La reine Elizabeth meurt à 96 ans, les bigots britanniques font exploser Meghan Markle

La famille royale a annoncé la mort de la reine et, comme vous pouvez l’imaginer, des fanatiques britanniques avec exactement cinq dents tachées de brun blâment en quelque sorte la duchesse de Sussex.

Reine Elizabeth IIla monarque la plus ancienne de l’histoire britannique qui a régné pendant 70 ans est décédée paisiblement dans son château de Balmoral en Écosse après qu’il ait été précédemment annoncé qu’elle était sous surveillance médicale.

“Le roi et la reine consort resteront à Balmoral ce soir et reviendront à Londres demain”, lit-on dans une déclaration du palais appelant officiellement le prince Charles le nouveau roi.

“La mort de ma mère bien-aimée, Sa Majesté la Reine, est un moment de grande tristesse pour moi et tous les membres de ma famille”, a ensuite partagé le roi Charles dans un communiqué publié par Buckingham Palace.

Avant le décès de la reine, les membres de la famille royale ont reçu l’ordre de venir à Balmoral pour être aux côtés de la reine et nouvelles de la BBC a confirmé que le prince Charles, le prince Andrew, la princesse Anne, le prince Edward et le prince William étaient sur place. Il a également été noté que le prince Harry se rendait seul à Balmoral sans Meghan Markle.

La nouvelle est intervenue après qu’une première déclaration du porte-parole des Sussex a semé la confusion en déclarant que le couple se rendait en Écosse pour être avec la reine. UN la source a précisé plus tard que le prince était parti seul.

Remarquez que le prince Harry a voyagé seul JUSTE comme son grand frère le prince William dont l’épouse Kate Middleton n’était pas non plus sur place car elle s’occupait d’elle et des trois enfants de William.

Bien que les DEUX femmes soient absentes, certains Britanniques sont devenus fous à la nouvelle de l’absence de Markle.

Non seulement cela, mais des tweets ont fait surface de la part de personnes [and Lavern Spicer] croyant que le «stress» et la «torture» qu’elle a infligés au monarque ont joué un rôle dans la disparition de la reine de 96 ans.

Une fois de plus, les critiques de crème coagulée ont recours à des allégations fictives sur Meghan Markle dans leur esprit mou et c’est qBLANC évident pourquoi.

Et oui, Piers Morgan, obsédé par Meghan Markle, sait que vous pensez qu’il est le prochain à traîner la duchesse pour la mort de la reine, et il a déjà répondu.

L’Express rapporte que le radiodiffuseur australien Jarrod Walsh [tweeted and deleted] à l’hôte ; “En supposant que @piersmorgan rédige déjà son article accusant Meghan Markle de la mauvaise santé de la reine?” incitant Piers à répondre avec colère;

“Salut Jarrod. S’il te plait va te faire foutre.

C’est tout ce qu’il a dit à propos de Meghan. Pour l’instant, laissez-lui du temps.

Au milieu de tout cela, nous pouvons signaler qu’il y a encore des gens avec un peu de bon sens.

Que pensez-vous des gens qui exposent leur racisme envers Meghan Markle (comme d’habitude), cette fois à la suite du décès de la reine Elizabeth ?