans – au château de Cardiff au Pays de Galles avant un concert séparé dans le parc du château en l’honneur de la reine.

Le plus jeune fils de la reine, le prince Edward, et son épouse Sophie, comtesse de Wessex, ont visité une fête foraine balnéaire sur le thème des années 1950 à Belfast. Edward s’est essayé à tirer une pinte de Guinness dans un restaurant, tandis que Sophie a assisté à une démonstration de danse des années 50 et 60.