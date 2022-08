La reine Elizabeth ne reviendra pas à Londres pour nommer un nouveau Premier ministre britannique, pour la première fois de son règne

Winston Churchill (1951-1955) : On disait que la reine était en admiration devant son premier premier ministre, Winston Churchill. Une fois, lorsqu’on lui a demandé quel Premier ministre elle aimait le plus rencontrer, elle a répondu: “Winston bien sûr, parce que c’est toujours aussi amusant.”

Antoine Eden (1955-1957) : Sa Majesté a trouvé que son deuxième premier ministre était un auditeur sympathique et leur relation en était une de bienséance constitutionnelle. Le plus grand événement politique survenu à l’époque d’Eden fut la crise de Suez. Pendant ce temps, il pensait qu’il était d’une importance suprême de tenir la reine informée, alors il partagea tous les papiers de Suez avec elle – la première fois qu’on lui montrait des documents secrets du gouvernement.

Harold Wilson (1964-1970, 1974-1976): Wilson, qui venait d’un milieu de la classe moyenne inférieure, est devenu le premier Premier ministre du Parti travailliste de la reine. Wilson, vu ici juste à côté du prince Philip, rompait souvent avec les traditions de rencontre et il aimait aider à faire la vaisselle après les barbecues à Balmoral – l’une des résidences de la reine. La reine, cependant, a apprécié la présence informelle de Wilson et l’a même invité à rester pour prendre un verre après leur première rencontre, ce qui n’était pas courant.

Les 14 premiers ministres de la reine Elizabeth II

Margaret Thatcher (1979-1990): Alors que Thatcher et la reine étaient les plus proches en âge, Thatcher a gardé leurs rencontres strictement professionnelles, formelles et réputées rigides. La “Dame de fer”, comme elle est devenue connue, aurait eu une relation tendue avec le monarque lors de leurs réunions hebdomadaires traditionnelles. Thatcher considérait également ses visites annuelles à la maison royale de Balmoral comme une interruption de son travail. Mais malgré cela, Thatcher aurait été incroyablement respectueux de la reine et est finalement devenu son Premier ministre le plus ancien.